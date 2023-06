–

De parte de CGT Telemarketing June 20, 2023

En la sede de Lleida de la multinacional Atento, el delegado y compa帽ero Abel, realizando labor sindical, peg贸 a las puertas de la citada empresa carteler铆a con motivo del 1 de mayo, cuesti贸n m谩s que habitual en todas las empresas, pero Atento como siempre, haciendo gala de su represi贸n sindical, ha procedido a sancionarlo con una falta muy grave. Esto conlleva 40 d铆as de empleo y sueldo de un teleoperador, como si pudi茅ramos permitirnos el lujo de casi un mes y medio sin cobrar, como nos pagan tan bien鈥 Esto es algo totalmente desmedido en relaci贸n al acto llevado a cabo por el compa帽ero. El motivo que alega la empresa, aunque parezca incre铆ble, es 芦causar desperfectos en instalaciones y edificios de la empresa禄 causando un perjuicio a la imagen de la empresa.

Nos preguntamos si es mejor la imagen que transmiten tomando medidas desproporcionadas de este tipo para disuadirnos de luchar por las personas trabajadoras, y es que con esto parece que Atento tiene gran preocupaci贸n por su imagen, pero solo a ratos, ya que le da igual la imagen de precariedad y hostigamiento a la que nos someten diariamente con unas condiciones lamentables para trabajar. El mensaje que lanzan es claro 芦no quiero delegados/as que no pasan por mi aro禄 y en su demostraci贸n de fuerza aplican una sanci贸n desproporcionada para que estemos calladitos/as para la pr贸xima, pues no les va a salir bien, ya que la CGT no va a parar ni dejar de pelear por los derechos de las personas trabajadoras. Por ello, les instamos a retirar la sanci贸n, ya que de no ser as铆, nos encontrar谩n en frente, respaldando a nuestros/as compa帽eros/as.

Desde la CGT se ha organizado una concentraci贸n frente al ICAM de Lleida el martes 20, el d铆a de la visita de Abel, en se帽al de protesta y respaldo al compa帽ero. Hacemos un llamamiento a todos las personas trabajadoras a unirse a esta lucha contra la represi贸n sindical y los atropellos a nuestra salud laboral. No aceptaremos sus ataques sin responder en茅rgicamente. Si creen que pueden quebrar nuestra unidad, est谩n tremendamente equivocados/as.

Abel somos todos/as.