Sobre la situación actual de Mumia Abu-Jamal, Noelle Hanrahan de Prison Radio nos dice:

Hola a todxs,

He estado intentando visitar la prisión y ver a Mumia, pero hay una cerrazón (lockdown) otra vez. Por eso, al hablar con él por teléfono en estos días, le pedí que hablara con ustedes directamente a través de un mensaje para mantenernos conscientes y conectados con lo que pasa con él.

La cuarentena es el confinamiento solitario, y él estará en aislamiento durante por lo menos 14 días. Una cerrazón anterior era parte de la razón que él sufrió la insuficiencia cardiaca congestivo porque no había podido caminar en el patio durante más de un año. Durante la cuarentena son raras las veces que él puede salir de su celda, y sólo tiene acceso al teléfono desde las 4 a las 6 de la tarde cada día.

En un nuevo comentario Mumia habla de sus condiciones y su caso:

Cuando luchamos ganamos, When We Fight, We Win

