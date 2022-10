–

La Defensor铆a del P煤blico de Servicios de Comunicaci贸n Audiovisual realiz贸 una nueva audiencia para la regi贸n Patagonia que cont贸 con la participaci贸n de organizaciones, comunidades, universidades, organismos y medios de comunicaci贸n comuntarios y populares.

El encuentro se hizo en Comodoro Rivadavia (Chubut) e incluy贸 la posibilidad de participaci贸n virtual para las provincias de La Pampa, Neuqu茅n, R铆o Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Ant谩rtida e Islas del Atl谩ntico Sur.

N茅stor Busso, responsable de Pol铆ticas P煤blicas de Comunicaci贸n del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), critic贸 que siga vigente el decreto que el ex presidente Mauricio Macri firm贸 para modificar la Ley 26.522 de Servicios de Comunicaci贸n Audiovisual con el objetivo de garantizar la concentraci贸n medi谩tica.

鈥淓sas normas impuestas por decreto del ex presidente Macri siguen vigentes y no se han modificado en tres a帽os de gobierno nacional y popular. Hay que decirlo y repetirlo, lamentablemente, sigue vigente ese decreto que destruy贸 una ley democr谩tica permitiendo y facilitando la concentraci贸n de la comunicaci贸n en nuestro pa铆s que creo que es el principal atentado contra la libertad de expresi贸n y el derecho a la comunicaci贸n鈥, denunci贸 el comunicador de Radio Encuentro (Viedma).

Adem谩s, se帽al贸 que 鈥渉ay varios aspectos de la ley que se mantienen vigentes, aun con las reformas del macrismo, pero no se cumplen鈥.



La pr贸xima audiencia ser谩 para la provincia y ciudad de Buenos Aires el 1 de diciembre en La Matanza.

Desde Santa Rosa (La Pampa), Cintia Alcaraz, de Radio Kermes, destac贸 la sensibilidad de los medios comunitarios y remarc贸 esos proyectos 鈥渘o pueden ser pobres y peque帽os鈥.

鈥淒esde Radio Kerm茅s consideramos que lo fundamental es comprender que la sensibilidad es un hecho pol铆tico y por lo tanto no puede ser pobre, no puede ser peque帽a, no puede ser un punto distante de las 贸rbitas de poder y decisi贸n. Entendemos que los medios sensibles se hacen con trabajadores que profesionalizan esa senbilidad sin perder la magia de lo artesanal鈥, expres贸 la presidenta de la Asociaci贸n Civil El 脕gora, que gestiona la emisora.

鈥淩eclamamos garant铆as de sostenibilidad a un Estado de derecho que tiene la obligaci贸n de democratizar las palabras, las lenguas, los rostros e identidades鈥, a帽adi贸.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/audiencia-defensoria-del-publico-radios-comunitarias-apuntaron-a-la-pauta-publicitaria-y-la-concentracion-mediatica/