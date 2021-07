–

July 6, 2021

Todo organismo vivo necesita nutrientes para poder realizar sus funciones b谩sicas. Cuando la nutrici贸n es insuficiente de forma mantenida, sus c茅lulas dejan de actuar correctamente y acontece la muerte.

El Producto Interior Bruto 鈥揚IB- per c谩pita, ingreso per c谩pita o renta per c谩pita es un indicador econ贸mico que mide la relaci贸n existente entre el nivel de renta de un pa铆s y su poblaci贸n. Para ello, se divide el PIB de dicho territorio entre el n煤mero de habitantes. El objetivo del PIB per c谩pita es obtener un dato que muestre el nivel de riqueza o bienestar de un territorio en un momento determinado. Con frecuencia se emplea como medida de comparaci贸n entre diferentes pa铆ses, para mostrar las diferencias en cuanto a condiciones econ贸micas, yo lo har茅 para establecer diferencias entre comunidades aut贸nomas en relaci贸n a la inversi贸n que se hace en 茅stas en materia sanitaria.

En la Comunidad de Madrid, la Sanidad P煤blica lleva m谩s de una d茅cada con un importante d茅ficit presupuestario, siendo la comunidad con el mayor PIB per c谩pita el estado, pero ocupando el segundo peor puesto en gasto sanitario por habitante, al ser 茅ste de 1.340 euros frente a los 1.873 del Pa铆s vasco y Andaluc铆a con 1.262 euros por habitante.

En relaci贸n con el PIB, un rid铆culo 3.7%, el menor de todas las comunidades, se relaciona con gasto sanitario, cuando lo m铆nimo aconsejable por la Organizaci贸n Mundial de la Salud 鈥揙MS- es de un 7%, siendo por ejemplo en Extremadura de un 8.6%, Asturias 7.6%, Murcia 7.6%, o Castilla La Mancha 7,1%.

Del presupuesto total, y de nuevo 煤ltimos en la lista de inversi贸n sanitaria, s贸lo un 11.48% en Madrid se destina a Atenci贸n Primaria, llegando al 18% en Andaluc铆a. La OMS aconseja destinar el 25% del total.

El gobierno de Ayuso dedica 147 euros por a帽o a cada ciudadano de Madrid para ser cuidado en Atenci贸n Primaria, el menor gasto en todas las comunidades, llegando a ser de 261 euros en Extremadura para Atenci贸n Primaria.

Y con esta desnutrici贸n podemos entender que en la CAM s贸lo haya 6.3 centros de Atenci贸n Primaria por cada 100.000 habitantes, la tasa m谩s baja de Espa帽a.

En cuanto a la ratio de profesionales x 1.000 habitantes tenemos 0.495 en enfermer铆a y 0.86 en pediatr铆a, las peores de todas las comunidades, en medicina con un 0.54, s贸lo se encuentra Baleares en peores condiciones, con un 0.48.

Es mucho el tiempo con d茅ficit de nutrientes, hemos perdido 2000 camas hospitalarias en 10 a帽os. Para que nos hagamos una idea, tanto el Ifema como el Zendal han tenido un m谩ximo de ocupaci贸n de 516 camas cada uno. Si no hubieran cerrado esas 2.000 camas citadas, ninguno de estos dos 鈥渋nventos鈥 se habr铆a podido justificar, bajo mi punto de vista siguen siendo igualmente injustificables los 60 millones de Ifema en 41 d铆as y los 153 millones del Zendal, por ahora, adjudicados a empresas afines.

Del mismo modo que con las camas hospitalarias, hemos perdido 2.000 trabajadores en este tiempo. Importante ver que la estrategia no es s贸lo no nutrir, en realidad est谩n haciendo una sangr铆a continua con nuestro sistema sanitario p煤blico. No solo se limitan a no contratar, sustraen a los trabajadores para aumentar nuestro debilitamiento. Primero vaciaron la Atenci贸n Primaria con el Ifema y despu茅s la atenci贸n hospitalaria con el Zendal. Han mantenido all铆 contra su voluntad a 1.300 profesionales.

Esos 1.300 puestos de origen, nunca han sido cubiertos, lo que conlleva a un irremediable aumento en las listas de espera para consultas y quir贸fanos, afectando a la salud y seguridad de los pacientes afectados. Estamos hablando de muertes evitables, sumadas a las m谩s de 7.000 muertes en residencias que se pod铆an haber evitado teniendo bien nutridos de profesionales nuestros centros, y as铆 no tener que haber promovido protocolos vergonzosos negando asistencia m茅dica a nadie.

Los aportes complementarios como contrataciones escasas iniciales de rastreadores, primeras PCR, o inicio de vacunaci贸n entre otros, siempre han ido dirigidos a la privatizaci贸n, ni un solo gesto para reforzar el sistema p煤blico sanitario.

Ahora ya privatizan la vacunaci贸n sin ning煤n decoro y con total impunidad. M谩s de un mill贸n de euros para Cruz Roja y otros contratos que a煤n desconocemos con empresas amigas, desgraciadamente vinculadas con sanidad siendo 茅stas totalmente ajenas a estos menesteres, v茅anse El Corte Ingl茅s, Acciona y Banco de Santander.

Es una humillaci贸n hacia nuestro trabajo y nuestro servicio p煤blico.

Que nadie se crea que es por vacunar m谩s r谩pido. En Atenci贸n primaria, con m铆nimos refuerzos, si nos hubieran facilitado m谩s vacunas, habr铆amos podido vacunar a casi todos nuestros pacientes, ofreci茅ndoles m谩s confianza y comodidad, lo hacemos todos los a帽os con la gripe. Han preferido hacer acopio de casi un mill贸n de vacunas, retrasando la vacunaci贸n de todos y su inmunidad, para poderlas distribuir entre las empresas antes citadas y que piensan seguir ampliando.

Y ahora, en el inicio de las vacaciones estivales, dado que no han contratado profesionales para cubrir las inevitables ausencias, la Gerencia de Atenci贸n Primaria se plantea cerrar muchos centros de salud. Los contratos indignos ofrecidos a los especialistas en medicina de familia y pediatr铆a en el mes de mayo, siguen siendo parte de la estrategia para desgastar la Atenci贸n Primaria.

Se tratar铆a de igualar las condiciones ofrecidas en las otras comunidades, donde van a trabajar, pero no es este su objetivo, prefieren seguir asfixiando a los trabajadores y desmantelando la sanidad p煤blica. De esta manera la ciudadan铆a se ver谩 forzada a contratar seguros privados, Madrid es ya la comunidad con mayor porcentaje de poblaci贸n con p贸liza privada, un 39% de su poblaci贸n ya hace uso de ella.

Una gran parte de los ciudadanos y muchos trabajadores, nos estamos movilizando contra el cierre de los centros de salud. Hay algo importante que todas y todos deber铆amos saber, la 煤nica posibilidad de salvar la Atenci贸n Primaria es nutrirla con la financiaci贸n necesaria.

De poco servir谩 conseguir que los centros de salud no cierren, si dentro no hay profesionales que nos puedan atender. Si ya hay mucha sobrecarga en las consultas de Atenci贸n Primaria, cuando falten la mitad de los profesionales, la situaci贸n ser谩 insostenible.

El presupuesto para Atenci贸n Primaria en los pr贸ximos 3 a帽os es de 73 millones de euros, recordemos que en el Zendal, en 5 meses fundieron 153 millones de los 47 presupuestados inicialmente.

Es necesario explicar la letra peque帽a del anuncio que hacen con letras grandes, han contemplado para 2023 un aumento de plantilla de 1.200 plazas, esta contrataci贸n no llega a cubrir las jubilaciones que se producir谩n, m谩s desnutrici贸n.

Teniendo en cuenta que somos la ciudadan铆a quienes contribuimos a las arcas p煤blicas, es dif铆cil entender que no exijamos participar en la distribuci贸n de nuestro dinero y no pidamos cuentas de los 2.000 millones que ha recibido D铆az Ayuso del gobierno central como fondo Covid19 destinado al sistema sanitario, 2.000 millones que no han sido fiscalizados, y por ende, desconocemos donde han terminado parte de nuestros impuestos.

En la sanidad p煤blica estamos muriendo por desnutrici贸n y nuestros v铆veres se los est谩n dando a la sanidad privada.

