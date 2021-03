–

Esta semana hablamos de participaci贸n vecinal en Madrid. Un pu帽ado de espacios, muchos de ellos aglutinados en torno a la REMA (Red de Espacios de Madrid Autogestionados), con distintas caracter铆sticas: okupados, cedidos por el Ayuntamiento de Madrid o directamente alquilados. Pero todos ellos con caracter铆sticas comunes: construyen Madrid a muchas manos y se defienden con todo lo que tienen de los ataques a bocajarro que reciben de las administraciones y de la l贸gica del mercado de alquiler.

Nos acompa帽an en el estudio Beto, del Centro Social Seco, Paco, de La Villana, Alberto, de EVA (Espacio Vecinal Arganzuela), Blanca, de la Casa de Cultura y Participaci贸n Ciudadana de Chamber铆, y Javier y Yelena, del EKO y del Huerto de Matilda.

A finales de diciembre de 2020 conoc铆amos la noticia de que la Junta Municipal de distrito de Arganzuela hab铆a decidido no renovar la cesi贸n del Espacio Vecinal Arganzuela (EVA) que llevaba 4 a帽os funcionando en el antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi. A pesar de los intentos de negociaci贸n y de la movilizaci贸n vecinal, no solo en Arganzuela, sino de muchos vecinos de distintos barrios de Madrid, el 8 de febrero de 2021 se hac铆a efectivo el desalojo del espacio y con ello el cese de la actividad de muchos colectivos que depend铆an de este espacio para funcionar, como por ejemplo la despensa vecinal que atend铆a las necesidades m谩s b谩sicas de m谩s de 100 familias de su entorno.

EVA no es ni el primero, ni el 煤nico, ni el 煤ltimo espacio de participaci贸n vecinal perseguido por el Ayuntamiento de Madrid. La lista del odio de Jose Luis Mart铆nez-Almeida tiene muchos nombres. En enero tambi茅n fue desalojado el Solar Maravillas que llevaba una d茅cada funcionando en la calle Antonio Grilo. La Ingobernable fue desalojada en abril de 2020, aprovechando el confinamiento total, del 煤ltimo inmueble que hab铆an okupado un mes antes junto al Museo del Prado. Anteriormente ya hab铆an ca铆do La Dragona en La Elipa, La Salamandra en Moratalaz, La Gasoli en Guindalera, La Yaya en Arg眉elles, La Casa de las Asociaciones en Hortaleza y el Espacio Vecinal Montamarta en San Blas.

No acaba aqu铆 la cosa. Tambi茅n est谩 amenazada La Bankarrota de Moratalaz, La Casa del Cura de Malasa帽a, el Solar de Matilde en Carabanchel est谩 puesto en venta y la Casa de Cultura de Chamber铆 tiene fecha para el cese de sus actividades.

El ataque del Ayuntamiento del Partido Popular, apoyado por Ciudadanos y VOX en la capital es a bocajarro contra todo lo que huela a participaci贸n ciudadana y a construcci贸n de la ciudad desde abajo. La guerra contra los espacios vecinales no tiene nada de disimulo, todo queda muy claro cuando el propio PP alardea en Twitter con declaraciones del tipo “Los chiringuitos de Carmena, @AlmeidaPP_ los convierte en servicios p煤blicos“.

驴Y a qu茅 viene esta inquina? Desde estos espacios de participaci贸n se habla de revanchismo contra todo lo que pueda tener que ver con la gesti贸n de Manuela Carmena al frente del consistorio madrile帽o durante la legislatura anterior. Una revancha que se gesta no solo contra los espacios en el protocolo de cesi贸n de espacios del Ayuntamiento, sino incluso contra los espacios que ya funcionaban anteriormente. El Partido Popular no olvida que el Patio Maravillas y otros centros de participaci贸n vecinal fueron claves en la dinamizaci贸n social y pol铆tica que llev贸 a la derrota electoral del Partido Popular en Madrid en 2015 por primera vez en 24 a帽os.

Frente a estos ataques, los espacios autogestionados se han agrupado desde hace un par de a帽os en torno a la Red de Espacios Autogestionados de Madrid (REMA). Un foro en el que se encuentran espacios okupados, espacios cedidos por el Ayuntamiento y algunos que sobreviven a los alquileres. Tambi茅n algunos que ahora mismo no tienen actividad abierta y est谩n latentes tras el desalojo de los inmuebles que okupaban, como La Ingobernable, o el cese de la utilizaci贸n del local, como EVA. La REMA articula el di谩logo entre estos espacios, y es el foro donde se intercambian estrategias y experiencias, en un af谩n por reivindicar su actividad y resistir. Como dicen en su manifiesto: “[…] no se trata de la supervivencia de un espacio en concreto sino de la defensa de un patrimonio que pertenece a la comunidad y que hoy m谩s que nunca es el necesario contrapeso al retroceso en pol铆ticas sociales, de igualdad, ambientales y de participaci贸n democr谩tica en nuestra ciudad. Cada espacio en peligro, cada cierre o desalojo no solo supone una p茅rdida para la comunidad para la que trabaja sino para toda la ciudad“.

Defendamos colectivamente los espacios de participaci贸n vecinal y, en consecuencia, el derecho a construir en conjunto una ciudad mejor. Sigamos tejiendo sue帽os para demostrar que otro mundo es posible.

