–

De parte de Anarquia.info August 6, 2021 356 puntos de vista

Como parte de las C茅lulas de Acci贸n Inmediata, C茅lula de la Violencia Insurgente, asumimos la responsabilidad del ataque incendiario a la entrada de la casa de Giannis Pretenteris.

No nos han sorprendido las condenas de los partidos pol铆ticos burgueses, de la 螘危螚螘螒 (Sindicato de Periodistas de los Diarios de Atenas), del representante del gobierno. Giannis Pretenteris ha demostrado en cada oportunidad posible que es el m谩s fiel mast铆n de la corrupta 茅lite econ贸mica y pol铆tica que ha gobernado este lugar con arrogancia e impunidad todos estos a帽os. Pretenteris simboliza una persona, un modelo para el mundo urbano. Su posici贸n en el sistema, los cargos y las tareas que ha sido llamado a desempe帽ar siguen un doble camino que termina en el mismo.

Uno es el que hace su aparici贸n ante las c谩maras de las cadenas de televisi贸n. Llamativo, dominante, fuerte, subvencionado, construido. The Pretender es un brillante ejemplo de un incansable aparato de propaganda llamado a representar los intereses estatales y capitalistas y a conformar una 茅tica social, la 茅tica del sistema. Esa 茅tica que se presenta siempre con el rostro dictatorial de la mayor铆a social, para -practicando t茅cnicas de guerra psicol贸gica- golpear con el bast贸n de la violencia de la clase dominante y ordenar con audacia a quienes perjudican los intereses de los poderosos.

La difusi贸n de noticias falsas, los constantes intentos de manipular a los ciudadanos, las calumnias, la difamaci贸n forman parte de su agenda diaria. Al mismo tiempo, su perfil ideol贸gico, que puede calificarse de 芦modernizador禄 seg煤n los est谩ndares del centro neoliberal de l铆nea dura, es la representaci贸n televisiva oficial del poder pol铆tico y de los intereses econ贸micos m谩s despiadados. Para Pretenteris hay una regla inviolable: Moral y legal es lo que conviene y sirve al sistema de poder que lo sustenta. Lo ilegal y no autorizado es lo que amenaza sus intereses.

El otro camino de Pretenteris es oscuro. Es el de los tratos sospechosos con los intereses pol铆ticos y econ贸micos, el de la mediaci贸n voluntaria para todo tipo de inmundicias estatales y paraestatales, el de los acuerdos bien pagados por debajo de la mesa para donde 茅l aportar谩 el apoyo pol铆tico necesario. Es el camino de un fiel cortesano que ha montado su tienda frente a las villas de los grandes armadores, de los due帽os de las cadenas de televisi贸n y radio, de los contratistas, de las grandes familias pol铆ticas, esperando sus 贸rdenes con extremo servilismo. El camino del dinero negro, del offshore, de la evasi贸n fiscal generalizada, de las funciones mafiosas del sistema que se blanquean con la compensaci贸n de periodistas autorizados como Pretenteris.

Giannis Pretenteris, como descendiente de Lambrakis y Bombolas, hizo sus primeras apariciones en la televisi贸n privada, en ANT1. Fue uno de los primeros en dar voz y legitimidad pol铆tica a los nazis de Amanecer Dorado en los a帽os 90, gritando a Nikos Michaloliakos y dando la palabra a Periandros Andritsopoulos y a otros l铆deres de la entonces X.A., ( neonazis de Amanecer Dorado ) para que escupieran su veneno neonazi en p煤blico. Al fin y al cabo, cuando sirve a la planificaci贸n estatal, la democracia burguesa reproduce la versi贸n del pluralismo pol铆tico y la tolerancia. Basta, por supuesto, que la voz contraria haya dado credenciales de sumisi贸n al Estado y a los capitalistas para que el n煤cleo profundo de sus intereses permanezca intacto.

Giannis Pretenteris se pasa r谩pidamente a MEGA (canal griego de televisi贸n), mientras escribe en la prensa escrita entonces propiedad de Lambraki (VIMA, y peri贸dicos NEA). Adquiere el papel de comentarista principal en el informativo principal y su propio programa pol铆tico. La incansable insistencia en la defensa ideol贸gica de toda la violencia estatal, de todo esc谩ndalo econ贸mico-pol铆tico, lo transforma a 茅l y a su espect谩culo en consignas gritadas en las calles de las ciudades del movimiento estudiantil que luchaba contra la ley de entonces 鈥 bajo Diamantopoulou: 芦El derrocamiento no es un espect谩culo para celebrar a Pretenteris禄. Pretenteris se hab铆a ganado merecidamente la antipat铆a de los implicados en las reivindicaciones sociopol铆ticas, ya que todos hab铆an sido molidos en su rueda de molino propagand铆stica.

Junto a la defensa diaria de los memor谩ndums y de la pol铆tica llevada a cabo en aquel momento, volvi贸 a ser uno de los primeros en dar voz televisada a los 芦comit茅s de vecinos禄 racistas, con lo que el veneno racista encontr贸 respuesta en las huestes de las v铆ctimas de la crisis. Estamos seguros de que en mayo de 2012 Pretenteris mir贸 los resultados electorales con orgullo. Hab铆a contribuido al m谩ximo para el 7% de Amanecer Dorado (neonazis) , como tambi茅n deseaba el armador que ahora lo tiene en n贸mina en 螖螣螠.

Giannis Pretenteris cambia sus opiniones como sus camisas bien planchadas dependiendo de la temporada. Se convierte en racista y xen贸fobo, haciendo la vista gorda ante los fascistas, los racistas, la extrema derecha, pidiendo m谩s migrantes ahogados en la frontera mar铆tima y otros asesinatos de refugiados en la valla de Evros. Se convierte en 芦modernista禄 y liberal, exigiendo m谩s recortes salariales, m谩s privatizaciones, m谩s flexibilidad laboral. Se convierte en un 芦antifascista禄 desde el punto de vista de la derecha, omitiendo que Amanecer Dorado (neonazis) era una reserva de oro para el sistema pol铆tico. En cualquier caso, Pretenteris siempre ha sido un periodista astuto que presta sus servicios gratuitamente a las bandas de saqueadores pol铆ticos y econ贸micos que contin煤an su saqueo sin ser molestados a costa de los oprimidos.

La estrategia propagand铆stica b谩sica de Pretenteris es el cultivo de la automatizaci贸n social. 芦Los funcionarios son unos vagos禄 s贸lo cuando se quejan de los recortes salariales. 芦Los estudiantes son holgazanes禄 s贸lo cuando est谩n en okupaciones. 芦Los estudiantes est谩n dirigidos禄 s贸lo cuando se manifiestan. 芦Los trabajadores del M.M.M. s贸lo acosan a los pasajeros禄 cuando hacen huelga. Mientras los respectivos grupos sociales toleren este l谩tigo sobre sus espaldas, son los pilares del esfuerzo nacional por el 芦bendito禄 desarrollo econ贸mico, son la base de candidatos para la reconstrucci贸n y dotaci贸n del cuerpo nacional 芦serio禄, que no es m谩s que la expresi贸n social de la dosificaci贸n moderna.

Porque, para Pretenteris, no importa la sangre derramada en las calles por las porras y las armas de la polic铆a, no importan los miles de suicidios de nuestros semejantes, no importa la destrucci贸n del sistema de salud p煤blica que cierra la puerta a una vida digna a miles de personas en la base de la pir谩mide social, no importan las subastas de casas y empresas por los cuervos del capital bancario, no importan las privatizaciones por un plato de lentejas de todas las empresas p煤blicas, no importa que el Egeo se haya convertido en un cementerio de almas. Los historiadores del futuro comparar谩n los campos de concentraci贸n de inmigrantes en Grecia con las atrocidades nazis de la Segunda Guerra Mundial. Y no importan, porque Pretenteris expresa la inocencia de la versi贸n local de la dominaci贸n. Pretende reforzar los mecanismos ideol贸gicos de indiferencia social para intensificar el canibalismo social, la privatizaci贸n, las soluciones individuales promovidas por el capitalismo.

Por otro lado, por supuesto, Giannis Pretenteris no es en absoluto indiferente cuando sus 芦amigos禄 y los maestros est谩n dirigidos, incluso en el contexto intra-sist茅mico, inmediatamente corriendo con su pluma fangosa para defenderlos. Es importante petr贸lice al pre-comerciante y el contrabandista petrolero Marinakis, as铆 como a Mareva Mitsotaki con las compa帽铆as offshore en el extranjero, 芦porque el m茅todo de extorsi贸n se mantuvo notablemente sin cambios. 芦Papantoniou禄 para dar 芦simitis. A partir de una vida de 芦NoOR-1禄 a 芦Dar禄 Marinakis. 隆De Papasavrou 芦para dar禄 MAREVA!禄 (Yiannis Pretenteris).

Es importante que uno de los mayores esc谩ndalos del golpe, el de Novartis, aparezca como una conspiraci贸n contra el gobierno de Samaras. Un esc谩ndalo que toca la forma en que los gigantes capitalistas (especialmente las grandes compa帽铆as farmac茅uticas) regulan los 芦t茅rminos del juego禄 en su propio beneficio y en detrimento de los de abajo, incluso con sobornos pol铆ticos. Incluso para el 煤nico pol铆tico cuya justicia civil ha adelantado algo el proceso y ha procesado a Loverdos, Pretenteris sali贸 a dar credenciales a un hogar fiel:

芦A finales de 2016, A. Loverdos volv铆a de una excursi贸n con sus hijos. Se detiene en alg煤n lugar de la carretera nacional porque los ni帽os ten铆an hambre y oye en la radio hablar de un caso de Novartis en los EE.UU. que supuestamente implica (tambi茅n) funcionarios griegos 芦. Los EE.UU. aclarar铆an m谩s tarde que el t茅rmino 芦funcionario禄 no se refer铆a a los pol铆ticos, por supuesto, sino a los ejecutivos del sector de la salud p煤blica en general, pero en la Carretera Nacional, sin embargo, Loverdos no sab铆a nada acerca de los funcionarios o los pol铆ticos, 隆pero ni siquiera conoc铆a a Novartis! una pesadilla para 茅l y su familia que continuar铆a durante los pr贸ximos cuatro a帽os hasta hace poco. 禄 (Giannis Pretenteris)

Es importante sacar petr贸leo al gobierno y concretamente al Ministro de Cultura Mendoni, pero tambi茅n al propio Mitsotakis en el apestoso caso de encubrimiento del pederasta Lignadis:

芦驴Es responsable el gobierno? Obviamente, tiene la responsabilidad de la elecci贸n, en el sentido de la responsabilidad que tiene un gobierno por todas sus elecciones. O elige un director art铆stico en el Nacional, o un comandante en Evangelismo, o un presidente en Attiko Metro S.A. La primera demanda contra Lignadis se present贸 el 5 de febrero, Lignadis dimiti贸 el 6 de febrero, se presentaron una o dos demandas m谩s hasta el 19 de febrero, y fue detenido el 20 de febrero. Cualquier persona razonable puede sacar sus propias conclusiones de los hechos. Son historias de salvajes禄. (Giannis Pretenteris)

Estas son s贸lo algunas referencias al blanqueo sistem谩tico a trav茅s de sus art铆culos y una de las razones por las que se encuentra en la cima del periodismo de pago del sistema, pero tambi茅n un objetivo altamente simb贸lico para las formaciones combatientes que, a pesar de los tiempos, tratan de mantener la llama de la guerra social encendida. El incendio provocado frente a su casa en la zona de Psychiko est谩 dedicado a los que Giannis Pretenteris ha insultado, calumniado, humillado y expulsado todos estos a帽os. Tambi茅n est谩 dedicado a todos los presos pol铆ticos a los que este bastardo ha calumniado m谩s de una vez. Por 煤ltimo, es un llamamiento a todas las fuerzas combatientes. Nuestro enemigo no es invisible. Tiene un nombre y una direcci贸n.

Saludos cordiales a todos los grupos, individuos, n煤cleos que decidan contribuir a la formaci贸n de la red de violencia revolucionaria que hemos descrito a trav茅s de nuestros textos. Lo hemos dicho y lo estamos haciendo, estamos organizando N煤cleos de Acci贸n Inmediata para golpear el estado y el capital. Desde Atenas, hasta Volos y Tesal贸nica, el humo de los incendios presagia los disturbios que provocaremos. Responderemos al chantaje y al terrorismo de Estado con el lenguaje del fuego.

Solidaridad con los presos pol铆ticos de las c谩rceles griegas.

Un gesto de solidaridad con todos los rebeldes impenitentes en las c谩rceles de Chile e Italia.

En memoria rebelde de Luisa Toledo Sep煤lveda.

C茅lulas de Acci贸n Directa

C茅lulas de Violencia de Rebeli贸n

FUENTE: ACT FOR FREEDOM NOW!

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A