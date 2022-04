–

De parte de SAS Madrid April 5, 2022 156 puntos de vista

鈥淵o termino con el coraz贸n en la garganta. Entiendo a la gente que deja la profesi贸n. Yo, si econ贸micamente pudiera, lo dejar铆a tambi茅n芦, dice la m茅dica de atenci贸n primaria Remedios Noche. Lo dice tras un discurso apasionado sobre su trabajo en una conversaci贸n telef贸nica de una hora. Lo dice despu茅s de insistir en la responsabilidad que 鈥揳firma鈥 siente al tratar con cada una de las personas que llega a la consulta. Lo dice de una manera que resulta casi imposible creer que alguien con ese compromiso y con esa vocaci贸n pueda estar pensando en abandonar.

芦Y lo har铆a por mi salud. En la carrera no nos han ense帽ado a c贸mo hacer una buena pr谩ctica en esta situaci贸n. Nosotros estamos en contacto con personas, no con pepinillos que tienes que clasificar en una cinta; intentamos empatizar con personas que est谩n enfermas, que vienen fr谩giles, que tienen problemas, en muchos casos con problem谩tica social, psicol贸gica. Adem谩s del fonendo, nuestro principal instrumento es tener tiempo para verlos, escucharlos y proponerles por d贸nde podemos ir, no hacer una receta sin m谩s porque no somos administrativos. Es posible que a esa persona le tengas que indicar que tiene que hacer t茅cnicas de relajaci贸n, que a ver si va mejor con la mitad de la pastilla que con la pastilla entera鈥 Y piensas, mientras le dices eso, que t煤 tambi茅n tienes que aplicarte el cuento, que t煤 tambi茅n tienes que relajarte鈥, cuenta esta m茅dica, que trabaja en un centro de salud en Almer铆a.

Un estudio elaborado por CCOO-A concluye que el personal del Sistema Sanitario P煤blico de Salud de Andaluc铆a (SSPA) trabaja con unos niveles 鈥渋ntolerables鈥 de cansancio, ansiedad, frustraci贸n o tristeza. La encuesta, realizada a 865 profesionales del sector, de forma an贸nima, entre el 31 de enero y el 13 de febrero de este a帽o, indica que el 98% presenta uno o m谩s s铆ntomas relacionados con la ansiedad y el estr茅s laboral y que el 54% toma alg煤n tipo de medicaci贸n de forma habitual para aliviar estos s铆ntomas, con tratamiento ansiol铆tico y/o antidepresivo. Un 9% est谩 en tratamiento con antidepresivos, un porcentaje casi tres veces mayor que el de la poblaci贸n general de Andaluc铆a.

Remedios Noche reflexiona sobre c贸mo la pandemia ha ido debilitando un sistema ya debilitado previamente y c贸mo las consecutivas olas de la COVID-19 han terminado de 芦quemarlo禄. 鈥淟a primera parte de la pandemia recay贸 sobre el sistema hospitalario, se vivi贸 una situaci贸n m谩s que dura, muri贸 mucha gente y en situaci贸n de soledad. Pero luego fueron viniendo las otras olas, que si los tests, que si una PCR, que si un nuevo protocolo鈥 Le dec铆as a un paciente que le hac铆as el test a todos sus contactos estrechos y luego no hab铆a tests鈥 Todo esto fue muy largo, diferentes etapas en las que hemos intentado fluir como un barco en una tormenta para llegar a buen puerto. Y no pod铆as trabajar en equipo, viv铆amos aislados, no ten铆amos contacto ni m茅dicos, ni enfermeras, ni limpiadoras, ni guardas de seguridad鈥 Nada鈥.

Adem谩s, a帽ade, entre los profesionales m茅dicos hab铆a un gran porcentaje en todas las categor铆as muy cerca de la jubilaci贸n, que eran personas vulnerables por la edad pero tambi茅n con infartos, con enfermedades reum谩ticas importantes, etc.

Multiplicaci贸n del trabajo en primaria con la sexta ola

鈥淓sto nos agot贸 como personas, con nuestras familias, nuestros problemas y en un trabajo que tienes que ir a trompicones. Con la sexta ola ya sab铆amos mucho de la enfermedad, hab铆a muchas personas vacunadas, los casos fueron m谩s leves, y en atenci贸n primaria el trabajo se nos multiplic贸 por 10.000. Porque ten铆amos m谩s pacientes a nuestro cargo y porque ten铆amos mucho m谩s trabajo burocr谩tico; el tema de las bajas era inconcebible, hab铆a un equipo solo haciendo bajas. Ha sido como hacer medicina de guerra鈥, cuenta Noche.

No deja de insistir en ning煤n momento de la conversaci贸n en una imperiosa necesidad para poder hacer bien su trabajo: el tiempo. 鈥淧orque no solo es el cansancio f铆sico, es el cansancio de saber que lo que me hubiera gustado hacer no lo he hecho porque no he podido, porque he estado dando bajas, pidiendo anal铆ticas鈥 y no he visto a los pacientes. Lo que necesita la atenci贸n primaria es tiempo para entrevistar, tiempo para explorar y tiempo para actualizarnos, con una mayor comunicaci贸n con la atenci贸n hospitalaria鈥, dice. 鈥淟os m茅dicos de atenci贸n primaria 鈥損rosigue鈥 debemos orientar distintos tipos de problemas de salud, y han variado tanto los tratamientos que a veces tengo que buscarlo en Internet鈥.

Aunque considera que las citas telef贸nicas han ayudado mucho para determinadas circunstancias, el poder ver a la cara a los pacientes es otra constante en su discurso. Y pone muchos ejemplos: de personas mayores que necesitan atenci贸n y a lo mejor ya no requieren la medicaci贸n que piden renovar por tel茅fono, de mujeres que a lo mejor son v铆ctimas de violencia machista y terminan con pastillas para dormir porque dicen que tienen insomnio. 鈥淪i esas mujeres fueran m谩s veces, si las escuch谩ramos, si las vi茅ramos, si les dedic谩ramos tiempo, terminar铆as sabiendo que no duermen, no comen o les duele lo que sea por lo que est谩n viviendo realmente鈥, afirma.

Las bajas que no se pidieron por no sobrecargar a quien se quedaba

Una cuarta parte de las personas encuestadas para el estudio de CCOO asegura que no pudo disfrutar de d铆as de permiso durante las Navidades de 2021-22. Un tercio de ellas, sostiene que les denegaron parcial o totalmente los d铆as de permiso solicitados. M谩s de un cuarto de estas personas dobl贸 turnos durante la Navidad y, de estas, casi el 40% lo hizo de forma involuntaria. El 86% de las personas encuestadas consideran, por otra parte, que no hay personal suficiente en su servicio para atender a los pacientes. 芦Nos dan diez minutos para cada uno y siete si la consulta es telef贸nica禄, explica Noche.

Un 11% afirma haber estado de baja por ansiedad o depresi贸n desde que comenz贸 la pandemia. De las personas que no han estado de baja, un 66% ha pensado en alg煤n momento que deber铆a haberlo estado; la mayor铆a de ellas, un 55%, aseguran que, al ser conscientes de que no se iba a contratar personal sustituto, no la han solicitado porque no quer铆an sobrecargar m谩s a sus compa帽eras y compa帽eros.

鈥淟a p茅sima gesti贸n de la Junta de Andaluc铆a en contrataci贸n de personal, que despidi贸 a 8.000 trabajadores a las puertas de la sexta ola, desoyendo el clamor sindical, ha puesto la puntilla a un colectivo que sufre en silencio porque antepone su vocaci贸n de servicio a todo lo dem谩s y lo ha sumido en un estado de abatimiento emocional鈥, denuncia Angelina Olea, una de las autoras del estudio.

鈥淟os profesionales refieren sentirse abandonados por la Administraci贸n y por la propia sociedad, que no ha demostrado empat铆a cuando el sistema sanitario ha colapsado. La frustraci贸n de la ciudadan铆a se ha canalizado a trav茅s del maltrato al personal sanitario, lo que se ha hecho evidente con el aumento de las agresiones a profesionales鈥, a帽ade Olea. Esto se agrava, indica el estudio, por el desgaste psicol贸gico del personal, que tiene mermada su capacidad de resiliencia y, por tanto, es m谩s vulnerable ante el maltrato.

Seg煤n Noche, a la gente no se le ha explicado bien qu茅 ocurre dentro de los centros de salud: 鈥淟os pacientes est谩n indignados y tienen todas las razones del mundo para estarlo. Pero es que nosotros estamos haciendo tareas, a veces burocr谩ticas, que no se ven鈥. Y repite: 鈥淣o tenemos tiempo de pensar. Otro ejemplo: muchas veces, cuando me llega alg煤n caso para continuar con la baja laboral no la valoro porque considero que esa persona est谩 madura. Y, por tanto, yo la voy a creer. Porque es que no tengo tiempo real para revisar la situaci贸n. Para saber si la ha visto un fisio, si el tratamiento es correcto, si le est谩 funcionando鈥β.

Seg煤n el estudio, la afectaci贸n del personal se da en todos los niveles asistenciales y, en mayor o menor medida, en todas las categor铆as, pero un dato que destaca el informe es que en atenci贸n primaria y urgencias y emergencias extrahospitalarias todas las categor铆as profesionales est谩n afectadas en mayor medida en pr谩cticamente todos los apartados. Sin embargo, en los centros hospitalarios, en t茅rminos generales, es el personal facultativo y de enfermer铆a el m谩s afectado, adem谩s del personal administrativo. 鈥淣os encontramos ante una paradoja social donde quien nos tiene que cuidar como sociedad en los momentos en que somos m谩s vulnerables, se encuentran extenuados鈥, concluye el estudio, que califica esta situaci贸n como 芦epidemia silenciosa禄 y considera err贸neo atribuirla 煤nicamente a la pandemia.

Aumentar la financiaci贸n

Para solucionar este panorama, CCOO apuesta por medidas contundentes como: aumentar la financiaci贸n de la sanidad p煤blica, sobre todo de la atenci贸n primaria; acabar con el desv铆o de dinero p煤blico a la sanidad privada a trav茅s de conciertos y subcontratas, 芦que est谩n demostrando que no mejoran la eficiencia del sistema p煤blico y a la vez lo descapitalizan禄; garantizar el buen gobierno del Sistema Sanitario P煤blico de Salud, acabando con las situaciones de desorganizaci贸n e improvisaci贸n denunciadas por los y las profesionales y tener en cuenta el criterio de los mismos en la toma de decisiones; aumentar las plantillas en todos los servicios y niveles asistenciales; revisar las funciones en aquellas categor铆as que lo necesiten; velar por una formaci贸n continuada m谩s acorde con las necesidades de los y las trabajadoras; y hacer cumplir la legislaci贸n en materia de seguridad en el trabajo e implementar mejoras en los servicios de prevenci贸n de los centros de trabajo.

芦Te da pena, mucha pena ver c贸mo est谩 todo. Yo estudi茅 para tratar al paciente, aprender con 茅l, para hacer las cosas mejor. Esto es un aprendizaje continuo禄, termina Noche. En el fondo, asegura, no pierde la esperanza.

Enlace relacionado LaMarea.com (04/04/2022).