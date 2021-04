–

De parte de Anarquia.info April 27, 2021 45 puntos de vista

Pancartas y eslóganes antes en la sala del tribunal, tras el anuncio de las sentencias… el 23/4/21

Vaggelis Stathopoulos: 19 años sin apelación

Dimitris Chatzivasileiadis: 16 años sin apelación

D.M. 10 años con apelación

La solidaridad es juzgada en mi persona con las más pesadas acusaciones, porque ayudé a un camarada herido. Mi acusación y mi juicio se basan únicamente en criterios políticos, en la actitud de dignidad y solidaridad que he seguido sistemáticamente durante toda mi vida. No tengo nada que disponer más que mi propia vida, no tengo nada que defender a pesar de la lucha constante contra la furia asesina del Estado y del capital. Si mi solidaridad práctica es el crimen por el que se me condena y encarcela, ¡me declaro impenitente!

P.D.: Para terminar, quiero saludar de todo corazón a los compañeros que estuvieron a mi lado, en todos los sentidos, a los que estuvieron a mi lado y siguen luchando. Sabiendo que las condiciones son adversas y que las cosas están difíciles afuera, ¡no desistieron! Y renovar la cita en las calles, donde crecí y nunca he olvidado.

NI UN PASO ATRÁS

Utilizando el poder del adversario invertimos los términos, ¡el camino más corto es el recto!

Ninguna batalla se ganó sin que se diera

Vangelis Stathopoulos

Prisión de Korydallos

FUERZA AL COMPAÑERO D. CHATZIVASILEIADIS BUSCADO POR EL MISMO CASO

SOLIDARIDAD Y FUERZA AL ANARQUISTA VAGGELIS STATHOPOULOS Y A D.M.

¡fuego a las prisiones!

FUENTE: ACT FOR FREEDOM NOW!

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA