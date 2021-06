–

Un ano mais istan as V Xornadas Coruña Libertaria. Temos que dar as grazas a todas as compas que participan, Sylvia Grossi, a Higinio Carrocera e moitas mais por colaborar nestas xornadas polo seu apoio, lembrando o apoio mutuo. Saudel e anarquismo.

Castellano

Un año más están las V Jornadas Coruña Libertaria. Tenemos que dar las graciaas a todas l@s compañer@ss que participan, Sylvia Grossi, a Higinio Carrocera y muchos más por colaborar en estas jornadas por su apoyo, recordando el apoyo mutuo. Salud y anarquismo.