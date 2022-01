–

Como ya habrás comprendido, en los autobuses, en las calles, en las tiendas, las cámaras vigilan y graban cada uno de nuestros pasos. La industria de los medios de comunicación social nos ha acostumbrado a la presencia de cámaras en los eventos, en las marchas y en nuestra vida cotidiana (en los lugares de trabajo, en las escuelas, etc.), de modo que nuestra resistencia a ellas está disminuyendo. Parece que no hay otro camino y esto nos deja sin espacio para respirar.

Las cámaras nunca han impedido ningún «delito», ni han «protegido» a nadie. El objetivo de la vigilancia es crear una sensación de control constante de cada uno de nuestros pasos, cada publicación en las redes sociales queda registrada y crea perfiles con datos que pueden ser utilizados en nuestra contra.

Entonces empezamos a pensar dos veces a dónde vamos, qué decimos, con quién hablamos y qué hacemos. Esta obediencia supersticiosa forma parte de la represión y la autocensura. Cuando no somos anónimos no actuamos ni hablamos como nos gustaría, sino según lo que es socialmente aceptable.

El aburguesamiento también está relacionado con la extensión de la vigilancia.

La gentrificación es un proceso violento que depende del Estado y sus secuaces. La policía irrumpe en las casas para desalojar a las personas que ya no pueden pagar el alquiler y despeja los barrios de ocupaciones ilegales y de las comunidades resistentes que hay en ellos. Cueste lo que cueste, el Estado siempre está ahí para defender los intereses de las grandes empresas y de las startups que ven los barrios como proyectos de inversión.

En cada parque, plaza o espacio público ven algún «potencial sin explotar» para obtener beneficios.

En los citados proyectos de inversión, planean cafeterías de lujo para atender las necesidades del capital. Al mismo tiempo, intentan vender esta situación como desarrollo y mejora de nuestra calidad de vida.

Pero sabemos que, debido a este proceso, los residentes se han visto asfixiados por la carga de los alquileres crecientes y desplazados del centro de Atenas, donde no tienen experiencias, compañía ni relaciones sociales.

Las grandes empresas como AirBNB tienen los ojos puestos en nuestros barrios desde hace mucho tiempo y, debido a la creciente represión y a la disminución de la resistencia, son cada vez más fuertes y agresivas.

Creen que ha llegado el momento de introducirse en nuestros espacios vitales. Vemos este desarrollo en todas las grandes ciudades de Europa y sabemos que no se detendrán frente a nuestro lugar favorito, sino que continuarán hasta que se comercialice el último espacio de los barrios, hasta que todas nuestras relaciones sociales se subordinen a la dictadura del libre mercado, hasta que se limpie la última pared de eslóganes, hasta que pidan el código QR en los cafés y esperen que nos vayamos en cuanto terminemos nuestra bebida, para que el siguiente cliente pueda ocupar nuestro lugar. Esta situación no deja más que los descampados capitalistas que vemos hoy en día en la mayoría de los centros de las ciudades. Ya no vale la pena vivir allí, pues después de tres días no hay nada nuevo que descubrir. Pero de todos modos, no importa, ya que la duración media de la estancia de un turista en Europa es de sólo 2,5 días. Días que se pasan comprando cosas sin sentido y sobrevaloradas y comida «local» procesada. Mientras tanto, la población local y la clase obrera multinacional trabajan en empleos miserables en el sector turístico, con la esperanza de ahorrar suficiente dinero para vivir en las metrópolis o para viajar ellos mismos una o dos veces al año a un lugar que no es diferente del suyo.

Al mismo tiempo, vemos movimientos de resistencia en todo el mundo, que luchan contra la explotación de los barrios. Puede que no siempre tengan un éxito total, pero sin duda ayudan a su manera a frenar el proceso, al tiempo que construyen relaciones de solidaridad entre los individuos que luchan. Las asambleas de barrio son una forma de recuperar el control de nuestras vidas y de luchar contra el aburguesamiento. Todas las formas de lucha deben tener su propio espacio y «legitimidad», ya que funcionan mejor en combinación. Nuestra fuerza es el conocimiento de nuestros barrios y nuestra espontaneidad es lo que nunca podrán controlar. Podemos elegir el momento y el lugar de nuestros ataques y, por muchas cámaras y policías que instalen, siempre encontraremos nuestras propias formas de movernos. Estamos dando un primer paso y para animar a otros a hacer lo mismo, estamos asumiendo la responsabilidad de tres ataques en Exarcheia, todos muy cerca de la presencia de los policías. Queremos demostrar que es posible y fácil sabotear la mejora y la vigilancia en curso, por muy infestada que esté la zona de fuerzas represivas. Sólo tienes que coger a tus compañeros y salir de las cómodas sillas de los bares durante media hora. Hay suficientes objetivos para todos nosotros.

SI NO RESISTIMOS EN TODOS LOS BARRIOS, NUESTRAS CIUDADES SE CONVERTIRÁN EN CÁRCELES MODERNAS.

Objetivos:

Independencia y Scalakia (Ανεξαρτησίας & Σκαλάκια)

Apartamento Harilaou Trikoupis 76 Athens Way ( Î§Î±ÏÎ¹Î»Î¬Î¿Ï Î¤ÏÎ¹ÎºÎ¿ÏÏ€Î· 76 Athens Way Apartment)

Harilaou Trikoupis 95 (Î§Î±ÏÎ¹Î»Î¬Î¿Ï Î¤ÏÎ¹ÎºÎ¿ÏÏ€Î· 95)

FUENTE: ACT FOR FREEDOM NOW!

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA