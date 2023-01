El 26 de octubre de 2022, la empresa traslad贸 a un compa帽ero de esta Secci贸n Sindical, que durante a帽os hab铆a sido delegado de la misma, la apertura de un expediente contradictorio en su contra.

Tras la instrucci贸n de dicho expediente (que no fue m谩s que una formalidad para justificar una decisi贸n que ya estaba tomada, como suele suceder en estos casos), el 21 de noviembre se le comunic贸 al compa帽ero la resoluci贸n del mismo, en forma de despido disciplinario. No ha habido reconocimiento de improcedencia por parte de AtoS Spain, as铆 que el afectado se fue sin ning煤n tipo de indemnizaci贸n, caus谩ndole los perjuicios econ贸micos y personales que cualquiera puede imaginarse.

La carta de despido reflejaba el supuesto motivo:

“Infracciones de car谩cter muy grave y culpables, tipificadas en el art铆culo 24.1 apartado c) del Convenio Colectivo estatal de empresas de consultor铆a y estudios de mercado y de la opini贸n p煤blica“.

En el expediente contradictorio ya se hab铆an mencionado las supuestas “infracciones muy graves“, y sin embargo el relato de los hechos tan solo recog铆a faltas que, en caso de ser probadas por la empresa, deber铆an ser de car谩cter leve. Ni siquiera en el caso de que dichas faltas se hayan cometido de manera reiterada podr铆an constituir falta muy grave (y por lo tanto motivo de despido), ya que la propia norma recoge las condiciones para que una falta leve pase a considerarse grave.

No entraremos en detalles legales, pues el aspecto legal ser谩 dirimido donde corresponde, ya que el afectado, l贸gicamente, ha impugnado su despido. Lo que est谩 claro es que las menciones a la normativa aplicable no son m谩s que vestir de lenguaje jur铆dico la voluntad represora de AtoS Spain, que no tiene nada que ver con sancionar conductas inapropiadas de un trabajador, sino con castigar, y quitarse de en medio, a quienes ejercemos la lucha sindical, es decir, la defensa de las trabajadoras y los trabajadores frente a la tiran铆a empresarial.

No es nada nuevo, ya conocemos el car谩cter represivo de AtoS Spain, y si hasta el momento no nos ha amedrentado, no lo va a hacer ahora.

Que a nadie le quepa duda: 隆Nos seguir谩n teniendo en frente!