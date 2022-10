–

Cerca de las 21:00hrs del 01 de octubre del 2022 desconocidxs consiguen ingresar a la Empresa de aridos Baeza, ubicada en Camino Internacional con Avenida Ejército Libertador, comuna de Puente Alto.

Una vez dentro, rocían bencina y prenden fuego a cinco camiones, reduciéndolos a cenizas, escapando sin ser detectadxs.

La propia empresa evaluó las perdidas en 380 millones de pesos, mientras que la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, escandalizada declaraba: “por primera vez hay un incendio que afecta en forma masiva a camiones en Santiago”.

Al poco tiempo, mediante emails enviados a medios de contrainformación la “Célula Insurreccional por el Maipo. Nueva Subversión” revindicó el atentado incendiario en defensa del Rio Maipo.

Comunicado

Reivindicación de atentado incendiario contra empresa de áridos en el Río Maipo. Puente Alto, $hile.

Hechos.

La noche del sábado 01 de octubre materializamos el ataque en defensa de la tierra y las aguas del Río Maipo mediante un sabotaje incendiario a Empresas Baeza, ubicada en la rivera norte del Río Maipo en la comuna de Puente Alto, generando cuantiosos daños avaluados en cientos de millones de pesos (380 millones según dicen).

Contexto.

A diferencia de otras empresas de áridos en el sector que apenas pueden operar un par de máquinas, Empresas Baeza genera millonarias ganancias mediante la devastación directa de la rivera del Maipo excavandola para extraer áridos y arenillas, arriendo de maquinarias destinadas a la excavación y movimiento de áridos y tierras, contratos con el M.O.P. y construcciones de autopistas, contando además con múltiples licitaciones cedidas por municipalidades, las que en gran parte provienen de alcaldes y concejales pertenecientes al partido de Renovación Nacional, evidenciando de paso nexos, redes y complicidad histórica de la familia Baeza hacia sus militantes. Una muestra de sus grandes ganancias es la “mansión” familiar como ellxs suelen llamarle a su casa de veraneo ubicada en el Lago Rapel, a la cual se dirigen frecuentemente para disfrutar del encantador paisaje que ofrece entorno, contrastando enormemente con los alrededores de su empresa, donde se respira miseria y degradación tanto social como ecológica.

El Maipo

El río Maipo es de vital importancia para gran parte de la biodiversidad existente en la Región Metropolitana, así como para la gran ciudad cimentada en ella, abasteciendo a la población cerca del 70% de agua potable y 90% de agua de regadío además de la gran cantidad de producción eléctrica que generan las múltiples hidroeléctricas que lo explotan (Aes Gener S.A., Carbomet Energía S.A., Mallarauco S.A., Eléctrica Puntilla, Sociedad Canalistas del Maipo (SCM), entre otras). Sin embargo, en vez de ser profundamente valorado, respetado y cuidado, es ultrajado y explotado por diversas empresas de distintos rubros en casi todos los tramos del río como por ejemplo:

– Tramo Cajón del Maipo: explotado principalmente por Alto Maipo (hidroeléctrica perteneciente a Aes Gener S.A.), desde lo alto de la cordillera hasta su llegada a la urbe.

– Tramo Pirque, Puente Alto y San Bernardo: múltiples empresas destinadas a la extracción y venta de áridos nacidas en dictadura, como Empresas Baeza y su vecina cementera del Grupo TX, el que mediante su minera Rosario perfora profundamente la ribera norte del río. También aquí abundan grandes viñas pertenecientes principalmente a Viña Concha y Toro S.A., centrales hidroeléctricas como las mencionadas anteriormente, donde destacamos a Carbomet Energía S.A. y su Compañia Auxiliar de Eléctricidad del Maipo S.A. (CAEMSA), ambas pertenecientes a Molymet y ubicadas en Puente Alto, las cuales utilizan el supuesto canal de regadío La Carburera que, lejos de servir como fuente de regadío para agriculturxs de las zonas rurales, funciona exclusivamente para estas dos centrales hidroeléctricas, además de EBAEZA para el funcionamiento de algunas de sus máquinas procesadoras de áridos, para lo que es necesaria una extracción y desviación de aguas que impacta significativamente el caudal presente en el Río Maipo en un gran tramo durante todo el año.

– Tramo de Llolleo: finalmente su desembocadura en llolleo también se ve afectada por la amenaza de la expansión del Mega-puerto de San Antonio, parte fundamental de COSIPLAN (ex IIRSA), proyecto ecocida y mega extractivista del cono sur de Abya Yala.

Amazon

Y como si fuera poco, anuncia su llegada la poderosa y nefasta multinacional Amazon con la instalación de su primer data-center a nivel sudamericano en la comuna de Puente Alto, el que con toda probabilidad explotará las aguas del Maipo para alimentar su necesario sistema de refrigeración, así como los data-center de Google, Microsoft y Huawei en la zona norte de la Región Metropolitana que también necesitan consumir enormes cantidades de aguas subterráneas potenciando así la sequía en todo el territorio.

¡Sepan que su presencia es hostil al Maipo y no dudaremos en recibirles de la peor manera, atacando con fuego, bala y pólvora si es necesario!

Llamamiento

Hoy más que nunca urge frenar el avance de la devastación e impedir que la tierra siga siendo explotada. Hoy más que nunca urge destruir todo aquello que perpetúa lógicas ecocidas. Por nuestra parte tenemos muy claro que la denuncia y legislación al respecto son contra-tiempos que entrampan y minimizan la lucha por la tierra, que los gritos, pancartas y consignas bonitas no rasguñan ni asustan. Que el palabrerío y el activismo virtual solo queda en eso. Es por esto que propagamos aquí y ahora la acción ofensiva, directa, sin mediadorxs, materializando el fuego a la devastación con nuestras propias manos y alentamos encarecidamente a que revolucionarixs, insurrectxs, nihilistas, rebeldes de todo Abya Yala tomen el fuego y la pólvora en sus manos también y destruyamos empresas, casas, oficinas, transportes y vidas de todxs aquellxs que destruyen la nuestra junto con la tierra, los bosques, las selvas, los ríos y la fauna. Porque urge acabar con este sistema de muerte en todos sus frentes y la liberación de Abya Yala del saqueo, la colonización, la depredación imperialista, las lógicas extractivistas y capitalistas debe ser ahora. Por una vida libre, autónoma y horizontal entre todas las especies y la tierra.

¡A reforestar lo nativo, con ataque directo y combativo!

Aclaramos.

A propósito de las similitudes que nuestra acción y objetivo pueda tener con aquellas sucedidas en el Wallmapu y la previsible distorsión y manipulación de la malintencionada prensa burguesa siempre servil al poder. A propósito del discurso de que “todo es montaje” que constantemente levantan algunos sectores de la ciudadanía e incluso muchos sectores pseudo-revolucionarixs, aclaramos que:

– A pesar de la enorme complicidad existente y de la sincera solidaridad extendida permanentemente hacia la digna resistencia mapuche, no somos ni pretendemos ser parte de lo mismo. Nos hermanamos en la guerra contra el estado, su dominación y su represión, como también nos hermanamos en la guerra por la tierra, los bosques y ríos porque su defensa es algo transversal a cualquiera que abrace la liberación total. Sin embargo, no podemos ser lo mismo. Nuestra acción es autónoma, anárquica. No somos Mapuche, aunque está demás decir que sonreímos ante cada acción de recuperación y ataque contra forestales, empresas extractivistas y latifundistas que se apropian y dañan la ñuke mapu.

– Y por si aun no queda claro. No somos indiscriminadxs. Apuntamos nuestras armas hacia la devastación y quienes sostienen la miseria y todo este sistema de muerte. Pero no nos confundan. No perderemos el tiempo ni energía con miserables de poca monta ni atacaremos a aquellxs seres pasivxs que poco y nada tienen que ver con la guerra en curso.

– Por último. No somos un montaje del estado ni de sus policías o mercenarixs. Hay quienes desde la individualidad decidimos abandonar todo papel de víctima o agentes pasivxs y nos arrojamos a conquistar la libertad por todos los medios que estén a nuestro alcance. Somos anárquicxs. Contra el estado y toda autoridad. Contra el progreso y la devastación. No pueden negarnos, invisibilizarnos ni reducirnos. Hay quienes llevamos la resistencia y ofensiva con orgullo y dignidad, hasta las últimas consecuencias. Existimos. Atacamos. Estaremos.

Mónica Caballero, Francisco Solar, Mawünhko, Tomás, Joaquín Garcia, Juan Aliste, Marcelo Villaroel, Mayo, presxs y clandestinxs subversivxs y mapuche, presxs antiautoritarixs y subversivxs de toda Abya Yala y el resto de continentes: cada uno de estos incendios busca darles instantes de fuga y traerles acá porque así nos seguimos encontrando en cada ataque.

Con Emilia Bau presente fuertemente en la memoria del Valle del Maipo y la liberación de la tierra.

Con Santiago Maldonado, Macarena Valdés, Ruben Collío, Claudia Lopez, Punky Mauri, Pelao Angry. Propagando el fuego contra la devastación, propagamos también la memoria y la venganza.

A semanas del tercer aniversario de aquel 18 de octubre, no olvidamos a Cristián Valdebenito ni a todxs lxs muertxs de la revuelta. La venganza y el ataque constante al poder será donde nos encontraremos permanentemente con todxs nuestrxs muertxs.

Muerte al TPP-11 y todo tratado al servicio de la devastación y saqueo del capital a la tierra y nuestra autonomía.

Por la anarquía, por la tierra, por nuestras vidas.

Célula Insurreccional por el Maipo.

Nueva Subversión.