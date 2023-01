–

Durante el a帽o 2022 fueron asesinadas en M茅xico 31 personas cuyo oficio era el periodismo, esto de acuerdo a la investigaci贸n que hemos realizado como Comit茅 Editorial de Radio Zapte para documentar y registrar los casos, representa una de las cifras m谩s altas del mundo.

Las entidades con mayor incidencia de este crimen fueron Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Baja California y Sinaloa, pero ocurri贸 en 13 estados, afectando a una mayor铆a de hombres y varias mujeres.

Nombres como Lourdes Maldonado, Heber L贸pez V谩squez. Yesenia Mollinedo Falconi, Sheila Johana Garc铆a Olivera o Fredid Rom谩n, entre muchos m谩s, quedan en la memoria colectiva, para gritar a todos los rincones del mundo, que exijan detener ya la impunidad para los perpetradores.

La cifra de 31 periodistas asesinados en 2022 es m谩s del doble respecto a la cifra de 13 oficialmente reconocida por el gobierno mexicano, que insistentemente 鈥搚 sin investigaci贸n previa鈥 tiende a no reconocer la incidencia de periodistas asesinados a causa de su trabajo y a deslegitimar a ciertas personas a las que no considera como 鈥減eriodistas鈥, violentando no solo la definici贸n de periodista de los organismos internacionales, sino tambi茅n la que enuncia la propia legislaci贸n mexicana.

En esta lista, adem谩s de trabajadores de medios tradicionales como los impresos, radio y televisi贸n, se recogen casos de miembros de medios digitales y de quienes han realizado su labor a trav茅s de las plataformas de las redes sociales, por tanto en esta lista incluimos tiktokers, facebookeros y youtubers. Parecer铆a una innovaci贸n incluir a estos 煤ltimos, sin embargo es en apego a la definici贸n de periodista que referimos al inicio de este texto, y es el reflejo de la realidad mexicana. Muchas personas se expresan por los medios de la web.

Las grandes empresas de comunicaci贸n son inalcanzables y cada d铆a se cierran m谩s peri贸dicos impresos (en el estado de Guerrero est谩n a punto de extinguirse) a causa de la censura criminal. Las nuevas tecnolog铆as est谩n albergando al periodismo de a pie y hacen posible de facto, el derecho a la comunicaci贸n, a la libertad de expresi贸n y a la informaci贸n.

Es claro que los periodistas asesinados el a帽o pasado en M茅xico son m谩s de 31, porque no todos los ca铆dos son documentados como periodistas por las autoridades correspondientes o no todos los casos son denunciados ante la opini贸n p煤blica. Se impone un silencio ante la potencial represi贸n que se practica contra las personas denunciantes. Adem谩s de los 31, tuvimos noticias de al menos otros 3 casos de periodistas asesinados, los cuales nos fue imposible confirmar hasta el momento.

En M茅xico el oficio de periodista es de alto riesgo, porque no se persigue con seriedad el delito de su asesinato, ante la necesidad de los poderosos de callar las voces que den cuenta de las corruptelas o los v铆nculos entre crimen organizado y pol铆ticos, que se帽alen personajes como culpables o que digan algo que incomode.

En M茅xico las periodistas suelen ser las m谩s valientes y comprometidas con el oficio de informar. Muchas de ellas realizan investigaciones rigurosas, que toman en cuenta todas las voces involucradas, pero que evidencian corrupci贸n de grupos pol铆ticos a todos los niveles del poder.

Cuando las periodistas publican sus pesquisas, arriesgan con ello su vida o su tranquilidad, se les acosa judicialmente y se les difama o resta credibilidad. Sin embargo, ellas contin煤an realizando un periodismo cr铆tico, responsable y de inter茅s p煤blico. Haciendo posible un conocimiento necesario para entender la compleja sociedad mexicana.

A pesar de la guerra de despojo no reconocida, en M茅xico las nuevas generaciones de periodistas hacen imposible el silencio que nos imponen.

Desde los espacios de m谩s abajo, ROMPEMOS EL CERCO.

1.- 10 de enero de 2022 | JOS脡 LUIS GAMBOA ARENAS, Veracruz, Veracruz. Inforegio Network y La Noticia. Director, editor y columnista.

2.- 17 de enero de 2022 | ALFONSO MARGARITO MART脥NEZ ESQUIVEL, Tijuana, Baja California. Semanario Zeta y La Jornada Baja California. Fotoperiodista.

3.- 23 de enero de 2022 | LOURDES MALDONADO, Tijuana, Baja California. Sintoniza sin censura. Redactora y locutora.

4.- 31 de enero de 2022 | ROBERTO TOLEDO, Zit谩cuaro, Michoac谩n. Monitor Michoac谩n. Reportero y columnista.

5.- 6 de febrero de 2022 | MARCO ERNESTO ISLAS FLORES, Tijuana, Baja California. Director de Noti Red.

6.- 9 de febrero de 2022 | HEBER L脫PEZ V脕ZQUEZ, Salina Cruz, Oaxaca. Noticias Web Oaxaca y RCP Noticias. Reportero, fotoperiodista y columnista.

7.- 20 de febrero de 2022 | ANAH脥 MICHELL P脡REZ TADEO, 鈥淢ichel Sim贸n鈥, Ciudad de M茅xico. Freelance.Cronista deportiva.

8.- 24 de febrero de 2022 | JORGE LUIS CAMERO ZAZUETA, Empalme, Sonora. El Informativo. Director, redactor y locutor.

9.- 3 de marzo de 2022 | JUAN CARLOS MU脩IZ 鈥淩IGOBERTO鈥, Fresnillo, Zacatecas. Multimedios Testigo Minero. Reportero.

10.- 15 de marzo de 2022 | ARMANDO LINARES L脫PEZ, Zit谩cuaro, Michoac谩n, Monitor Michoac谩n. Director y redactor.

11.- 18 de abril de 2022 | JORGE LUIS, Culiac谩n, Sinaloa. Youtuber. Creador de contenido.

12.- 5 de mayo de 2022 | LUIS ENRIQUE RAM脥REZ RAMOS, Culiac谩n, Sinaloa. Fuentes Fidedignas. Director y columnista.

13.- 9 de mayo de 2022 | YESENIA MOLLINEDO FALCONI, Cosoleacaque, Veracruz. El Veraz del sur de Veracruz. Directora, redactora y reportera.

14.- 9 de mayo de 2022 | SHEILA JOHANA GARC脥A OLIVERA, Cosoleacaque, Veracruz. El Veraz del sur de Veracruz. Reportera y camar贸grafa.

15.- 29 de junio de 2022 | ANTONIO DE LA CRUZ, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Expreso. Reportero y columnista.

16.- 18 de julio de 2022 | GUSTAVO HUESCA CARDOSO 鈥淗ues-K!鈥, Acapulco, Guerrero. Programa de radio ADN Cultura y Radio y Televisi贸n de Guerrero. Radialista y locutor.

17.- 19 de julio de 2022 | ENRIQUE SOSA, Le贸n, Guanajuato. TV4. Camar贸grafo, jubilado.

18.- 2 de agosto de 2022 | ERNESTO M脡NDEZ, San Luis de la Paz, Guanajuato. Peri贸dico Tu Voz. Director, reportero y columnista.

19.- 3 de agosto de 2022 | 脕LVAR N脷脩EZ S脕NCHEZ, Chilpancingo, Guerrero. Youtuber. Creador de contenido, periodista cultural.

20.- 11 de agosto de 2022 | ALAN GONZ脕LEZ, Ciudad Ju谩rez, Chihuahua. Switch FM. Locutor.

21.- 11 de agosto de 2022 | ARMANDO GUERRERO, Ciudad Ju谩rez, Chihuahua. Switch FM. Gerente de operaciones.

22.- 11 de agosto de 2022 | LINO FLORES, 35 a帽os, Ciudad Ju谩rez, Chihuahua. Switch FM. Colaborador de medios.

23.- 11 de agosto de 2022 | 脕LEX ARRIAGA, Ciudad Ju谩rez, Chihuahua. Switch FM. Colaborador de medios.

24.- 16 de agosto de 2022 | JUAN ARJ脫N L脫PEZ, San Luis R铆o Colorado, Sonora. A qu茅 le temes. Director y reportero.

25.- 22 de agosto de 2022 | FREDID ROM脕N ROM脕N, Chilpancingo, Guerrero. La Realidad. Director, editor, reportero y columnista.

26.- 31 de agosto de 2022 | RUB脡N ORTEGA, Ixtapaluca, Estado de M茅xico. S煤per Chinelo. Youtuber, creador de contenido, periodista cultural.

27.- 23 de septiembre de 2022 | KARLA PARDINI, Culiac谩n, Sinaloa. Tiktoker. Creadora de contenido.

28.- 5 de noviembre de 2022 | AD脕N LINARES SILVERIO, Xochimilco, Chilapa, Guerrero. Promotor de las radios comunitarias del Concejo Ind铆gena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

29.- 5 de noviembre de 2022 | MOIS脡S CUAPIPISTENCO, Xochimilco, Chilapa, Guerrero. Colaborador de las radios comunitarias del Concejo Ind铆gena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

30.- 5 de noviembre de 2022 | GUILLERMO HILARIO MORALES, Xochimilco, Chilapa, Guerrero. Promotor de las radios comunitarias del Concejo Ind铆gena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

31.- 22 de noviembre de 2022 | PEDRO PABLO KUMUL AMAYA, Xalapa, Veracruz. Comunicaci贸n AX Noticias y Es Amor 104.5 HD. Locutor y reportero.