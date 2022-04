–

«El gobierno de ocupación de Tsolakoglu aniquiló literalmente mi posibilidad de supervivencia, que se basaba en una pensión decente que durante 35 años yo solo (sin ayuda estatal) había estado pagando. Como tengo una edad que no me da la posibilidad individual de reaccionar (sin excluir por supuesto que si un griego cogiera el kalashnikov el segundo sería yo) no encuentro otra solución que un final digno antes de empezar a buscar en la basura mi pensión. Creo que los jóvenes sin futuro tomarán un día las armas y colgarán a los traidores nacionales boca abajo en la plaza Syntagma, como hicieron los italianos con Mussolini en 1945 (plaza de Loreto en Milán)«

Dimitris Christoulas*

Asumimos la responsabilidad del ataque incendiario a la oficina política de Adonis Georgiades, representante del capital, político responsable de la pobreza y la miseria que sufre el pueblo por la pobreza.

Desde la crisis económica de 2009 de la que el país nunca salió, a la socialización de las pérdidas del capital de la pandemia Covid 19, los últimos aumentos del precio de la electricidad, del combustible y de casi todos los artículos de primera necesidad se suman al ya insoportable coste de la supervivencia de la clase trabajadora y del pueblo, a las colas preexistentes del ΟΑΕΔ (Seguro de Empleo) , a los recortes de las pensiones, a las migajas del salario básico. El «desarrollo» invocado y evangelizado por la burguesía doméstica se refleja física y materialmente en personas que mueren intentando calentarse, que buscan comida en la basura, que se suicidan por razones económicas. Se refleja en los centros de trabajo que son cementerios para la gente de nuestra clase, donde decenas de trabajadores no regresan a sus casas porque no se «desperdiciaron» unos euros más para la seguridad de los trabajadores. Su crecimiento se traduce en una muerte lenta en los pasillos de los hospitales. A los casi 27.000 muertos del Covid 19, al bloqueo de la atención en los hospitales públicos en medio de la creciente privatización del ΕΣΥ (Servicio Nacional de Salud). Su despliegue equivale a una batalla diaria por la supervivencia del día siguiente para la mayoría de la sociedad al mismo tiempo que un puñado de industriales, armadores y contratistas especulan continuamente a nuestras espaldas, recogen las recompensas del trabajo y la esclavitud que producimos, extraen la plusvalía de nuestros salarios de hambre, devaluando continuamente el valor de nuestra fuerza de trabajo.

Esta escoria se encuentra entre los principales defensores y portavoces de estas políticas, utilizando su posición institucional/política para aplicarlas. Su historia es conocida por toda la sociedad. Desde el partido LAOS del fascista Karatzaferis, hasta el gobierno de Papademos como viceministro de Desarrollo, ejecutando al pie de la letra todos los dictados y políticas memorísticas del gobierno. Luego al Ministerio de Sanidad, con la mala gestión presupuestaria del gasto sanitario público, el escándalo de Novartis y el intento sistemático de desmantelamiento de la ΕΣΥ, hasta llegar a la actualidad en el cargo de Ministro de Desarrollo. La sociedad ha sentido en su propia piel los resultados de sus políticas. La ironía y la burla contra el pueblo. «En primer lugar, el pueblo no tiene frío» solía declarar mientras la gente se quemaba viva por los mangales (quemadores de leña) que encendían para calentarse.

La inflación se dispara y no se toman medidas para proteger a los pobres, los alquileres ya no son asequibles para un trabajador, mientras los inversores locales y extranjeros despluman literalmente al pueblo a través de las compuertas de los bancos y las inversiones turísticas. Un ejemplo típico es el barrio de Exarcheia, donde se intenta metódicamente la reurbanización del espacio público (por ejemplo, la privatización de la colina de Strefis, el metro en la plaza del barrio) y la expulsión de los residentes de sus hogares para crear casas, apartamentos, airbnb, hostales y hoteles en beneficio del capital turístico, con el objetivo de desarraigar al mismo tiempo el carácter ideológico y político del barrio.

Al mismo tiempo, dentro de las fronteras donde la gente pobre no puede permitirse el aumento del coste de la vida, desde hace casi dos meses tenemos otra guerra imperialista en Ucrania llamando a nuestra puerta y probablemente estamos al borde de una Tercera Guerra Mundial generalizada. Las amenazas de armas nucleares se lanzan con increíble facilidad, aumentando la inseguridad de los pueblos. Los antagonismos entre el bloque euroatlántico de los EE.UU., la OTAN y la UE, por un lado, y la Rusia imperialista, por otro, que está creando mecanismos similares como la Unión Económica Euroasiática y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, sólo pueden traer muerte, pobreza, hambre y miseria a los pueblos. La invasión rusa de Ucrania es la culminación del conflicto imperialista para controlar las esferas de influencia, las fuentes de riqueza y las rutas comerciales. La ferocidad que subyace en las rivalidades imperialistas no podría resolverse de ninguna manera sin la guerra. El golpe de Estado dirigido por Estados Unidos en Maidan en 2014

dio lugar al predominio de grupos fascistas, totalmente entrenados y equipados por la OTAN (batallón Azov, etc.). A ello siguieron las ejecuciones y persecuciones nazis contra los militantes y las poblaciones de habla rusa, que culminaron con la quema del Sindicato en Odessa. Al mismo tiempo, los pueblos de la región en general fueron objeto de ataques y bombardeos y se vieron obligados a la pobreza y al refugio. Mientras la crisis energética y la previsible crisis alimentaria golpean a las capas sociales más pobres de muchos países del mundo. Al mismo tiempo que miles de personas se convierten en «carne para sus cañones», el Estado griego busca mejorar su posición geoestratégica. Nosotros, por nuestra parte, siendo un estado de la OTAN, debemos dirigir nuestras flechas a nuestro propio país, a las bases de la OTAN que se convierten en bases de guerra, a la prevención del envío de material militar, a la cancelación de los acuerdos de compra de equipamiento militar (Rafale, fragatas, etc.).

Al mismo tiempo, los armadores griegos se frotan las manos, viendo la guerra como una nueva oportunidad para aumentar su rentabilidad. «La crisis engendra croissants» decía el bastardo Onassis, el ejemplo más tangible de los armadores griegos. Los actuales acontecimientos geopolíticos hacen necesario el «cambio» al mercado del gas natural licuado (GNL) en los países europeos. Los armadores griegos ya han anunciado la compra de buques para el transporte de GNL, reforzando su ya amplia flota, con un coste de casi 4.000 millones de euros. Al mismo tiempo, sigue transportando petróleo ruso a Europa sin parar, beneficiándose así de la guerra muchas veces y demostrando de una vez por todas que el capital no tiene casa.

En este contexto en el que vivimos, con el empobrecimiento cada vez mayor de nuestras vidas, por un lado, y las trompetas de guerra de los antagonismos imperialistas sonando cada vez más cerca de nosotros, nuestra única respuesta debe ser la actualización política y organizativa del movimiento, que es el único camino que conducirá a la revolución social. Que aplastará el podrido sistema capitalista en profunda crisis y devolverá a los pueblos al centro de la historia.

Solidaridad con los presos políticos

Abril 2022

Célula Proletaria Dimitris Christoulas

*Dimitris Christoulas, pensionista griego que se suicidó en la plaza Syntagma de Atenas el 4 de abril de 2012. De 77 años de edad en el momento de su muerte, era un farmacéutico jubilado que vendió su farmacia en 1994 y que había estado experimentando problemas financieros y de salud, incluyendo dificultades para pagar sus medicamentos, cuando las medidas de austeridad del gobierno griego recortaron su pensión. Antes de su muerte, había colocado un cartel fuera de su apartamento que decía: «No puedo pagar, no pagaré», y sus últimas palabras antes de pegarse un tiro fueron: «No me estoy suicidando, me están matando».

