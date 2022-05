–

芦驴O se quedar谩n s贸lo con el obstinado deseo de continuar su camino y seguir arriesg谩ndose a s铆 mismos y a todo lo dem谩s? Un 铆mpetu tal vez para ser probados y para que, por lo tanto, tengan el valor de decir a otros que ser probados en esta lucha feroz significa de hecho que est谩s creando, y por lo tanto viviendo ahora y no en alg煤n futuro glorioso, la libertad que motiva y anima nuestros pasos.禄

As铆 que aqu铆 estamos. En un momento en que el capitalismo y la dominaci贸n del mercado, habiendo agotado las 芦soluciones禄 para desactivar las crisis que ellos mismos provocan, optan por recurrir a las armas una vez m谩s. Otro conflicto difuso entre las 芦superpotencias禄 y el capital por la redistribuci贸n de las fuentes de riqueza y el reajuste de las esferas de influencia. Ante el aparente final de la crisis global covid-19, es el momento de volver a poner el tablero de ajedrez.

As铆 que aqu铆 estamos teniendo que elegir entre la inanici贸n, el fr铆o o el agotamiento total de una posici贸n en la galera diaria del trabajo asalariado que no proporciona ni siquiera lo b谩sico. Cuando el sujeto productivo tiene la capacidad de producir pero no de consumir, hay que crear bipolaridades, agudizar las oposiciones, cultivar el miedo y volver a justificar la raz贸n de la lealtad y la sumisi贸n a las leyes del mercado y a los dictados y disciplinas del Estado.

El dilema entre las invasiones imperialistas y los intereses de la OTAN nos parece rid铆culo. Si los proletarios no tienen patria, para todo sujeto revolucionario la palabra es desconocida.

S贸lo reconocemos la libertad de elecci贸n y la autodeterminaci贸n de los individuos y de los pueblos, sin hacernos ilusiones de que esto sea posible en cualquier realidad autoritaria.

Pero nuestros movimientos no vienen en respuesta a ninguna situaci贸n pol铆tica, militar o econ贸mica particular. No vienen a cumplir ning煤n prop贸sito m谩s all谩 de nuestra propia acci贸n. No asumimos un papel que quiera indicar la pol铆tica del conflicto.

La fuente de nuestros ataques ha sido y ser谩 nuestra profunda necesidad interna de ellos. Nuestro prop贸sito se difunde en nuestras acciones y no est谩 separado de ellas.

No atacamos simplemente 芦porque es pol铆ticamente necesario禄. Golpeamos porque eso es lo que somos. Hicimos la huelga porque as铆 es como nos expresamos. Golpeamos porque somos parte de la violencia cotidiana y la reconocemos sin evasi贸n. As铆 que elegimos ser perpetradores adem谩s de receptores, devolviendo as铆 una peque帽a parte de la violencia que recibimos.

No esperamos autopurificarnos con nuestras acciones. Cada d铆a nos enfrentamos a nuestras propias vidas y relaciones (laborales, sociales, personales) en el campo competitivo de la existencia capitalista. Nuestras huelgas son s贸lo una manifestaci贸n de esta lucha. Una lucha sin principio ni punto final, sin pausas ni treguas.

Pero no olvidamos la posici贸n y el papel del circuito judicial. Al igual que no olvidamos a la patronal, a las fuerzas de seguridad y a todas las formas y estructuras de opresi贸n.

Por ello, asumimos la responsabilidad de la colocaci贸n de un artefacto de alta potencia en el Juzgado de Paz de Chalandri la noche del 8 de marzo.

Los pilares del pensamiento liberal, tal y como se expusieron en la revoluci贸n burguesa de 1789 son: libertad, igualdad, fraternidad y tienen caracter铆sticas muy espec铆ficas en nuestro tiempo. La libertad s贸lo en el mercado, la igualdad en la opresi贸n y la fraternidad en el refinamiento de la injusticia.

Como anarquistas, no consideramos necesario analizar, porque nos posicionaremos en contra de cualquier sistema que imponga o incluso promueva la explotaci贸n del hombre por el hombre. El saqueo incesante y la destrucci贸n de la naturaleza en el altar de la especulaci贸n capitalista. La represi贸n, el silenciamiento y el empobrecimiento de quienes deciden enfrentarse a la barbarie con dignidad.

Siempre con la t谩ctica de la insurrecci贸n; con la vista puesta en la perspectiva revolucionaria nos encontraremos y dividiremos hasta que nuestras acciones y elecciones nos unan en la realidad de la guerra social, donde nunca hemos tenido ninguna dificultad para elegir un campo.

PD: El ataque est谩 dedicado a la memoria de las decenas de trabajadores ya muertos por los asesinatos obreros del 煤ltimo per铆odo y a nuestros compa帽eros y compa帽eras de armas capturados; nunca los olvidamos, esperamos reunirnos en las calles del Fuego.

Los chicos del barrio

