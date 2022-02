–

La puerta de acceso a la sanidad, hoy colapsada en la sexta ola de la pandemia, perdi贸 casi 2.000 millones de euros entre 2010 y 2018. Una herida de la que a煤n no se ha recuperado y con un futuro incierto ante la falta de relevo profesional por las duras condiciones laborales.

鈥淓l sistema sanitario no es solo salvar vidas. Entre medias hay situaciones de mucho sufrimiento, mucho dolor. Por eso son tan necesarios nuestros cuidados鈥. Miguel Melguizo es m茅dico de familia desde hace 32 a帽os en el barrio de Almanjayar, uno de los m谩s deprimidos de Granada. Asegura que el elemento de cohesi贸n de las vecinas y vecinos de esta comunidad es el centro de salud. 鈥淓vita las desigualdades sociales y permite a las personas que sufren un problema de salud que este no suponga una p茅rdida de oportunidades indefinida a lo largo de toda su vida鈥, explica a El Salto. Recuerda c贸mo anta帽o, cuando empez贸, su agenda no superaba los 25 pacientes al d铆a. Hoy, entre atenci贸n presencial, telef贸nica, correo electr贸nico y visitas a domicilio puede asistir a 60 personas al d铆a.

Susana Aldecoa es m茅dica de atenci贸n primaria en el centro de salud de Beiramar, en Vigo. Lleva 25 a帽os pasando consulta. Echa la vista atr谩s y recuerda que, cuando empez贸, sus agendas rondaban los 25-28 pacientes al d铆a. Hoy tiene unos 50. 鈥淵 si falta alg煤n compa帽ero, sumamos la parte correspondiente del reparto. Llegamos a picos de 60鈥. M谩s all谩 de la labor asistencial, se queja de que ya no puede hacer tareas de prevenci贸n que era donde se sent铆a m谩s c贸moda. Recuerda con anhelo aquellos a帽os donde se pod铆an hacer visitas a colegios y centros de mayores con actividades de promoci贸n de la salud. Nada de eso se conserva. 鈥淭engo un complejo de bombero tremendo鈥, asegura. 鈥淓stamos trabajando a demanda, ya no somos proactivos. Ya no podemos hacer ni seguimiento a los enfermos cr贸nicos, que ahora vienen cuando han empeorado, y eso no puede ser鈥, sentencia esta m茅dica, presidenta de la Asociaci贸n Galega de Medicina Familiar.

鈥淐uando a mis pacientes les ve铆a con su historial en papel estaban mejor atendidos鈥, expresa Ana Hoyo, m茅dica de familia del Centro de Salud Paseo Imperial de Madrid. Lleva desde 1997 en este ambulatorio. Asegura que era raro el d铆a en que llegaban a 40 pacientes. Eran casos excepcionales. Hoy ha llegado a atender a 69 en un d铆a. Estos d铆as navega por un mar de tareas burocr谩ticas entre las que destaca la tramitaci贸n de bajas y altas laborales por covid-19, faena que descansa sobre los hombros de las m茅dicas y m茅dicos de familia y que les desborda. 鈥淵 hay centros que est谩n peor, en otras zonas de Madrid como Parla o Villaverde hay compa帽eros que han atendido a 100 pacientes al d铆a鈥, afirma. Zonas obreras de rentas m谩s bajas donde, asegura, predominan los trabajos presenciales, por lo que las bajas para evitar contagios se multiplican. 鈥淧or otra parte 鈥攁帽ade鈥 no creo que lo relevante sea si vemos 60 o 100 pacientes. Lo fundamental es hacer que la poblaci贸n se pregunte si deber铆a sentirse satisfecha si partimos de agendas en las que lo previsto son cinco o seis minutos por paciente. Esa ya es una agenda inaceptable鈥, a帽ade esta integrante de la Plataforma de Centros de Salud de Madrid, para quien la hist贸rica demanda de diez minutos por paciente queda lejos. Muy lejos.

La tijera en la primaria

Los tres profesionales consultados coinciden en que los recortes que siguieron a la crisis econ贸mica han hecho mella en este nivel asistencial en todas las categor铆as de los centros de salud, desde la medicina de familia hasta la pediatr铆a, la enfermer铆a o la administraci贸n. Unos recortes que han abierto grandes huecos en las plantillas de los 13.000 centros de salud existentes en el Estado, que atienden 364 millones de visitas y 29 millones de urgencias al a帽o. Seg煤n los datos del Ministerio de Sanidad, entre 2010 y 2018 se perdieron en Espa帽a casi 2.000 millones de euros en atenci贸n primaria, pasando de representar el 15,2% del total de la inversi贸n sanitaria al 14,6%. Mientras, la atenci贸n hospitalaria ha incrementado sus cifras en este mismo periodo en casi 5.000 millones de euros, pasando de representar el 56,2% del total al 61,8%.

Sin embargo, los centros de salud, que son la puerta de entrada al sistema sanitario, son m谩s eficientes y resuelven m谩s del 80% de los problemas con apenas el 14% del presupuesto total, tal y como se apunta en un breve an谩lisis elaborado por Medicosmundi y la Federaci贸n de Asociaciones en Defensa de la Sanidad P煤blica (FADSP). Para Marciano S谩nchez Bayle, portavoz de la FADSP, es un problema de voluntad pol铆tica.

鈥淟a atenci贸n primaria no ha estado suficientemente considerada por parte de las administraciones. Entienden que el sector hospitalario es m谩s importante, tiene m谩s potencia medi谩tica鈥, afirma. 鈥淎dem谩s 鈥攕ubraya鈥, la atenci贸n primaria es m谩s dif铆cil de privatizar. En la atenci贸n hospitalaria, con un uso importante de la alta tecnolog铆a, se pueden derivar prestaciones directa o indirectamente al sector privado鈥, destaca S谩nchez Bayle, quien considera que, por ello, a algunas comunidades no les interesa centrar esfuerzos en el primer nivel asistencial.

Seg煤n las recomendaciones internacionales, el 25% del total del gasto sanitario debiera ir destinado a atenci贸n primaria, premisa que no cumple ninguna comunidad aut贸noma. Los datos del gasto sanitario de 2019, emitidos por el Ministerio de Sanidad, indican que a la cola se sit煤a la Comunidad de Madrid, con un exiguo 11,2%. La pen煤ltima es Baleares, con un 11,8%, adelantada por los pelos por Asturias, con un 11,9%, y Galiza, con un 12%. Lidera la tabla Andaluc铆a, con un 18% del gasto sanitario dedicado a atenci贸n primaria, seguida de Extremadura, con un 16,2%. En tercer lugar se asienta Castilla y Le贸n, con un 15,8%. Y S谩nchez Bayle avisa: 鈥渁lgunas comunidades hacen trampa e incluyen el gasto farmac茅utico, las recetas, y as铆 falsamente aumentan mucho el presupuesto鈥.

A la cola de Europa

A nivel general, cuenta S谩nchez Bayle, esto se ha traducido en un recorte en plantillas. As铆, solo se ha repuesto el 10-20% de las jubilaciones que se han producido. 鈥淓sto deriv贸 en una disminuci贸n de horarios en centros, muchos pasaron de cerrar a las 21 a cerrar a las 18 horas de la tarde, hubo tambi茅n cierres de consultorios perif茅ricos y un aumento de las tarjetas sanitarias atendidas por cada profesional鈥, a帽ade. No en vano, casi la mitad de los m茅dicos de familia tiene m谩s de 1.500 pacientes en cartera, siendo esta la cifra que los est谩ndares consideran como tope.

En el Informe La d茅cada perdida: mapa de la austeridad del gasto sanitario en Espa帽a del 2009 al 2018, Amnist铆a Internacional analiza este aspecto. Seg煤n sus datos, en 2018 en Espa帽a la ratio de m茅dico de familia por cada 1.000 habitantes es de 0,77, que var铆a desde el 0,62 de Baleares, Ceuta y Melilla al 1,11 de Castilla y Le贸n. Si comparamos con el resto de Europa, Espa帽a se encuentra lejos de los pa铆ses con las ratios m谩s altas como Portugal, con 2,63 m茅dicos por cada 1.000 habitantes, Irlanda (1,82), Pa铆ses Bajos (1,61), Austria (1,56) o Francia (1,42).

La situaci贸n es a煤n m谩s preocupante en el sector de la enfermer铆a de atenci贸n primaria, donde no hay siquiera una profesional por cada 1.000 pacientes en ninguna autonom铆a

La situaci贸n es a煤n m谩s preocupante en el sector de la enfermer铆a de atenci贸n primaria, donde, con datos de 2018, esta ratio es de 0,66, que va del 0,49 en Madrid al 0,91 en Canarias. Esto significa que no hay siquiera una profesional por cada 1.000 pacientes en ninguna autonom铆a. 鈥淐alculamos que en Espa帽a faltan 15.504 enfermeras, una aut茅ntica barbaridad鈥, expresa Mar铆a Jos茅 Garc铆a, secretaria general t茅cnica del sindicato de enfermer铆a SATSE.

Cuenta Garc铆a que, al principio de la pandemia, toda la atenci贸n se centraba en los hospitales. Pero ahora mismo se est谩 viendo c贸mo es la atenci贸n primaria la que est谩 sufriendo el verdadero golpe. En medio del 鈥渃aos鈥, las enfermeras siguen atendiendo a sus pacientes cr贸nicos, como son los diab茅ticos o los hipertensos, desarrollan la vacunaci贸n de la gripe y las terceras dosis contra el covid-19 con plantillas sumamente deficitarias.

Ante esta situaci贸n, para la representante del SATSE lo m谩s sangrante es que hay personal de enfermer铆a en el paro. As铆, seg煤n los datos de diciembre del Servicio P煤blico de Empleo Estatal (SEPE), 2.763 enfermeros y enfermeras esperan en sus listas; 350 especializadas y 2.413 sin especialidad. 鈥淎 fecha de diciembre, y en plena pandemia, se han rescindido muchos contratos鈥, explica Garc铆a. A esto se une un exceso de temporalidad, con contratos que pueden ser de hasta un d铆a. 鈥淭煤 le dices a una enfermera que le vas a dar seis meses en un centro de salud y parece que se le ha aparecido la virgen. Y esto deber铆a ser lo m铆nimo. En atenci贸n primaria esto se da mucho, contratos por d铆as sueltos en diferentes centros de salud. Esto afecta a los pacientes y a los profesionales porque lo ideal es establecer el v铆nculo enfermera- paciente que genera una confianza muy positiva鈥, explica Garc铆a, quien recuerda que la accesibilidad y la longitudinalidad en la relaci贸n profesional-paciente, son las claves diferenciales de este nivel asistencial.

驴Soluciones?

Con este escenario de fondo, y en plena sexta ola, las comunidades aut贸nomas se reunieron el 15 de diciembre con el Gobierno para aprobar, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, una estrategia para salvar a la primaria. Nac铆a as铆 el Plan de Acci贸n de Atenci贸n Primaria y Comunitaria para los a帽os 2022 y 2023, una propuesta no vinculante que incluye objetivos como reducir el 8% la temporalidad de las plantillas o contratar al 65% de los m茅dicos y m茅dicas que acaben su residencia.

Pero adolece de un detalle: no se asigna presupuesto. Rosa Muelas, responsable de Acci贸n Sindical P煤blica de la Federaci贸n de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO, avisa de que desde hace un lustro se llevan arrastrando diferentes planes para reflotar la primaria. Y en este falta concreci贸n; medidas concretas, tangibles. 鈥淣o hay una financiaci贸n finalista para la atenci贸n primaria en todas las comunidades. No hay una concreci贸n en el aumento de recursos humanos con unos ratios definibles. Tampoco se fija hasta d贸nde llega lo tolerable en la demora de la asistencia cuando no es urgente. La realidad es que en los centros de salud hay demoras desde siete hasta 10 d铆as para ser atendido y en comunidades como Madrid llega a 15 d铆as鈥, explica.

Tampoco se asignan fondos para la atenci贸n primaria en el Plan de Recuperaci贸n, Transformaci贸n y Resiliencia en su componente 18. Los fondos que el Gobierno ha repartido para reflotar el sistema tras la pandemia asignan m谩s de 1.000 millones de euros a tareas como un plan de inversi贸n en equipos de alta tecnolog铆a, acciones para reforzar la prevenci贸n y promoci贸n de la salud o aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias. Cero euros para el fortalecimiento de la atenci贸n primaria y comunitaria, aunque se recoge entre sus objetivos.

鈥淣o hay voluntad pol铆tica. Las comunidades tienen transferidas las competencias pero el ministerio tampoco est谩 liderando la coordinaci贸n. Ha habido una situaci贸n de abandono de la atenci贸n primaria. Y, a ra铆z de esto, muchos profesionales han salido del sistema por las malas condiciones profesionales鈥

Fuga de profesionales

鈥淣o hay voluntad pol铆tica. Las comunidades tienen transferidas las competencias pero el ministerio tampoco est谩 liderando la coordinaci贸n. Ha habido una continua dejaci贸n por parte de todas las administraciones. Ha habido una situaci贸n de abandono de la atenci贸n primaria. Y, a ra铆z de esto, muchos profesionales han salido del sistema por las malas condiciones profesionales鈥, explica Muelas.

鈥淒icen que no hay m茅dicos pero la verdad es que han salido huyendo鈥, apoya la m茅dica Ana Hoyo, quien pone cifras a esta afirmaci贸n: 鈥淓n Madrid, en mayo del a帽o pasado han terminado la residencia en primaria 224 facultativos y facultativas, solo 11 han aceptado estas condiciones de trabajo鈥. Una comunidad en la que en cinco a帽os se jubilar谩 el 40% del personal, situaci贸n que se repite en otras autonom铆as. 鈥淓n Galiza ha habido oferta de empleo p煤blico pero ni siquiera se llegan a cubrir todas las plazas, hay mucha gente que se ha ido al extranjero o a mutuas, las condiciones de trabajo son muy malas鈥, a帽ade la m茅dica Susana Aldecoa.

鈥淟a atenci贸n primaria se ha salvado por nuestra profesionalidad. Por llevarnos trabajo a casa. Por salir m谩s tarde. A煤n no he comido y acabo de llegar a casa鈥, explica Miguel Melguizo cuando son las cuatro de la tarde. Un profesional que afirma sentirse muy ligado a su comunidad tras 32 a帽os en su centro. Una longitudinalidad en la atenci贸n que conserva como un tesoro y que hace fuerza para que no se desmorone.

鈥淗emos sido abandonados. En el momento en que se deval煤a la atenci贸n primaria se produce una situaci贸n de desigualdad entre la ciudadan铆a鈥

鈥淗emos sido abandonados. De la misma manera que el soporte y el pilar de un buen sistema educativo es la atenci贸n infantil, primaria y secundaria, no s茅 por qu茅 no se aplica el mismo criterio respecto al sistema sanitario. En el momento en el que se deval煤a la atenci贸n primaria se produce una situaci贸n de desigualdad entre la ciudadan铆a鈥, concluye.

