–

De parte de ANRed November 29, 2022 207 puntos de vista

El viernes 25 de noviembre trabajadores y trabajadoras de la Asociaci贸n Trabajadores de la Educaci贸n de Chubut (ATECh) informaron que alrededor de las 21:20hs personas con el rostro cubierto lanzaron dos bombas molotov contra la puerta de la sede del sindicato en la calle Urquiza en Comodoro Rivadavia. All铆 se encontraba una trabajadora de la conducci贸n Regional, y un docente que estaba alojado con su familia en el hospedaje de la instituci贸n. La primer bomba explot贸 muy cerca de ellos, la otra golpe贸 contra el nicho de gas y no lleg贸 a encenderse. 芦Exigimos al Gobernador Arcioni que repudie este atentado y lo hacemos responsable de nuestra seguridad禄 expresaron. Por ANRed

El viernes 25 de noviembre trabajadores y trabajadoras de la Asociaci贸n Trabajadores de la Educaci贸n de Chubut (ATECH) informaron que alrededor de las 21:20hs personas con el rostro cubierto lanzaron dos bombas molotov contra la puerta de la sede del sindicato en la calle Urquiza. All铆 se encontraba una trabajadora de la conducci贸n Regional, y un docente que estaba alojado con su familia en el hospedaje de la instituci贸n.

Seg煤n explicaron la primer bomba explot贸 muy cerca de ellos, la otra golpe贸 contra el nicho de gas y no lleg贸 a encenderse. Adem谩s denunciaron que la polic铆a tard贸 una hora y media en presentarse en el lugar.

Mediante un comunicado desde ATECH remarcaron que los hechos no guardan relaci贸n con lo sucedido con un grupo de padres del Jard铆n N掳 406, que se帽alaban al sindicato de proteger a un docente abusador. 芦Ya est谩 m谩s que claro que el sindicato no resguard贸 al docente acusado ni se lepuede responsabilizar por hechos que le son completamente ajenos. ATECH no designa ni eval煤a docentes. Nuestro sindicato se expres贸 muchas veces: 隆Queremos que se sepa la verdad y que se haga justicia!. Queremos que el sistema judicial investigue r谩pidamente y con seriedad. Repudiamos cualquier hecho que atente contra ni帽as, ni帽os, adolescentes y j贸venes禄.

Agregaron 芦no hay motivos para que una familia lleve adelante un ataque como este. No creemos que quienes insultan a las y los docentes y atacan a su sindicato est茅n buscando justicia禄.

Adem谩s desde ATECH responsabilizan a las autoridades de la provincia y exigen al gobernador Mariano Arcioni que repudie p煤blicamente lo sucedido y brinde seguridad.

Finalmente desde los y las trabajadoras de la educaci贸n remarcaron el rol de los comunicadores en incentivar la violencia contra les docentes. 芦Interpelamos a ciertos comunicadores que incentivaron, en base a mentiras, la violencia absolutamente injustificada contra las y los docentes, en particular del nivel inicial. Se ataca injustamente quienes cada d铆a hacen su trabajo con profesionalismo y respeto por las ni帽as y los ni帽os y lo hacen pese al sueldo miserable, y la falta de recursos禄.