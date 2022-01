–

Nota de Anarquía.info: La siguiente reivindicación realizada por el grupo Anarquistas Contra el Robo, realizan un análisis necesario de lo que esta hoy ocurriendo a nivel global, el escenario actual hace indispensable las discusiones y los ataques a los que nos intentan dominarnos. Ahora bien, respecto a la necesidad de la organización anarquista y de que esta sea revolucionaria, es entendible pero algo que se puede observar y criticar son los objetivos de esta, con esto se quiere entrar a la discusión con quienes construyes esta asociatividad (¿importa solo tener el mismo enemigo?) y ¿que tipo de organización?. Finalmente la propuesta expuesta en esta reivindicación NO representa a Anarquia.info, pero si se considera imperativo este tipo de discusiones.

El 15 de diciembre, por la noche, atacamos con un artefacto incendiario la casa del presidente de la ΟΝΝΕΔ (Organización de Jóvenes de la Nueva Democracia), Pavlos Marinakis, en el número 29 de la calle Ariannou en Pagrati.

Otro acto de acción directa que es deliberadamente ocultado por los medios de comunicación, con el objetivo de proteger, en primer lugar, el objetivo, pero también para salvaguardar el prestigio general del poder que quiere que los gobernantes sean inmunes lejos de las manos de sus «súbditos empobrecidos». Pero, sin embargo, estamos aquí para refutar esta falsa seguridad que buscan diligentemente presentar como el privilegio de los poderosos.

Así que nosotros también hemos buscado y encontrado a este sujeto en particular que últimamente, además de ser escandalosamente provocador con su audacia y sus declaraciones, parece estar en una trayectoria ascendente en Nueva Democracia. Esto es todo menos casual, por supuesto. Este partido ha invertido en el perfil de un partido de derecha popular que se inclina claramente hacia la extrema derecha, mientras que al mismo tiempo lanza una imagen de «excelencia» sofisticada a través de los medios de comunicación universalmente controlados con el fin de cubrir una audiencia tan grande como sea posible.

Así pues, digamos unas palabras sobre este señor para ilustrar la podredumbre que lleva y sirve. Parte integrante de la vanguardia de una ultra derecha, ha dado credenciales de compatibilidad política con el oscurantismo de la Nueva Democracia desde muy temprano. Servidor de una retórica que quiere que el «interés nacional» se identifique con un fascismo rastrero en todos los aspectos de la vida social. Un nacionalismo de la «vida cotidiana», accesible y apetecible para todo el electorado, una extracción del discurso político a través de la promoción constante de las redes sociales. Una consecuencia de esta dimensión nacionalista encubierta son sus declaraciones machistas con referencias a la guerra civil (Tsipras si viviéramos en la guerra civil por mí te «irías») Por supuesto que no queremos tomar posición en esta disputa verbal ya que estamos seguros del papel que ambos habrían tenido durante la guerra civil. Pero nos gustaría señalar al mucho más pesado Marinakis que lo más probable es que hubiera tenido el final que el destino le tenía reservado a sus afines y compatriotas en el pozo Meligala*.

Está claro que en Grecia los batallones de traidores colaboradores de los nazis no sólo no fueron castigados nunca, sino que formaron (y parece que siguen formando) la columna vertebral del nuevo estado griego. No es casualidad que el sujeto en cuestión sea el nieto del abogado defensor de G. Kalambokas, el asesino de N. Tebonera. El hedor y el olor se transmiten de generación en generación.

Por supuesto, el «duro» Marinakis defendiendo a Bogdanos, cuando este último publicó una lista de nombres de menores de edad, parecía invocar el perdón y la absolución «Quiero decir, el punto es tomar la cabeza, políticamente hablando de un hombre que se disculpó» buscando comprensión y compasión.

Por supuesto, toda esta pasión e historia de la extrema derecha será recompensada por el gobierno al proponerle Mitsotakis como nuevo secretario del Comité Político de ND.

La crisis del covid-19 y su gestión:

Por supuesto, no podemos ignorar que este gobierno, en esencia, de extrema derecha, está llamado a gestionar desde hace dos años el tema de la pandemia y la crisis general provocada por el covid-19. Un asunto que casi monopoliza nuestra vida cotidiana, aunque en este periodo se hayan producido acontecimientos de enorme repercusión política y social que, de facto, han pasado casi desapercibidos.

No entraremos a hablar de los datos científicos y sus implicaciones, esta parte se la dejamos a la comunidad científica, sin, por supuesto, considerar este conjunto como uno y unificado y sin ignorar el hecho de la parcialidad (en el altar del poder y del capital) que lo ha caracterizado durante estos años. Para nosotros, la crisis sociopolítica que estamos viviendo tiene prioridad en este caso, porque es el único ámbito en el que podríamos actuar y tener un impacto real como espacio político. Pero desgraciadamente, el carácter inédito del tratado en cuanto a su gestión, unido a la propia naturaleza de esta crisis, ha provocado la inactivación parcial de gran parte del espacio antagonista/radical. A pesar de que desde el primer momento de la pandemia vimos cómo se imponían medidas de control y represión de gran calado, no conseguimos movilizarnos ni responder de forma significativa, sino que observamos «adormecidos» cómo se recortan cada vez más nuestras libertades, buscando los medios y las formas de responder, siempre teniendo en cuenta la naturaleza específica de la crisis sanitaria. Fue allí donde el poder encontró el espacio para desarrollar y finalmente imponer universalmente el concepto de «responsabilidad individual», trasladando la carga de la gestión de tal crisis a la propia gente. Utilizando el miedo y la vida humana como vehículo, la clase dominante consiguió finalmente crear una división en el conjunto de la sociedad sobre la base de un por definición indefendible «o con nosotros o contra la sociedad». Así, una gran parte del espacio radical, ignorando o pasando por alto el hecho de la clase, tanto en la gestión como en la propia crisis, se encontró adoptando las políticas del gobierno incluso cuando intentaba adaptarlas a su proyecto político. El resultado de esta peculiar condición fue que desde nuestras filas se escucharon disonancias sobre el «deber de clase» de la vacunación y el cumplimiento de las medidas si queremos superar esta crisis, etc. Nos damos cuenta, por desgracia, de que todavía necesitamos toneladas de tinta y años de diálogo político para establecer finalmente lo que se define como un simple deber, por no hablar de un deber de clase y aún más de un deber revolucionario. No podemos hablar de gestión de la crisis sin analizar las razones políticas de su explosión, no podemos ignorar que el aplanamiento de la sanidad pública y gratuita es una de las principales razones del recrudecimiento de las muertes. No podemos hablar de responsabilidad individual sin luchar por derribar este sistema en su conjunto. No podemos, como espacio político, permitir que la propaganda estatal defina qué y cómo es la contestación y cómo se expresa y proporcionarles generosamente el monopolio de la definición política caracterizando cualquier oposición como obra de negacionistas «pulverizados». El poder siempre busca un espacio político endeble para oponerse a sus tácticas con el fin de servir a su narrativa. Lo novedoso en este caso es que intenta incluir a todos los grupos sociales y matices políticos en este endeble conjunto de «rociados», logrando así la heteronomía de los más conscientes políticamente, consolidando así la constante dicotomía de «o con las medidas (con nosotros) o contra la sociedad». Nosotros, como espacio político, tenemos el deber de defender a nuestra clase, de superar la narrativa dominante y de luchar por todos los medios contra el poder y su forma de gestionar las vidas humanas.

Algunas palabras sobre la organización del movimiento anarquista:

En Grecia, a lo largo del tiempo, el espacio anarquista se ha movido entre existir y formarse como un movimiento con la dinámica adecuada y existir como una «corriente» política involucrada en diversas condiciones socio-políticas. Durante años hemos sido un espacio de propuestas «negativas», un espacio de heterodoxia, reaccionario con falta de organización y objetivos a largo plazo. Esto no significa, por supuesto, que todos estos años de existencia y acción del espacio anarquista en estos términos no hayan ofrecido nada en términos de maduración política y, en última instancia, la formación de condiciones favorables para el siguiente paso, ni mucho menos. Fue este proceso de maduración el que contribuyó a que el espacio anarquista como movimiento comenzara a marchar, creando intersecciones en el tiempo sociopolítico, estableciendo puntos y objetivos. Fue este proceso el que finalmente llevó al espacio anarquista a cargar sobre sus hombros el levantamiento de 2008 y a darle sus propias características políticas, buscando a tientas estructuras de organizaciones que surgieran de la dinámica de los datos. Fue esta historia la que nos llevó a retomar los conocimientos y experiencias de 2008 durante el periodo de las movilizaciones antimonetarias. Pequeños y grandes momentos en los que el espacio anarquista mostró sus fortalezas, sus reflejos, pero lamentablemente también sus límites en muchos casos. Hubo oportunidades que se perdieron, pasos que no se dieron ni por inexperiencia ni por timidez. Pero en cualquier caso, estos momentos nutrieron nuestro espacio, tanto estructuralmente (con la llegada de nuevas personas, nuevos locales, nuevos colectivos, etc.) como políticamente. La efervescencia y las confrontaciones políticas de esos momentos nos sacaron de los puntos muertos y los enredos del pasado y sentaron las bases para que se desarrollara algo nuevo.

La coordinación a nivel de acción, pero también la frecuencia con la que actuaron los grupos incendiarios en el periodo posterior a 2008 fue un ejemplo de organización que podría ser el vehículo de un movimiento con claras características revolucionarias e implicaciones en muchos aspectos diferentes de la vida cotidiana.

Sin embargo, cada época conlleva sus propias características particulares y hay que reconocer que las condiciones actuales en general son muy diferentes a las de entonces. El cambio constante de los hechos requiere una adaptación correspondiente por nuestra parte.

La existencia y prevalencia de los medios de comunicación social en la vida cotidiana de una gran parte de la sociedad ha traído consigo cambios radicales en la forma de formar la «opinión pública» y su reacción a lo que imponen las «tendencias». Desgraciadamente, una gran parte de la realidad se refleja ahora a través de una dimensión digital al margen de la realidad virtual, que tiende a sustituir por completo la vida cotidiana. Prueba de esta peculiar e inédita condición es el gobierno de la Nueva Democracia en la actualidad. Un gobierno que en dos años ha aplastado el llamado estado del bienestar y ha aprobado algunos de los proyectos de ley más autoritarios de la época posterior a la independencia consigue sobrevivir con el menor daño posible precisamente porque controla y moldea sistemáticamente los medios de comunicación y, por extensión, el mundo digital de las redes sociales. Las tendencias de Twitter tienen el papel de oposición para el gobierno y, por desgracia, cualquier reacción que surja agota su potencial, por ejemplo, social, con algunas brillantes excepciones como las últimas marchas por Koufontinas, la marcha de Nea Smyrna y la respuesta a la mafia patronal de los alimentos.

Parece distópico en un momento en el que todo está cambiando a una velocidad tremenda para peor para los «de abajo» que nuestras reacciones encuentren un techo a lo anterior, por lo que la cuestión de organizar el espacio competitivo para crear un movimiento dinámico se convierte en un imperativo para nosotros.

Varios compañeros han abierto un diálogo informal en torno a la organización y coordinación de los grupos incendiarios que operan en Grecia. Un diálogo que se ha abierto, con razón, y nosotros, inspirados en él, nos posicionamos sobre la cuestión. Como ya hemos mencionado, cada época se define por sus características particulares. En una época lo que realmente faltaba era una organización de las acciones en una planificación a largo plazo de los muchos y diferentes, en términos de análisis políticos individuales, grupos de acción directa con el fin de crear un movimiento con implicaciones agresivas contra el estado y el capital, como se intentó durante un corto período de tiempo.

Hoy, lamentablemente, hay que dar otros pasos para poder volver a intensificar la competencia social e intensificar el conflicto contra todas las formas de poder. Hoy nos falta como espacio un análisis y una posición política que pueda (incluso con los acuerdos mínimos) encapsular la mayor parte del movimiento antagonista/radical. Desgraciadamente hemos vuelto a dejar en segundo plano un proyecto sustancial de ataque, organización y efervescencia política en un contexto revolucionario y esto desgraciadamente trae los resultados que estamos viviendo. Reuniones oportunistas de carácter más procesista que no dan la debida importancia a las herramientas de análisis político ( lo que deja espacio para que se formulen y a veces se impongan posiciones incongruentes, para los estándares anarquistas) que se dispersan tan pronto como cambia la situación actual. Por supuesto, no subestimamos en absoluto los esfuerzos de acción colectiva y de fermentación, incluso iniciados por los acontecimientos de la actualidad, pero no podemos dejar de identificar estos problemas provocados por la falta de análisis y la división de las cuestiones políticas individuales. Por lo tanto, una organización sobre acciones ofensivas estaría coja si no llenamos al mismo tiempo el vacío en el campo del diálogo político público abierto. Los Tupamaros solían decir que «la acción une y la palabra divide» y hasta cierto punto es cierto, pero cuando las palabras ya están adquiridas y son terreno común para todos. Nos encontramos en esta época políticamente indeterminada en la que estamos llamados a repensar nuestras agendas, nuestras estructuras, nuestras relaciones entre nosotros, nuestra relación con la sociedad en general y mucho más para poder seguir y, en última instancia, superar las condiciones sociales siempre cambiantes.

No son pocos los colectivos e individuos que están luchando por ellas, contribuyendo a su manera a este proceso evolutivo, pero debemos intensificar este esfuerzo, tanto a nivel central, en nuestros proyectos nucleares, como a nivel de las infraestructuras del espacio. Posiciones y prácticas de vital importancia que en su día caracterizaron el espacio anarquista tienden a desvanecerse, la consecuencia de esto es que la dimensión militante/agresiva de nuestras opciones también se pierde en gran medida. Creemos que nuestro primer paso es este, volver a poner el ataque a nuestro discurso constitucional sobre una base revolucionaria, para dar peso a la formación de un movimiento multifacético que incluya a cada colectivo/individualidad desde su propia perspectiva con un objetivo común, el de la revolución anarquista. Aquí llegamos al núcleo de nuestro pensamiento y reflexión en cuanto a la organización de nuestro espacio. La existencia de una infraestructura difusa y la familiaridad de los compañeros en los medios y las prácticas nos da ciertamente una relativa ventaja frente a la crisis sistémica y la correspondiente represión estatal.

Todo esto puede sonar utópico pero no podemos dejar de luchar por ello, esta causa es la que nos define y en definitiva nos diferencia del marasmo político sistémico.

Creemos las condiciones para un movimiento revolucionario guiado por los preceptos de la anarquía, la solidaridad y el antiautoritarismo.

Dedicamos nuestra energía a todos los militantes encarcelados.

LIBERACIÓN INMEDIATA DEL COMPAÑERO HARIS MANTZOURIDES

NINGÚN COMPAÑERO

NINGÚN COMPAÑERO REHEN ESTA DEL PODER DEL ESTADO SOLO

ANARQUISTAS CONTRA EL ROBO

En septiembre de 1944, las fuerzas guerrilleras comunistas de EAM-ELAS cercaron a las fuerzas de los Batallones de Seguridad colaboracionistas en retirada. Tras derrotarlos en combate campal, los guerrilleros ejecutaron a los rendidos junto con decenas de civiles de los pueblos de los alrededores sospechosos de simpatizar con ellos, arrojando sus cuerpos al pozo. Durante la posguerra y tras la Guerra Civil griega, los gobiernos de derecha y la Junta inmortalizaron la masacre de Meligalas como prueba de la brutalidad comunista, y conmemoraron a las víctimas como héroes patrióticos. Tras el Metapolitefsi, el apoyo oficial a esta conmemoración cesó. Desde entonces se ha utilizado como grito de guerra tanto para los comunistas como para los ultraderechistas/fascistas.

