May 11, 2021

Como anarquistas, creemos que no es necesario escribir mucho sobre la elecci贸n del objetivo. Se trata de estructuras estatales que contribuyen a la hemorragia econ贸mica de lxs pobres, y a expulsar a la gente de sus casas, o a llevarla al suicidio y a la depresi贸n. Otros grupos han dado golpes similares en el pasado.

El 23 de abril, dos compa帽eros anarquistas, D. Chatzivasileiadis y V. Stathopoulos, fueron condenados por la justicia civil. El primero de ellos, detenido ilegalmente durante un a帽o y medio, ha asumido la responsabilidad del armamento, la expropiaci贸n y la organizaci贸n guerrillera: Autodefensa Revolucionaria. El segundo es un reh茅n del Estado por solidarizarse cuando Chatzivasileiadis le pidi贸 ayuda con su herida durante la expropiaci贸n del casino estatal. La mafia judicial conden贸 a V. Stathopoulos a 19 a帽os de prisi贸n y a D. Chatzivasileiadis a 16 a帽os, quien fue juzgado en rebeld铆a.

As铆 que elegimos, decidimos y golpeamos con 谩nimos incendiarios cuatro d铆as despu茅s del juicio, el 28 de abril, en se帽al de solidaridad con los compa帽eros. Nuestro objetivo era la Delegaci贸n de Hacienda en Cholargos, a pocos metros de la casa donde se encontraron las armas y otras pruebas del caso de Autodefensa Revolucionaria. Dimos por hecho que deb铆amos actuar inmediatamente y hacer lo m铆nimo para dar a nuestros compa帽eros una sonrisa con un gesto de solidaridad incendiario.

En cuanto al juicio / chiste, conocemos muy bien los acuerdos de lxs jueces babosxs con lxs malditxs de la DAEEB [polic铆a antiterrorista]. El intento de exterminar e incriminar a un movimiento ejemplar de solidaridad pr谩ctica. No nos interesan las triqui帽uelas jur铆dicas de la inocencia o la culpabilidad, pero ciertamente nos honra tener entre nosotros a compa帽eros ilegales e impenitentes. Sabemos muy bien cu谩nto les duele que un guerrillero anarquista est茅 pr贸fugo y que la furia de los polic铆as y del Estado no se detendr谩 al encarcelar a su compa帽ero de solidaridad.

Es impensable e inmoral que cuando un anarquista est谩 en la ilegalidad y otro es sentenciado a a帽os de encierro, el 芦mundo anarquista禄 se quede con las manos atadas. Por supuesto, la apat铆a de la escena no es algo nuevo. Eso s铆, 煤ltimamente la situaci贸n es asfixiante. Para librarse del reformismo, la 煤nica soluci贸n es actuar por cualquier medio. Siempre teniendo en cuenta la autocr铆tica: ya que todos cometemos errores y no hablamos como pionerxs. Al mismo tiempo, el Estado invierte financieramente y militariza a lxs polic铆as (reclutamiento, compra de veh铆culos) para la gesti贸n de una crisis. Los mantiene en estado de alerta y los pone en marcha siempre que sea necesario por miedo. El miedo s贸lo se rompe cuando se rompe el monopolio de la violencia estatal. No necesitamos seguir los golpes del Estado para obtener respuestas y descansar cuando aparentemente no hacen nada. Actuar agresivamente en nuestros propios t茅rminos. En una 茅poca de miedo y control sobre todo (desde la esfera p煤blica hasta la pandemia), las acciones ofensivas nos dan vida y aliento.

As铆 que tomamos la iniciativa de convocar un mes de acciones de solidaridad con el fugitivo anarquista Dimitris Chatzivasileiadis y el anarquista reh茅n del Estado Vangelis Stathopoulos en mayo. Acciones de ataque a pol铆ticos, jueces, oficinas de la DN, empresas policiales y todo lo que se le ocurra. Las acciones, por supuesto, no se limitan a los incendios provocados, sino tambi茅n a las intervenciones, pinturas, sabotajes, etc. Dediqu茅mosles los golpes de ataque, dediqu茅mosles un mayo a la luz de las velas.

PD: No nos olvidamos de lxs presxs anarquistas y de la revuelta en Chile que est谩n en huelga de hambre desde el 22 de marzo. Compa帽erxs, muchos saludos y se帽ales de fuego.

SOLIDARIDAD, PODER Y COHERENCIA A D. CHATZIVASILEIADIS

LIBERTAD A V. STATHOPOULOS

PARA CONSTRUIR C脡LULAS DE ACCI脫N DIRECTA

Banda de Difusi贸n de la Llama

FUENTE: ATHENS INDYMEDIA

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A