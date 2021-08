–

Como parte de las Células de Acción Inmediata, Célula de la Violencia Insurgente, asumimos la responsabilidad del ataque incendiario a la entrada de la casa de Giannis Pretenteris.

No nos han sorprendido las condenas de los partidos políticos burgueses, de la ΕΣΗΕΑ (Sindicato de Periodistas de los Diarios de Atenas), del representante del gobierno. Giannis Pretenteris ha demostrado en cada oportunidad posible que es el más fiel mastín de la corrupta élite económica y política que ha gobernado este lugar con arrogancia e impunidad todos estos años. Pretenteris simboliza una persona, un modelo para el mundo urbano. Su posición en el sistema, los cargos y las tareas que ha sido llamado a desempeñar siguen un doble camino que termina en el mismo.

Uno es el que hace su aparición ante las cámaras de las cadenas de televisión. Llamativo, dominante, fuerte, subvencionado, construido. The Pretender es un brillante ejemplo de un incansable aparato de propaganda llamado a representar los intereses estatales y capitalistas y a conformar una ética social, la ética del sistema. Esa ética que se presenta siempre con el rostro dictatorial de la mayoría social, para -practicando técnicas de guerra psicológica- golpear con el bastón de la violencia de la clase dominante y ordenar con audacia a quienes perjudican los intereses de los poderosos.

La difusión de noticias falsas, los constantes intentos de manipular a los ciudadanos, las calumnias, la difamación forman parte de su agenda diaria. Al mismo tiempo, su perfil ideológico, que puede calificarse de «modernizador» según los estándares del centro neoliberal de línea dura, es la representación televisiva oficial del poder político y de los intereses económicos más despiadados. Para Pretenteris hay una regla inviolable: Moral y legal es lo que conviene y sirve al sistema de poder que lo sustenta. Lo ilegal y no autorizado es lo que amenaza sus intereses.

El otro camino de Pretenteris es oscuro. Es el de los tratos sospechosos con los intereses políticos y económicos, el de la mediación voluntaria para todo tipo de inmundicias estatales y paraestatales, el de los acuerdos bien pagados por debajo de la mesa para donde él aportará el apoyo político necesario. Es el camino de un fiel cortesano que ha montado su tienda frente a las villas de los grandes armadores, de los dueños de las cadenas de televisión y radio, de los contratistas, de las grandes familias políticas, esperando sus órdenes con extremo servilismo. El camino del dinero negro, del offshore, de la evasión fiscal generalizada, de las funciones mafiosas del sistema que se blanquean con la compensación de periodistas autorizados como Pretenteris.

Giannis Pretenteris, como descendiente de Lambrakis y Bombolas, hizo sus primeras apariciones en la televisión privada, en ANT1. Fue uno de los primeros en dar voz y legitimidad política a los nazis de Amanecer Dorado en los años 90, gritando a Nikos Michaloliakos y dando la palabra a Periandros Andritsopoulos y a otros líderes de la entonces X.A., ( neonazis de Amanecer Dorado ) para que escupieran su veneno neonazi en público. Al fin y al cabo, cuando sirve a la planificación estatal, la democracia burguesa reproduce la versión del pluralismo político y la tolerancia. Basta, por supuesto, que la voz contraria haya dado credenciales de sumisión al Estado y a los capitalistas para que el núcleo profundo de sus intereses permanezca intacto.

Giannis Pretenteris se pasa rápidamente a MEGA (canal griego de televisión), mientras escribe en la prensa escrita entonces propiedad de Lambraki (VIMA, y periódicos NEA). Adquiere el papel de comentarista principal en el informativo principal y su propio programa político. La incansable insistencia en la defensa ideológica de toda la violencia estatal, de todo escándalo económico-político, lo transforma a él y a su espectáculo en consignas gritadas en las calles de las ciudades del movimiento estudiantil que luchaba contra la ley de entonces – bajo Diamantopoulou: «El derrocamiento no es un espectáculo para celebrar a Pretenteris». Pretenteris se había ganado merecidamente la antipatía de los implicados en las reivindicaciones sociopolíticas, ya que todos habían sido molidos en su rueda de molino propagandística.

Junto a la defensa diaria de los memorándums y de la política llevada a cabo en aquel momento, volvió a ser uno de los primeros en dar voz televisada a los «comités de vecinos» racistas, con lo que el veneno racista encontró respuesta en las huestes de las víctimas de la crisis. Estamos seguros de que en mayo de 2012 Pretenteris miró los resultados electorales con orgullo. Había contribuido al máximo para el 7% de Amanecer Dorado (neonazis) , como también deseaba el armador que ahora lo tiene en nómina en ΔΟΜ.

Giannis Pretenteris cambia sus opiniones como sus camisas bien planchadas dependiendo de la temporada. Se convierte en racista y xenófobo, haciendo la vista gorda ante los fascistas, los racistas, la extrema derecha, pidiendo más migrantes ahogados en la frontera marítima y otros asesinatos de refugiados en la valla de Evros. Se convierte en «modernista» y liberal, exigiendo más recortes salariales, más privatizaciones, más flexibilidad laboral. Se convierte en un «antifascista» desde el punto de vista de la derecha, omitiendo que Amanecer Dorado (neonazis) era una reserva de oro para el sistema político. En cualquier caso, Pretenteris siempre ha sido un periodista astuto que presta sus servicios gratuitamente a las bandas de saqueadores políticos y económicos que continúan su saqueo sin ser molestados a costa de los oprimidos.

La estrategia propagandística básica de Pretenteris es el cultivo de la automatización social. «Los funcionarios son unos vagos» sólo cuando se quejan de los recortes salariales. «Los estudiantes son holgazanes» sólo cuando están en okupaciones. «Los estudiantes están dirigidos» sólo cuando se manifiestan. «Los trabajadores del M.M.M. sólo acosan a los pasajeros» cuando hacen huelga. Mientras los respectivos grupos sociales toleren este látigo sobre sus espaldas, son los pilares del esfuerzo nacional por el «bendito» desarrollo económico, son la base de candidatos para la reconstrucción y dotación del cuerpo nacional «serio», que no es más que la expresión social de la dosificación moderna.

Porque, para Pretenteris, no importa la sangre derramada en las calles por las porras y las armas de la policía, no importan los miles de suicidios de nuestros semejantes, no importa la destrucción del sistema de salud pública que cierra la puerta a una vida digna a miles de personas en la base de la pirámide social, no importan las subastas de casas y empresas por los cuervos del capital bancario, no importan las privatizaciones por un plato de lentejas de todas las empresas públicas, no importa que el Egeo se haya convertido en un cementerio de almas. Los historiadores del futuro compararán los campos de concentración de inmigrantes en Grecia con las atrocidades nazis de la Segunda Guerra Mundial. Y no importan, porque Pretenteris expresa la inocencia de la versión local de la dominación. Pretende reforzar los mecanismos ideológicos de indiferencia social para intensificar el canibalismo social, la privatización, las soluciones individuales promovidas por el capitalismo.

Por otro lado, por supuesto, Giannis Pretenteris no es en absoluto indiferente cuando sus «amigos» y los maestros están dirigidos, incluso en el contexto intra-sistémico, inmediatamente corriendo con su pluma fangosa para defenderlos. Es importante petrólice al pre-comerciante y el contrabandista petrolero Marinakis, así como a Mareva Mitsotaki con las compañías offshore en el extranjero, «porque el método de extorsión se mantuvo notablemente sin cambios. «Papantoniou» para dar «simitis. A partir de una vida de «NoOR-1» a «Dar» Marinakis. ¡De Papasavrou «para dar» MAREVA!» (Yiannis Pretenteris).

Es importante que uno de los mayores escándalos del golpe, el de Novartis, aparezca como una conspiración contra el gobierno de Samaras. Un escándalo que toca la forma en que los gigantes capitalistas (especialmente las grandes compañías farmacéuticas) regulan los «términos del juego» en su propio beneficio y en detrimento de los de abajo, incluso con sobornos políticos. Incluso para el único político cuya justicia civil ha adelantado algo el proceso y ha procesado a Loverdos, Pretenteris salió a dar credenciales a un hogar fiel:

«A finales de 2016, A. Loverdos volvía de una excursión con sus hijos. Se detiene en algún lugar de la carretera nacional porque los niños tenían hambre y oye en la radio hablar de un caso de Novartis en los EE.UU. que supuestamente implica (también) funcionarios griegos «. Los EE.UU. aclararían más tarde que el término «funcionario» no se refería a los políticos, por supuesto, sino a los ejecutivos del sector de la salud pública en general, pero en la Carretera Nacional, sin embargo, Loverdos no sabía nada acerca de los funcionarios o los políticos, ¡pero ni siquiera conocía a Novartis! una pesadilla para él y su familia que continuaría durante los próximos cuatro años hasta hace poco. » (Giannis Pretenteris)

Es importante sacar petróleo al gobierno y concretamente al Ministro de Cultura Mendoni, pero también al propio Mitsotakis en el apestoso caso de encubrimiento del pederasta Lignadis:

«¿Es responsable el gobierno? Obviamente, tiene la responsabilidad de la elección, en el sentido de la responsabilidad que tiene un gobierno por todas sus elecciones. O elige un director artístico en el Nacional, o un comandante en Evangelismo, o un presidente en Attiko Metro S.A. La primera demanda contra Lignadis se presentó el 5 de febrero, Lignadis dimitió el 6 de febrero, se presentaron una o dos demandas más hasta el 19 de febrero, y fue detenido el 20 de febrero. Cualquier persona razonable puede sacar sus propias conclusiones de los hechos. Son historias de salvajes». (Giannis Pretenteris)

Estas son sólo algunas referencias al blanqueo sistemático a través de sus artículos y una de las razones por las que se encuentra en la cima del periodismo de pago del sistema, pero también un objetivo altamente simbólico para las formaciones combatientes que, a pesar de los tiempos, tratan de mantener la llama de la guerra social encendida. El incendio provocado frente a su casa en la zona de Psychiko está dedicado a los que Giannis Pretenteris ha insultado, calumniado, humillado y expulsado todos estos años. También está dedicado a todos los presos políticos a los que este bastardo ha calumniado más de una vez. Por último, es un llamamiento a todas las fuerzas combatientes. Nuestro enemigo no es invisible. Tiene un nombre y una dirección.

Saludos cordiales a todos los grupos, individuos, núcleos que decidan contribuir a la formación de la red de violencia revolucionaria que hemos descrito a través de nuestros textos. Lo hemos dicho y lo estamos haciendo, estamos organizando Núcleos de Acción Inmediata para golpear el estado y el capital. Desde Atenas, hasta Volos y Tesalónica, el humo de los incendios presagia los disturbios que provocaremos. Responderemos al chantaje y al terrorismo de Estado con el lenguaje del fuego.

Solidaridad con los presos políticos de las cárceles griegas.

Un gesto de solidaridad con todos los rebeldes impenitentes en las cárceles de Chile e Italia.

En memoria rebelde de Luisa Toledo Sepúlveda.

Células de Acción Directa

Células de Violencia de Rebelión

