De parte de Anarquia.info May 30, 2022

ANUNCIO – CONVOCATORIA DE UNA CAMPAÑA DE ACCIÓN CONTRA LA POLICÍA UNIVERSITARIA

POR QUÉ QUEMAMOS EL COCHE OFICIAL QUE UTILIZABA EL RECTOR ANDREAS BOUDOUVIS PARA SUS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS DENTRO DEL RECINTO UNIVERSITARIO

El 12 de mayo, el Consejo de Estado confirmó efectivamente la ley sobre la Policía Universitaria, ya que, como se afirma en su decisión, no se viola ni la libertad académica ni la autonomía de las instituciones de enseñanza superior. La decisión del Consejo de Estado argumenta, entre otras cosas, que existen importantes razones de seguridad y orden público según las cuales se considera necesario que las universidades estén vigiladas por la policía. ¿Es el Consejo de Estado competente para amonestar y defender valores como la libertad y la moral? ¿Haría bien el Consejo de Estado en resolver sus cuestiones internas en primer lugar y dejar de lado las cuestiones de seguridad pública en un momento en que su ex vicepresidente y presidente del Tercer Departamento, Panagiotis Efstratiou, está implicado en un caso de consumo y tráfico de cocaína entre menores? No esperamos nada diferente del Consejo de Estado, del Tribunal Supremo y de sus tribunales, que están plagados de corrupción y escándalos, que lavan a empresarios, políticos, grandes comerciantes y otros sinvergüenzas sin rastro de vergüenza al mismo tiempo que la sociedad se hunde en la pobreza y la miseria. El ejemplo más reciente y llamativo, además, se refiere al encubrimiento -más allá de toda provocación- de los violadores de Georgia Bika, donde la escoria de la conocida multinacional se apresuró a encubrir de la manera más descarada la violación de la militante Georgia. Las palabras sobran. Instrumento de ejecución cínica de los dictados gubernamentales, el poder judicial es humillado en los tribunales, el sistema corrupto los gobierna imperturbablemente y los cuentos de hadas sobre la separación de poderes sólo hacen que el panorama sea aún más provocador. Seguramente la respuesta para el Cuerpo de Policía Universitario no la dará el Consejo de Estado. La mejor y más selectiva respuesta la dará el propio movimiento estudiantil, el mundo de la lucha, el espacio anarquista y radical, la parte de la izquierda militante y la parte del espacio progresista que debe frenar de una vez la arbitrariedad y el autoritarismo. Estamos convencidos de que en el próximo periodo se desplegará un mosaico de acciones, desde las simbólicas hasta las más dinámicas que anulen en la práctica este proyecto de ley y por qué no poner sobre la mesa la cuestión de la autoorganización y la subversión no sólo dentro de las universidades sino en toda la sociedad en su conjunto. Que se cierren todas las escuelas con ocupaciones, que los estudiantes y profesores con el respeto básico a sí mismos se abstengan de asistir a las clases, que se produzcan manifestaciones masivas en toda Grecia, que se apunte a todos los policías que dotarán de personal al nuevo organismo.

En este contexto, que nuestra acción en la mañana del jueves 26 de Mayo, de entregar a las llamas el vehículo oficial utilizado por el rector Andreas Boudouvis para sus movimientos internos en la Universidad Técnica Nacional de Atenas, una acción que fue ocultada por razones obvias por los medios de comunicación. Puede que el rector Boudouvis esté vigilado en su casa de Psychiko -en la calle Dolasik- por coches de policía y puede que tome todas las medidas para el lugar donde se aparca dentro de la Universidad Técnica Nacional, pero ciertamente sigue siendo un ser humano y un agujero en sus medidas de seguridad es más que seguro. Al tomar todas las medidas necesarias para que ningún transeúnte -ya sea estudiante o cualquier otra persona- estuviera en peligro, aunque fuera en detrimento de nuestra propia seguridad, dejamos un mensaje claro y una simple advertencia. Dejamos claro a los policías que deambulan por las universidades que vastas extensiones como la Ciudad Politécnica deparan sorpresas y que el deseo de una paga fácil sólo será incómodo. Al mismo tiempo, también advertimos a los guardias del campus que a partir de ahora son un objetivo, actuando como cómplices del trabajo de la policía. Queriendo evitar los gritos histéricos de provocación dentro del Santuario Universitario, dejamos claro que provocadora será la propia presencia de la policía dentro de las Universidades. Más provocativa es la propia Kerameos y el gobierno de extrema derecha de la Nueva Democracia que llenarán las universidades de guardias especiales, cámaras, barandillas y entradas controladas, no una acción a pocos días de la llegada del recién formado cuerpo de policías. Incluso si algunos albergaron alguna vez ilusiones de que este proyecto de ley no tomaría forma, que las fuertes acciones de los compañeros dentro de las universidades allanaron y están allanando el camino para tal proyecto de ley , recordémosles que en pocos días los alguaciles de la policía estarán enjabonando como si no pasara nada. La imagen de la MAT (policía antidisturbios) golpeando a los militantes dentro de la Universidad Aristóteles de Tesalónica es la mejor provocación para la libertad de las instituciones de educación superior que predican.Que esta acción sea el detonante de un tratamiento multifacético de los policías en las universidades.

EL RECTOR ANDREAS BOUDOUVIS

Andreas Boudouvis es el rector de la Universidad Técnica Nacional de Atenas desde 2019. Boudouvis es un director de orquesta del equilibrio. Aunque sus colegas como Nikos Papaioannou -rector de la Universidad Aristóteles de Salónica- o Panagiotis Bourantonis -rector de la Universidad de Atenas- o incluso el irascible vicerrector de la Universidad Técnica Nacional de Atenas Ioannis Hadjigeorgiou pueden haber sido «expuestos» en la esfera pública más que él, este hecho no significa que las acciones de Boudouvis no sean notables. Habiéndose encontrado tanto él como algunos miembros del Senado en el pasado en el punto de mira, se ha cuidado de mantener el listón bajo intentando y buscando la oscuridad. Como él mismo ha declarado en un mensaje de apoyo a su colega Papaioannou (tras la llamada de la policía durante la ocupación del rectorado de la Universidad Aristóteles de Tesalónica por parte de los estudiantes) «cuando las cosas se ponen difíciles, los duros se ponen en marcha». Y efectivamente, Boudouvis está para lo duro, como demuestra toda su carrera académica. Pero por mucho que intente mantenerse en la oscuridad, no es así. Nuestra propia memoria de él no es corta y el currículum de Boudouvis está lleno de suciedad, de opciones contra el mundo de la lucha, de adhesión tácita a la planificación gubernamental. No olvidamos los repetidos cierres patronales en el Politécnico Inferior y los ambiciosos planes de remodelación del edificio. En las proximidades de mayo de 2020 (decisión del senado del 29 de mayo), el senado de la NTUA tomó la decisión de restaurar y reabrir el edificio Gini aparentemente por razones de excelencia cultural y de investigación. Obviamente, esta decisión está en consonancia con la planificación del gobierno que quiere que Exarchia sea una zona estéril y aislada de su historia política (reurbanización, metro, etc.), una zona que siempre ha sido un espacio de ebullición y el corazón de la lucha del movimiento.No olvidemos el desalojo del rectorado en noviembre de 2020 y las detenciones de decenas de militantes, algunos de los cuales incluso son señalados después y llamados a ser tomados por la fuerza para el material genético. Se trata de un intento de aterrorizar a los estudiantes en lucha mediante una vaga vinculación con cargos penales con el fin de frenar el espíritu de lucha de los estudiantes.No podemos olvidar a los inmigrantes -entre ellos menores de edad- que fueron expulsados de mala manera del Politécnico Inferior ya que estaban «estropeando la imagen» (marzo de 2020). Y así sucesivamente; la lista es larga por las arbitrariedades del nuevo rector. También es rico por el trabajo a través de contratos y acuerdos que florecieron bajo Boudouvis para el trabajo de la NTUA en su conjunto. Memorándum de cooperación entre la NTUA y la Autoridad Reguladora de la Energía (octubre de 2021), Memorándum de cooperación con la Industria Aeronáutica Helénica (abril de 2022), Memorándum de cooperación entre la NTUA y la Universidad de Economía y Negocios de Atenas y el Ayuntamiento de Atenas (marzo de 2022), Memorándum de cooperación entre la NTUA y Demócrito y la Federación Helénica de Empresas (diciembre de 2021). Y la lista sigue y se añaden muchos proyectos de investigación en los que participa el NTUA ya sea en el campo del armamento militar o más ampliamente en proyectos tecnológicos con aplicaciones que ni siquiera se conocen (Prevision, CitySCAPE, ANDROMEDA etc.). En 2020 Boudouvis, apresurándose a declarar su apoyo a Bourantonis que fue agredido simbólicamente por un grupo de compañeros dentro del edificio de la Universidad de Economía de Atenas, había declarado que el cartel era como si colgara de su propio cuello y que dentro de las universidades griegas hay un gran esfuerzo con los rectores «trabajando en condiciones extremadamente adversas». Nosotros, por nuestra parte, en medio de las condiciones aún más adversas que están surgiendo, pedimos a Boudouvis que dimita AQUÍ Y AHORA.

Al realizar un análisis macroscópico, superando el estrecho marco de esta administración y gestión rectoral, no podemos dejar de constatar que instituciones como la NTUA funcionan como viveros de tecnócratas en ciernes. Tecnócratas que, con sus conocimientos y, por extensión, con el poder de sus conocimientos científicos, nutren un sistema científico-tecnológico-industrial voraz, inhumano y destructivo. Por supuesto, no estamos hablando de toda la comunidad estudiantil que, ya sea por amor e interés por la ciencia o por meras razones de subsistencia, decide obtener un título. Estamos hablando de esa parte que ocupa puestos clave y de servicio en el sistema y que sirve ciegamente a estrategias antisociales. Un sistema que es responsable de la destrucción natural masiva e irreversible del planeta, del genocidio de las poblaciones animales, del exterminio de los pueblos en nombre de las guerras de expansión. Los administradores políticos capitalizan y explotan el poder de los últimos avances de la ciencia. Una ciencia santificada como una religión absoluta posmoderna. Y es detrás de las cortinas del reconocimiento del nombre que estos bastardos hacen un «pase» de sus logros en la gestión política asegurando tanto el anonimato como los gordos salarios. Los «Boudubias» del sistema son claramente objetivos y las fuerzas de la resistencia deben castigarlos de manera acorde. Las cámaras callejeras de última generación, los modernos sistemas de vigilancia de los teléfonos móviles, la conversión digital definitiva son ejemplos de proyectos que los científicos con nombre y apellidos se esfuerzan por promover y vender. Por eso es necesario ampliar los objetivos de los grupos de resistencia para incluir los ámbitos clave en los que se está estructurando el sistema.

UN PEQUEÑO COMENTARIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL

El mundo en el que vivimos está siendo remodelado y reordenado a un ritmo rápido, pasando literalmente por encima de las sociedades humanas. La guerra en Ucrania no tiene distancia geográfica, sino una conexión cualitativa inmediata con todo el planeta. En el momento en que el sistema mundial se vuelve multipolar, el equilibrio es un equilibrio de terror. Dejando de lado por el momento los análisis geopolíticos, la narrativa de la época se centra en el oscuro clima que vemos perfilarse, en una transición hacia un futuro sacado de una película de terror distópica. En la estela de los sucesivos bandazos hacia el momento culminante, la guerra de Ucrania y la crisis energética que va en aumento, haciendo cada vez más inaccesibles los bienes básicos. Las previsiones de los expertos hablan de grandes sectores de la población que en los próximos meses no podrán satisfacer las necesidades básicas. No se trata de una adulación barata, sino de un duro realismo. Aquí entra en juego la crisis alimentaria, con subidas de los productos básicos que alcanzan cotas inasumibles. Un panorama con la electricidad subiendo constantemente de precio, con los productos básicos (cereales, aceite de girasol, legumbres) muy caros, un entorno de peligro constante y miles de millones del PIB nacional en gastos militares, por supuesto, deducidos de bienes públicos como la sanidad o la educación. Nos preguntamos qué forma puede adoptar una sociedad humana en este marasmo. Nos estremece la idea de un canibalismo extremo, una forma de reacción social autoinmune, pero al amparo de un control tecnológico panóptico. Como sociedad humana debemos tener la compostura de percibir, de sentir, de discernir enemigos e ideales. De lo contrario, estamos perdidos en la más absoluta miseria. Dado que lo que se avecina no son nuestras ominosas predicciones, sino las consecuencias naturales de un mundo podrido, debemos dar vida a palabras como solidaridad, autoorganización y colectividad. Tenemos que construir estructuras autoorganizadas en los ámbitos de la sanidad, el suministro de alimentos. Hacer de la negativa a pagar las facturas un foco de lucha. No dejar ni un ápice de terreno a las ramificaciones nazis emergentes que se apresurarán a explotar la caótica situación. Construir estructuras de autoeducación cultivando una lógica de lucha subversiva vista no como una reacción ridícula sino como un proyecto con principio, medio y fin; al fin y al cabo, será un camino de ida para la supervivencia. No hay un camino intermedio. Para no convertirnos en caníbales sociales que, pisando cadáveres, ya no lucharán por avanzar sino por sobrevivir. Debemos leer los signos de los tiempos y organizarnos para lo que viene.

EN CONCLUSIÓN

Soñamos con un movimiento con todos sus componentes en posición de lucha… Dejemos de ser autorreferenciales, huyamos de la patogénesis de la introversión. Construyamos y pongamos todos nuestros esfuerzos en un movimiento capaz de acoger a más y más personas con diferentes referencias políticas e ideológicas. Un movimiento radical, anticapitalista, antipatriarcal, antibélico, un movimiento que apoye a sus militantes encarcelados, un movimiento de protección del medio ambiente y de las especies animales. Un movimiento capaz de estar a la altura de los tiempos y de luchar junto a los trabajadores y los estudiantes.No hay lugar para el lujo. O todos unidos o nada.

En el momento de escribir este artículo, el militante encarcelado Giannis Michailidis está en su cuarto día de huelga de hambre exigiendo su liberación frente a un sistema de «justicia» vengativo y punitivo. No podemos dejar de estar al lado del compañero en huelga de hambre, llamando a todas las fuerzas militantes del movimiento a intensificar las acciones dinámicas en el próximo período ejerciendo presión en todos los sentidos. Unimos nuestra voz a la del compañero contra la Junta moderna. La solidaridad, como se ha escrito tantas veces, no es una identificación de opiniones u opciones en relación con los medios de lucha. La solidaridad con un militante encarcelado hoy o con un compañero mañana adquiere sentido y sustancia como modelo del mundo que luchamos por construir. No de forma burocrática o falsa. Sino real, honesta, ética.

LIBERACIÓN INMEDIATA DEL MILITANTE GIANNIS MICHAILIDIS

Comunidad de Expresión Subversiva

FUENTE: ATHENS INDYMEDIA

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA