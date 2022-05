–

De parte de Noticias De La Guerra Social May 22, 2022 229 puntos de vista

[Noticias de la Guerra Social]

Durante la noche del 20 de mayo del 2022 una fuerte explosión despierta a los vecinos de la comuna de Ñuñoa. El ruido provenía de la empresa Fullclean Security en calle Román Díaz #2161.

La inocente empresa esta a nombre de Claudio Crespo, reconocido policía que participo en una serie de mutilaciones oculares durante la revuelta del 2019, entre ellas la ceguera completa a Gustavo Gatica.

El artefacto no causo daños estructurales ni lesionados, y al lugar rápidamente llegó personal del OS-9 y Labocar, quienes encontraron partes de cables, temporizadores y batería. La fiscalía Sur, tomo a cargo la causa de investigación, sin que hayan existido detenidos hasta el momento.

Al poco tiempo la Celulas Revolucionarias Mauricio Morales se adjudico el atentado, mediante correo electrónico.

*Reivindicación de atentado explosivo contra Fullclean Security*

¡Hemos atacado con explosivos la empresa de seguridad privada de Claudio Crespo Guzmán, ex-paco mutilador, cocaínomano y parte de los grupos de choque del fascismo en Chile!

La noche del viernes 20 de Mayo Negro nos dirigimos a Fullclean Security en calle Román Díaz #2161, Ñuñoa., para hostigar a este mercenario que, al verse imposibilitado de continuar reprimiendo con uniforme, ha montado una empresa privada para ejercer el poder y control como medio de subsistencia.

En este lugar se evidencia que tanto el negocio de la vigilancia estatal como privada sostienen una relación necesaria para perpetuar sus privilegios y autoridad. Las actividades represivas son parte esencial de su mecanismo de validación, por ende, no existe ni existirá un Estado que no encarcele, mutile o asesine a quienes se interpongan en su camino de devastación y violencia permanente. Estas acciones corresponden a la continuidad de una política de estado que trasciende gobiernos de turno sean de derecha, izquierda, plurinacionales o convencionales. No hay necesidad de separar a los líderes de la mafia: toda autoridad es igual de mala.

Confrontando esta realidad represiva solidarizamos combativamente con el prisionero subversivo Marcelo Villarroel quien aún se encuentra encarcelado únicamente por condenas de la justicia militar, herencia del dictador Pinochet y perpetuada por los gobiernos y las gerencias intelectuales de la democracia, incluido lo que va quedando del gobierno de Boric. Llamamos a agitar entre los días 23 y 30 de mayo por la libertad de nuestro compañero.

Porque un poderoso fuego es solo la continuación de una pequeña chispa, esta acción va en memoria de nuestro hermano y compañero Mauricio Morales cuyas ideas y prácticas de libertad siguen siendo una bomba que contagia.

Saludamos a lxs compañerxs que en liceos y calles mantienen vivo el combate por la libertad despreciando la esperanza institucional con fuego y desobediencia.

Un abrazo fraterno y revolucionario a Pato Gallardo, combatiente incansable que ha fallecido durante estos días, dejando una comprometida historia de lucha en dictadura y democracia.

Saludos y libertad para nuestrxs presxs.

Tenemos rabia y se nos acaba la paciencia, no digan que somos pocos, digan que estamos.

Enviamos saludos y fuerza a La Negra Venganza, Grupo Autónomo Revolucionario del Maule, Grupo de Respuesta Animal, Fracción Autonómica Cristián Valdebenito, Células Revolucionarias Nicolás Neira, Célula Anticapitalista Simón Radowitzky y a quienes persisten en el ataque a lo largo de todo el mundo.

Nueva Subversión

Libertad o Muerte

Células Revolucionarias Mauricio Morales