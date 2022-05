–

De parte de Anarquia.info May 5, 2022 225 puntos de vista

Carta:

Saludo a los compa帽eros que organizaron y participaron en esta actividad.

Me gustar铆a referirme a la cuesti贸n de la solidaridad social. La solidaridad es una relaci贸n-concepto que inspira al movimiento m谩s amplio, es un componente b谩sico para construir un mundo contra la explotaci贸n del hombre por el hombre, una pr谩ctica com煤n de los movimientos antagonicos en todo el mundo. La solidaridad pr谩ctica no es una posici贸n, es una actitud de vida, es una cuesti贸n de conciencia, se convierte en una experiencia en nuestras vidas. Es la cr铆tica pr谩ctica contra el canibalismo social. Al expresarla todos y cada uno de nosotros en nuestra vida personal, crecemos con ella, d谩ndole un significado pr谩ctico y significativo. La solidaridad es una experiencia, la tenemos en nuestras manos y la distribuimos generosamente cuando es necesario.

La solidaridad pr谩ctica es una idea, define nuestra conciencia, es un c贸digo de valores, es el acto entre personas sin la mediaci贸n del dinero o el poder, y se basa en el desinter茅s y caracteriza la condici贸n humana. Es nuestra historia y futuro. Es la elecci贸n de seguir siendo humanos.

As铆 que no pod铆a hacer otra cosa. Cuando mi compa帽ero Dimitris Hatzivassiliadis , herido, me pidi贸 ayuda, no pod铆a hacer otra cosa y no pod铆a no intentar ayudarle. Seg煤n entiendo, como saben todos los que me conocen, lo har铆a por cualquiera de mis compa帽eros que me pidiera ayuda en una situaci贸n similar. Y mucho m谩s por un compa帽ero anarquista al que conocemos desde hace much铆simos a帽os a trav茅s del movimiento y nos hemos encontrado luchando contra el autoritarismo del Estado en las calles varias veces, as铆 como en diversos procesos del movimiento como asambleas y eventos en el espacio antiautoritario m谩s amplio. Esta postura no cambiar铆a independientemente de que D. Hatzivassiliadis tenga o haya tenido alguna conexi贸n con alguna organizaci贸n armada. Evidentemente, el aparato del Estado es el que ataca, apunta y toma represalias contra cualquiera que exprese la solidaridad social, especialmente cuando su defensa se convierte en un acto, y adem谩s revolucionario. Estableciendo leyes, actualizando constantemente la ley antiterrorista para reprimir y criminalizar la expresi贸n de solidaridad que se da en la calle o se defiende y promueve en material impreso o electr贸nico o en cualquier otro medio. Como tambi茅n es una realidad atroz los juicios y condenas de muchos a帽os estableciendo consejos de guerra con pruebas falsas y fabricadas. Mi propio caso es uno de ellos y que, en el caso de una condena final, env铆a un claro mensaje de venganza contra la propia solidaridad y para todos aquellos que luchan por el cambio de la sociedad, contra el poder y el miedo, en la lucha por la libertad y la dignidad.

Por eso, para m铆, debe haber una respuesta constante de contrainformaci贸n y pr谩ctica en la calle. Es muy importante solidarizarse con los presos, con las luchas de los trabajadores, contra las nuevas leyes y decretos, contra el control y las prohibiciones que quieren imponer en nuestras vidas cada d铆a. La solidaridad se hace carne cuando revoca la segregaci贸n y el aislamiento que el Estado y sus mecanismos represivos quieren imponer.

El 煤nico camino contra el aislamiento de la solidaridad pr谩ctica es el propio acto de solidaridad. Despu茅s de 19 a帽os de prisi贸n impuesta por mi solidaridad.

Sigo siendo un preso irreductible en la c谩rcel de Larissa

Vanggelis Stathopoulos

FUENTE: ACT FOR FREEDOM NOW!

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A