La revoluci贸n social no s贸lo es un gran acto de negaci贸n del dominio, es la b煤squeda de nuevos sentidos construidos colectivamente, involucra entonces, un despliegue inmenso de las potencias humanas llevando los principios de libertad al m谩ximo. Es necesario repensar la econom铆a, la salud, la seguridad, la relaci贸n campo y ciudad, las comunicaciones, la vida en com煤n, la educaci贸n, el cuidado de ni帽xs, etc., etc..

Te esperamos todos los jueves en el Ateneo Anarquista de Montevideo para intercambiar ideas, mates y discusiones acerca de la libertad como fin y m茅todo. Cada semana actualizamos informaci贸n, ponemos en com煤n las ideas y potenciamos la autoorganizaci贸n social.

Son todxs bienvenidxs, jueves a las 18:30 hs., Joaqu铆n Requena y Daniel Mu帽oz (al lado del centro social Cord贸n Norte).

Ateneo Anarquista de Montevideo.

(En la im谩gen, la comuna de paris 1871)