De parte de SAS Madrid January 11, 2022 2 puntos de vista

“Estamos siendo devorados literalmente por la presión asistencial que está causando esta ola de coronavirus. No solamente estamos siendo devorados, estamos en una situación agónica”, denuncia la doctora Ana Joyanes, portavoz de la Asociación de Atención Primaria en Canarias. “Nos faltan las fuerzas, nos faltan los recursos y esto está llegando a una situación insostenible”, denuncia Joyanes, señalando que algunas compañeras llegan a ver hasta 96 pacientes en una jornada laboral. “Son cifras que no se pueden majenar, no se puede estar trabajando con esta presión”, añade.

Canarias sigue sumando por miles las personas contagiadas diariamente por coronavirus. Según el último recuento de Sanidad, este lunes se han contabilizado 2.584 nuevos casos de la enfermedad, 485 personas son atendidos en planta y 68 han requerido el ingreso en una cama de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En las últimas veinticuatro horas han fallecido cuatro personas en Tenerife y dos en Gran Canaria, aunque el problema está en el número de positivos y contactos estrechos que colapsan la Atención Primaria.

“LOS INSULTOS Y LAS DESCALIFICACIONES ESTÁN A LA ORDEN DEL DÍA EN LAS PUERTAS DE LOS CENTROS DE SALUD”, DENUNCIA LA DOCTORA JOYANES

“Las agresiones verbales están a la orden del día, no tiene más que acudir a las puertas de un centro de salud. Los insultos que se oyen, las descalificaciones”, denuncia la portavoz de la Asociación de Atención Primaria en Canarias. “Hay gente que no logra entender que estamos atendiendo dentro de una consulta aunque sea por teléfono”, explica la portavoz que alerta de las consecuencias que puede tener para pacientes de otras patologías en el futuro el colapso de la atención primaria en Canarias.

El personal sanitario está desbordado por el número de pacientes que acuden a los centros de salud y hospitales con síntomas de Covid-19 cada día. “Pacientes que acuden con síntomas más o menos leves relacionados con el coronavirus, hacemos actividades administrativas que no dan ningún valor como sacar el certificado Covid, las bajas, las altas, no tenemos por qué utilizar un médico para dar una información sobre un positivo o un negativo o para rellenar un papel, concluye Joyanes

