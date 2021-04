–

De parte de Contrainformacion Anarquista April 30, 2021 19 puntos de vista

Recibido por correo electrónico.

Sentencia del juicio contra Vaggelis Stathopoulos, Dimitris Chatzivasileiadis y D. M. (Atenas, Grecia, 23 de abril de 2021)

El viernes 23 de abril de 2021, en el Tribunal de Loukareos de Atenas, se pronunció el veredicto contra los anarquistas Vaggelis Stathopoulos (encarcelado) y Dimitris Chatzivasileiadis (en la clandestinidad desde octubre de 2019) y contra el tercer acusado, D. M. El juicio se celebró tras la operación represiva del 8 y 9 de noviembre de 2019 en Atenas. A los acusados se les imputaron diversos cargos: un robo a mano armada en una agencia de la OPAP, en el que resultó herido accidentalmente el camarada Dimitris Chatzivasileiadis (21 de octubre de 2019), posesión de un alijo de armas y participación en la Organización de Autodefensa Revolucionaria [Οργανισμός Επαναστατικής Î‘Ï Ï„Î¿Î¬Î¼Ï Î½Î±Ï‚, OEA].

Tras el robo, se puso en marcha el aparato represivo, que desembocó en la operación y las detenciones del mes de noviembre siguiente. Durante la operación se encontraron armas, una de las cuales fue considerada por las fuerzas represivas como perteneciente a la Organización Revolucionaria de Autodefensa.

El camarada Dimitris Chatzivasileiadis asumió inmediatamente la responsabilidad política y práctica de haber participado en el robo y la responsabilidad exclusiva de sus propias lesiones. Asimismo, asumió la exclusiva responsabilidad política y práctica de todo el arsenal y demás material que se encontró con él. El camarada declaró que había asumido la responsabilidad política de la reorganización y la continuación de la lucha guerrillera basada en la estrategia y la experiencia de la Organización de Autodefensa Revolucionaria, negando que el detenido pudiera tener alguna relación con la historia de la organización específica y las responsabilidades políticas y prácticas resultantes de las que sólo él tenía conocimiento.

Anuncio de las sentencias del juicio contra los anarquistas Vaggelis Stathopoulos y Dimitris Chatzivasileiadis y D. M.

La sentencia del juicio:

Vaggelis Stathopoulos: 19 años sin apelación.

Dimitris Chatzivasileiadis: 16 años sin apelación.

D. M.: 10 años con apelación.

Pancartas y consignas antes en la sala tras el anuncio de las sentencias.

FUERZA AL COMPAÑERO BUSCADO DIMITRIS CHATZIVASILEIADIS

SOLIDARIDAD Y FUERZA AL ANARQUISTA VAGGELIS STATHOPOULOS Y A D.M.

¡Fuego a las cárceles!

Act for freedom now!

Declaración de Vaggelis Stathopoulos

La solidaridad es juzgada en mi persona con las más pesadas acusaciones, porque ayudé a un compañero herido. Mi acusación y mi juicio se basan únicamente en criterios políticos, en la actitud de dignidad y solidaridad que he seguido sistemáticamente durante toda mi vida. No tengo nada que disponer más que mi propia vida, no tengo nada que defender a pesar de la lucha constante contra la furia asesina del Estado y del capital. Si mi solidaridad práctica es el delito por el que se me condena y encarcela, ¡me declaro impenitente!

P. S.: Para terminar, quiero saludar de todo corazón a los compañeros que estuvieron a mi lado, en todos los sentidos, a los que estuvieron a mi lado y siguen luchando. Sabiendo que las condiciones son adversas y que las cosas están difíciles afuera, ¡no desistieron! Y renovar la cita en las calles, donde crecí y nunca he olvidado.

NI UN PASO ATRÁS

Utilizando el poder del adversario invertimos los términos, ¡el camino más corto es el recto!

Ninguna batalla fue ganada sin haber sido dada.

Vaggelis Stathopoulos

Prisión de Korydallos

[Actualización sobre la sentencia y declaración de V. Stathopoulos publicada por actforfree.noblogs.org, nota introductoria publicada por malacoda.noblogs.org].