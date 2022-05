–

El 27/04 colocamos artefactos incendiarios en las oficinas de Nea Dimokratia (Nueva Democracia) Pefkis-Lykovrisi, quem谩ndolas completamente por fuera y una gran parte por dentro, cerrando esencialmente la oficina.

Responsabilizamos a este partido de una serie de acciones que constituyen la columna vertebral del programa del Estado griego.

Redesarrollo-Regeneraci贸n-Repatriaci贸n-Supresi贸n

Desde el principio de su mandato, ND como gobierno ha mostrado sus intenciones en el tema de la ciudad. El centro de Atenas se est谩 configurando constantemente como un escaparate de lujo para el turismo mundial y europeo. Este proceso comenz贸 y se aceler贸 ya en los a帽os del boom del covid-19, cuando se destinaron cientos de miles de euros a la construcci贸n del Gran Paseo (proyecto de gentrificaci贸n de la mascota del alcalde de Atenas, Kostas Bakoyannis). El espacio p煤blico est谩 cada vez m谩s ocupado por mercanc铆as y consumidores. Las universidades y los espacios que antes parec铆an ser puntos de encuentro para los movimientos y los procesos colectivos, ahora est谩n siendo despejados, controlados y mapeados con c谩maras y polic铆as (螣螤螤螜, polic铆as universitarios). Tambi茅n es caracter铆stico el intento del Estado de convertir el polit茅cnico Gini en un monumento en un movimiento de gentrificaci贸n. Al mismo tiempo, los movimientos estudiantiles son sometidos a una represi贸n extrema, siendo ejemplos t铆picos la presi贸n en otras universidades como la Universidad Arist贸teles de Tesal贸nica, as铆 como el caso de los 14 estudiantes que est谩n siendo perseguidos bajo el paraguas de la manipulaci贸n de archivos de ADN. Como continuaci贸n de la presi贸n sobre el movimiento anarquista en referencia a los lugares de encuentro, est谩 la continua represi贸n de las ocupaciones en el centro de Atenas y Tesal贸nica.

Por supuesto, junto a todo lo anterior viene la reurbanizaci贸n de plazas, parques y colinas. La colaboracion criminal del estado con el capital lleva a la aparicion de obras y polvo en las plazas, barreras de seguridad, bloqueo de los lugares de trabajo, seguridad extra con seguridad y policias y como era de esperar: desplazamiento de los pobres, los marginados, las mujeres migrantes. Incluso los pocos lugares que los pobres, la gente de abajo, la gente de nuestra clase ten铆a para recuperar el aliento, les est谩n siendo arrebatados por la fuerza. Este plan se est谩 llevando a cabo en todo el centro, desde Galatsi y Pagrati hasta los barrios m谩s migrantes, la plaza Kypseli, la plaza Protomaya y pronto la plaza Exarcheia.

La 煤nica responsabilidad del saqueo del espacio p煤blico recae en el Ayuntamiento de Atenas, la agenda pol铆tica de ND y una serie de empresas. Algunas de ellas son Unison, Prodea, ERETVO como empresa constructora del metro, la propia Attiko Metro y Anaplasi Athens SA, reclamando esta 煤ltima una parte de la gentrificaci贸n que el estado est谩 preparando hacia la Comunidad de Refugiados Ocupados. Y precisamente porque el Estado tiene continuidad, no olvidamos que esta gentrificaci贸n tambi茅n est谩 siendo observada con apetito por los depredadores izquierdistas de Syriza, as铆 como por una de sus m谩s apestosas basuras, Dourou, durante su reciente visita al territorio liberado de los Refugiados Ocupados. Es, al fin y al cabo, una realidad hist贸rica la continuidad y el papel del Estado (izquierda-derecha) como mecanismo para garantizar los intereses de la burgues铆a e imponer el genocidio a los de abajo.

Hasta ahora nos hemos referido a la violencia del capital-estado contra la base social. Control, desarraigo de poblaciones, represi贸n de movimientos, ataque a los cuerpos colectivos. Otra cuesti贸n es el expolio de la propia vida natural y del medio ambiente en el tejido urbano. La reurbanizaci贸n lleva a la devastaci贸n de los montes, a la tala de cientos de 谩rboles para abrir carreteras o cementar los terrenos, a la contaminaci贸n del ecosistema local, a la restricci贸n del m铆nimo ox铆geno y a la destrucci贸n de cualquier refugio para los animales urbanos. No s贸lo los seres humanos, sino todo lo no humano es prescindible para ampliar la mercanc铆a y el beneficio. Lo que est谩 ocurriendo en el centro de Atenas est谩 ocurriendo a una escala m谩s amplia en el paisaje natural de todo el pa铆s con la embestida del capitalismo verde y la voraz construcci贸n de fuentes de energ铆a renovables con las garant铆as de ND. Tampoco es casualidad que despu茅s de los grandes incendios en Evia en el verano de 2021 haya habido a煤n m谩s estudios e intentos de licencias para parques e贸licos en toda la regi贸n. Un punto muy grave de esta intervenci贸n de cemento y hormig贸n es que el ecosistema salvaje tarda d茅cadas en volver a su estado original y en algunas circunstancias ni siquiera ocurre. La fr谩gil biodiversidad muere a帽o tras a帽o. Creemos que el responsable moral y pr谩ctico de los incendios en el pa铆s es la ND y las empresas constructoras que respalda, como la 螕螘螝 韦螘巍螡螒.

La gentrificaci贸n, al igual que el asalto a la naturaleza, no se resolver谩 con luchas reguladoras o justificativas temporales. Es un proceso salvaje que se produce a la velocidad del rayo. Adem谩s, los ejemplos de Europa, el m谩s llamativo el de Berl铆n desde los a帽os ochenta y noventa hasta la actualidad, muestran que lo que se est谩 planteando es un ataque a la cultura de los barrios y la radicalizaci贸n, con una l贸gica de que todo sirva de campo de beneficios para las cadenas de tiendas, las constructoras, las inmobiliarias, etc. Es una muestra de la transformaci贸n de los territorios en un dominio del Estado en el que la 煤nica barrera es la difusi贸n de nuestras acciones agresivas: sabotajes, incendios de veh铆culos, incendios de empresas, de oficinas, marchas violentas de confrontaci贸n, ocupaciones de territorios y edificios liberados. La gentrificaci贸n es el cementerio de los pobres y de la vida real en el desierto urbano densamente poblado. La muerte no ser谩 detenida sino es por el fuego que arde dentro de cada coraz贸n y mente rebelde. El momento de estrangular la gentrificaci贸n y m谩s all谩 era, y es AHORA, pero llegamos demasiado tarde y un enemigo se mueve en el tablero de ajedrez. Se acabaron los aplazamientos y las convenciones. Adelante, pues, con la violencia cin茅tico-frontal y el conflicto directo, cuanto antes, cuanto m谩s.

Pobreza-Aseguramiento-Guerra-Propaganda

Al mismo tiempo que aumenta la intensidad de la guerra en Europa del Este, los Estados y los lobbies energ茅ticos llevan a las poblaciones a la pobreza. El capitalismo, llevado a un callej贸n sin salida hist贸rico seg煤n su naturaleza y sus reglas, est谩 desactivando su crisis en la guerra. Como resultado de esta situaci贸n, se produce un caos diplom谩tico y econ贸mico, que conduce a la inflaci贸n y al aumento de los precios de todos los bienes b谩sicos (electricidad, supermercados, combustible, etc.). Por supuesto, este era el caso antes del estallido de la guerra, con los jefes y sus representantes reproduciendo un estado constante de shock y emergencia para los sujetos en una narrativa de aceptaci贸n de 芦medidas necesarias禄 y disciplina. Este fen贸meno, combinado con la ya tensa situaci贸n econ贸mica de la poblaci贸n, conducir谩 a un violento empobrecimiento sin precedentes de m谩s y m谩s personas en los pr贸ximos meses. Adem谩s, el coste de la vida provocado por la reurbanizaci贸n (por ejemplo, los altos alquileres y el aumento de los precios con airbnb 鈥 inmuebles) es ya insoportable para muchos de nosotros.

El Estado est谩 estudiando y prepar谩ndose para gestionar esta situaci贸n. Las exorbitantes cantidades del presupuesto p煤blico invertidas en el ej茅rcito y la polic铆a tienen un doble papel. Por un lado, la participaci贸n militar del Estado griego y su constante preparaci贸n para la mirada externa y, por otro, la prevenci贸n y el silenciamiento de cualquier 芦problema禄 interno, movimiento y enemigo. Puede parecer inconcebible que se haya dado tanto dinero para la compra de equipos y ejercicios militares, mientras que durante tanto tiempo no se ha hecho nada por la notoria sanidad p煤blica. Por nuestra parte, juzgamos que las acciones del estado griego desde el periodo de covid-19 hasta la actualidad son perfectamente relevantes.

El Estado griego en la coyuntura de la guerra no s贸lo se prepar贸, sino que tambi茅n jug贸 un papel de liderazgo. Desde hace a帽os, y bajo el gobierno de Syriza, el Estado griego ha sido el marcador de posici贸n de la OTAN, junto con el de Turqu铆a, en la regi贸n del Mediterr谩neo oriental. En el momento en que los espectadores est谩n siendo desconcertados con un mont贸n de juegos de comunicaci贸n sobre las violaciones del espacio a茅reo en el Egeo, los estados fascistas de Grecia y Turqu铆a est谩n haciendo el trabajo sucio para la 茅lite local e internacional. Algunos momentos del estado griego y su papel en la regi贸n son: El acuerdo con Egipto, el acuerdo Prespes (que refuerza el papel de Grecia como vigilante en los Balcanes), los ejercicios militares con Israel, las bases de la OTAN en Souda, Larissa, Araxos, etc.

Actualmente este papel se ha visto confirmado por la guerra en Ucrania. Aparte de la feria militar con los Rafals en las manifestaciones que sobrevuelan nuestras cabezas, Grecia se ha implicado activamente en una guerra despiadada enviando aviones C-130 a Ucrania con armas y equipos para continuar la masacre. Esta masacre es, por supuesto, alimentada por el estado ruso y el imperialismo ruso que se enfrenta al expansionismo occidental en la regi贸n. As铆 que contra cada estado (ruso, ucraniano, sovi茅tico) y cada alianza asesina de estados (OTAN, UE, euroasi谩tico), nuestro papel como enemigo interno del estado griego est谩 en las calles, antimilitarista, para detener la masacre de nuestras poblaciones de clase y no convertirse en carne en los ca帽ones de cualquier estado o coalici贸n de estados. En este punto separamos a esa parte de la clase obrera que en estas condiciones o bien se calla o toma decisiones podridas como la de recurrir a formaciones conservadoras y fascistas. Son todos aquellos que han estado detr谩s del auge del nacionalismo tanto en Grecia como en Ucrania y en Europa. Encontramos hostiles los movimientos que crean grupos paramilitares neonazis (como el batall贸n Azov) que apoyan la devastaci贸n del hombre y la marcha de la dominaci贸n. Tambi茅n se apoya en ellos el discurso de la narrativa dominante de la democracia que apoya las llamadas misiones de paz o de 芦desnazificaci贸n禄 (ret贸rica estatal rusa). Los de abajo que est谩n realmente al lado son los que luchan y toman una posici贸n de ruptura consciente esencial contra la opresi贸n y el totalitarismo. Son los que contribuyen sustancialmente a la guerra social sin volverse contra el proyecto anarquista de liberaci贸n. El gobierno de Mitsotakis particip贸 en los cr铆menes de guerra con la implicaci贸n militar del Estado griego y el genocidio social dentro del pa铆s. Detenerlos, aplastarlos hasta el suelo.

M谩s all谩 y fuera de las bipolaridades hechas por la dominaci贸n en esta guerra estamos contra todos los estados. En un momento en el que las mentiras est谩n por todas partes en las pantallas de la televisi贸n, del ordenador y del m贸vil, es importante restaurar la autoformaci贸n colectiva, la autoprotecci贸n y la autodefensa. Debemos fortificar nuestras estructuras y nuestra gente intelectual y pr谩cticamente. El hecho es que en Occidente s贸lo o铆mos una narraci贸n de los acontecimientos, los medios de comunicaci贸n est谩n controlados como nunca antes, mientras que los periodistas y los locales est谩n vigilados por la NSA. Al mismo tiempo, una gran parte de la izquierda y del movimiento antiautoritario nacional se apresura a ver con simpat铆a el imperialismo ruso, alimentado exclusivamente por sentimientos anti-OTAN. Para nosotros, cualquiera que adopte una posici贸n estatal y bipolar tambi茅n en esta guerra ha muerto conscientemente en el fango de la decadencia actual.

En todos los momentos similares de la historia los objetivos claros de los movimientos han salvado la situaci贸n. La presencia continua en la calle, la organizaci贸n y la unidad, el discurso antimilitarista claro, los ataques desde abajo, la construcci贸n de estructuras y relaciones es la 煤nica manera de estar a la altura de las circunstancias y poner una piedra en el movimiento de liberaci贸n social y de lucha revolucionaria. Adem谩s, como hemos dicho antes al responsabilizarnos de los ataques a los bancos en Galatsi y Pefki, la supervivencia de la tradici贸n incendiaria es algo que no se puede dar por hecho, sino que est谩 en nuestras manos darle vida y asegurarla mediante el ataque ininterrumpido hacia la difusi贸n de la violencia revolucionaria. Citamos tambi茅n en este punto el texto que tiene un conjunto de proposiciones que consideramos vivas hoy: https://athens.indymedia.org/post/1608250/

En una 茅poca en la que el sistema no deja de conmocionar a la gente de a pie, hay que cuidar los movimientos. Desde la violencia de g茅nero y el expolio de la Tierra hasta la oposici贸n a la guerra y la solidaridad con las mujeres migrantes para demostrar que otro mundo es posible fuera de las cabezas nucleares, los incendios, la miseria, la destrucci贸n, el dolor, la ansiedad por la supervivencia en medio del fracaso y la desesperaci贸n capitalista. Es el mundo de las mentes libres, el mundo de la anarqu铆a y la autoorganizaci贸n. Hacer en el aqu铆 y ahora nuestros deseos una realidad coordinando en muchas redes horizontales de estructuras, comunidades, organizaci贸n y ataques que conversan entre s铆 bajo una misma plataforma de contenidos y propuestas. En este contexto proponemos un sabotaje agresivo contra las corporaciones y actores que alimentan a la bestia de la gentrificaci贸n y la destrucci贸n ambiental.

En este punto ponemos una recompensa en la cabeza de un conjunto de empresas que consideramos hostiles y que debemos reducir a escombros.

-PRODEA INVERSIONES 鈥 9 Chrysosospiliotisis 9, Atenas

-ERETVO 鈥 15 T. Filimonos, Atenas

-UNISON FACILITY 鈥 Avenida Syngrou 194

-ATTIKO METRO S.A. 鈥 Avenida Messogeion 191-193

-Anapolis Athinas S.A. 鈥 Avenida Pyrri 5, Atenas

-GEK TERNA 鈥 GEK SERVICES S.A. y T.E. 鈥 Avenida Messogeion, 85

-AKTOR S.A. 鈥 Calle Ermou, 25, Kifissia

-AKTOR S.A. -ERGAS S.A. 鈥 26 Bouboulinas & Hatzigiannis Mexis

10, 100, 1000 GRUPOS DE ACCI脫N DIRECTA INCENDIARIOS

10, 100, 100 OKUPAS 鈥 LUGARES DE LUCHA OKUPADOS.

SOLIDARIDAD Y FUERZA AL COMPA脩ERO GIANNIS MICHAILIDIS (en huelga de hambre desde el 23/05) Y A TODOS LOS COMPA脩EROS ANARQUISTAS PRESOS

UN GESTO DE SOLIDARIDAD INCENDIARIA CON LOS COMPA脩EROS PERSEGUIDOS POR EL CASO DE LA ACCI脫N ANARQUISTA

Miles de Soles de la Noche

