Atenta contra la justicia y verdad la propuesta de procedimiento abreviado planteada en el caso del asesinato de Simón Pedro

San Crist贸bal de Las Casas, Chiapas, M茅xico

18 de abril de 2022

Bolet铆n No. 14

Justicia para Sim贸n Pedro P茅rez L贸pez

Atenta contra la justicia y verdad la propuesta de procedimiento abreviado planteada por la defensa del acusado de ser el asesino material de nuestro compa帽ero.

El pasado 28 de marzo de 2022, se suspendi贸 la audiencia de etapa intermedia debido a que la defensa del acusado solicit贸 diferirla para realizar una propuesta de procedimiento abreviado (en donde el acusado admita su responsabilidad). Seguimos en espera de fecha para la celebraci贸n de la audiencia intermedia en el Juzgado de Control del municipio de Cintalapa, Chiapas.

La Fiscal铆a General del Estado de Chiapas dio un plazo de diez d铆as para que se valorara la propuesta por parte de la representaci贸n legal que encabeza el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de Las Casas (Frayba), junto a la familia de Sim贸n Pedro y la Organizaci贸n de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal). Este tiempo ha sido de reflexi贸n colectiva, consideramos que la estrategia de procedimiento abreviado propuesta por la defensa del acusado de ser el asesino material de Sim贸n Pedro atenta contra la verdad, la justicia y las pruebas aportadas tanto por equipo del Frayba, como por la familia de nuestro compa帽ero asesinado.

La propuesta de la defensa implica que el delito sea reducido a un homicidio simple, lo que omite el car谩cter de ejecuci贸n sumaria y la vinculaci贸n del hecho al trabajo de defensor de derechos humanos que realiz贸 Sim贸n Pedro en la regi贸n de Simojovel, Pantelh贸 y Chenalh贸 en medio de un contexto de violencia generalizada auspiciada y permitida por el Estado mexicano; esto es, en los hechos del asesinato quedar铆an exentos tanto la alevos铆a como la ventaja, adem谩s de omitir el trabajo de vigilancia, seguimiento e inteligencia que implic贸 la planeaci贸n de la ejecuci贸n con arma de fuego.

No nos cansaremos de hacer hincapi茅 en que el camino emprendido por Sim贸n Pedro ha sido de luz en medio de una profunda obscuridad, por eso lo reivindicamos desde la memoria por su compromiso como catequista, padre, hermano, esposo, hijo y defensor de derechos humanos. Su mirada profunda y llena de esperanza fue el reflejo de su decisi贸n de luchar por defender la vida y caminar junto a los pueblos para denunciar la injusticia e impunidad.

Junto a Las Abejas de Acteal y la familia de Sim贸n Pedro seguiremos exigiendo al Estado mexicano una investigaci贸n exhaustiva que abarque a los autores intelectuales de su asesinato, exigimos tambi茅n que retome lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a los casos de defensores de derechos humanos asesinados: 鈥las autoridades investigadoras deben tomar en cuenta el contexto de los hechos y sus actividades para identificar los intereses que podr铆an haberse visto afectados en el ejercicio de las mismas, a efectos de establecer y agotar las l铆neas de investigaci贸n que tengan en cuenta su labor, determinar la hip贸tesis del delito e identificar a los autores.[1]

La vida de Sim贸n Pedro ser谩 alegr铆a para nuestra lucha por generaciones, por eso continuaremos construyendo La Otra Justicia, desde el no olvido, la memoria y la verdad, exhibiendo la muralla de impunidad que el gobierno mexicano ha impuesto, construida desde la permisividad del contexto de violencia que cubre la regi贸n de Los Altos de Chiapas.

Desde este peque帽o espacio de luchas profundas que representa Chiapas, abrazamos a todas las familias de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en nuestro pa铆s, les decimos que seguimos luchando a su lado porque estos cr铆menes no queden en la impunidad y por hacer que en este mundo existan espacios para la justicia y la dignidad.

[1] Corte IDH. Caso Escaleras Mej铆a y otros Vs. Honduras. Sentencia de septiembre de 2018. Serie C No. 361. P谩rrafo 47.

