De parte de Anarquia.info October 14, 2022 234 puntos de vista

S茅 c贸mo mienten los peri贸dicos,

porque escribieron que te dispararon en el pie.

S茅 que nunca apuntan a las piernas.

En la mente est谩 el objetivo, tu mente, 驴eh? Katerina Gogou

El martes 20 de septiembre, un grupo de polic铆as de civil (de varios servicios seg煤n su declaraci贸n, dirigidos por agentes de la seguridad del Estado) acompa帽ados por un fiscal entraron en la casa en la que vivimos para realizar un registro y al mismo tiempo nos notificaron con una citaci贸n escrita que estamos acusados de un caso del a帽o pasado, por el que nuestros compa帽eros y amigos Fotis D. y Jason R. est谩n acusados con pruebas rid铆culas e inventadas y est谩n detenidos desde hace casi 11 meses.

Durante su estancia en la casa destruyeron todo y se llevaron nuestros objetos personales de car谩cter muse铆stico, todos los aparatos electr贸nicos que exist铆an en la casa y libros/folletos/cosas que ellos mismos consideraban peligrosos (los libros en particular eran los que hab铆a en nuestra biblioteca del compa帽ero Dimitris Koufontinas y de algunas otras organizaciones revolucionarias extranjeras, porque aparentemente la memoria revolucionaria da pesadillas a los polic铆as y al Estado)

Una vez m谩s fuimos testigos de la mala y exagerada pel铆cula, de las autoridades fiscales, de la criminalizaci贸n de la camarader铆a y la amistad.

Por supuesto, todo esto no nos sorprendi贸 ni nos asust贸. Como anarquistas conocemos muy bien su modo de actuar (modus operandi), sabemos que lo que les asusta es la solidaridad y que su objetivo es aterrorizarnos y ganar nuestro silencio. Esto no ocurrir谩 por nuestra parte. En los 煤ltimos 14 a帽os hemos estado al frente de todas las luchas sociales, desde el levantamiento del 08 que encendi贸 el fuego que hab铆a en nosotros de una vez por todas y las luchas populares del periodo 2010-14 de completa oposici贸n de clase, hasta hoy, todos estos a帽os hemos estado luchando con dignidad por la desaparici贸n de la miseria, la opresi贸n, el fascismo. Siempre hemos estado al lado de los compa帽eros encarcelados y de sus luchas. Esta actitud asusta al Estado porque la 煤nica 茅tica que reconoce es la del beneficio y la explotaci贸n. No dejaremos de estar en el camino de la lucha, ya sea con los compa帽eros de fuera o con los compa帽eros encarcelados.

Una canci贸n dec铆a que los burgueses se asustaron y construyeron fortalezas, pero la continuaci贸n de la misma canci贸n dice que los presos rompieron los grilletes de un pu帽etazo, las fortalezas abolieron a los burgueses.

La solidaridad es nuestra arma.