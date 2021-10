–

NOTA DE PRENSA

La empresa de Contact Center Atento, ubicada en la calle Ju谩n Fl贸rez 80-82, se ha visto obligada judicialmente a reconocer el derecho de una trabajadora, afiliada a la CGT, 鈥溾 a la adaptaci贸n de la jornada y a la concreci贸n horaria interesada (鈥) as铆 como al trabajo a distancia, 鈥︹

La sentencia, conocida hace unos d铆as, condena a Atento a reconocer un derecho que, en este caso, prevalece sobre los abruptos intereses organizativos y productivos generales de la empresa. Y es que la trabajadora, que tiene a su cuidado exclusivo a un hijo menor de 12 a帽os, acredit贸 ante la empresa la imperiosa necesidad de adaptar su jornada laboral como 煤nica opci贸n posible para poder compatibilizar su trabajo (y no perderlo) con el cuidado de su hijo. Por contra y sin rubor, Atento neg贸 a la compa帽era un derecho que a priori una empresa de tal envergadura deber铆a haber aceptado sin rechistar. Ya no solo por salvaguardar un derecho laboral, sino por el derecho a la no discriminaci贸n por raz贸n de sexo de las mujeres trabajadoras y por la protecci贸n a la familia y a la infancia, razones todas que han de prevalecer sobre cualquier falta de escr煤pulo empresarial.

La CGT denuncia la ruin y despreciable actitud de Atento, que no duda en poner todas las trabas posibles a las trabajadoras con el fin de que 茅stas se amilanen ante su tan cacareado y manido 鈥減oder de direcci贸n鈥. Confiamos en que esta importante sentencia sirva para acabar de ahora en adelante con desmanes similares en Atento, sin necesidad de tener que recurrir a m谩s instancia que la del respeto a la organizaci贸n de nuestras vidas, las de la clase obrera.

Secci贸n Sindical de CGT en Atento 鈥 A Coru帽a