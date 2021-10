–

Esta semana rendimos homenaje a Lee Perry, el gran m煤sico y productor jamaicano fallecido recientemente. Una de las figuras m谩s grandes e influyentes en el devenir de la m煤sica en las 煤ltimas d茅cadas en diversos g茅neros, desde el reggae, hasta el rap o la eletr贸nica. Esta semana transicionamos: del ladrido del perro al rugido del le贸n y de la dictadura del punk a la dictadura del dub.

Perry fue genio y genial, tambi茅n estrafalario y pol茅mico, yendo siempre por la v铆a de servicio de la cordura, lo que le permiti贸 trabajar el sonido como nadie lo hab铆a hecho antes. Una especie de mago en el estudio, o de druida, con poci贸n m谩gica inclu铆da. Dec铆a Keith Richards que 芦Lee Perry es el Salvador Dal铆 de la m煤sica禄. Este programa, ya decimos, es nuestro homenaje y tambi茅n un ejercicio para intentar comprender su enorme legado y, en la medida de nuestras posibilidades, tambi茅n difundirlo.

驴Por qu茅 este homenaje? Porque Lee Perry nos ha acompa帽ado con sus grabaciones durante d茅cadas en nuestro camino por disfrutar y entender la m煤sica, tanto directamente en los discos que ha participado como indirectamente a trav茅s de las bandas a las que tambi茅n ha influenciado y que nos han hecho disfrutar igualmente. Pero nos dej贸 hace unas semanas. El 29 de agosto de este a帽o fallec铆a en el hospital Noel Holmes de Lucea, una localidad cercana a Negril, en el noroeste de la isla de Jamaica.

Ya hemos hecho otros monogr谩ficos sobre bandas, y aunque siempre quedan cosas fuera y es imposible resumir la vida de alguien en dos horas. En el mejor de los casos m谩s o menos logramos hacernos una idea de la dimensi贸n del artista. Pero en esta ocasi贸n s铆 que nos vamos a quedar muy muy muy cortos. Perry es un artista muy prol铆fico y su trayectoria se ha extendido durante d茅cadas. Su discograf铆a es pr谩cticamente imposible de compilar, porque muchas veces trabajaba como 鈥榥egro鈥, es decir, sin estar acreditado. Se le conoce fundamentalmente como productor, int茅rprete e ingeniero, pero en realidad ha pasado por todas las facetas del mundo del bisnes musical. Ha prensado, distribuido y vendido discos. Ha producido, arreglado, grabado, mezclado, compuesto y cantado infinidad de canciones. Decir que ha participado en miles de discos no es exagerar. Otro dato: La biograf铆a oficial escrita por David Katz, 芦People Funny Boy禄, es de casi 500 p谩ginas de letra menuda e interlineado sencillo. Y el propio autor dice en el pr贸logo que le da la sensaci贸n de haber ara帽ado la superficie de Lee Perry.

Quiz谩 sus trabajos m谩s populares est谩n ligados a artistas de renombre, como Bob Marley, Junior Murvin o The Congos, sin comernos de vista las colaboraciones con The Clash, Beastie Boys o el mism铆simo Paul McCartney. Pero quiz谩 donde m谩s explot贸 la creatividad incontenible de Lee Perry fue en las infinitas horas de grabaci贸n y remezcla con su banda, The Upsetters, en el estudio Black Ark. Y no nos comamos de vista su trabajo en las 煤ltimas dos d茅cadas, ya convertido en una figura viviente de la historia de la m煤sica, colabor贸 con decenas de artistas aprovechando la potencia de los estudios digitales de los que no goz贸 en su juventud, con la misma creatividad y locura de la que hizo gala durante toda su vida.

This is dub revolution.

Programa completo para escucha online y descarga:

https://www.agorasolradio.org/podcast/barriocanino/vol-285-lee-perry-el-pastor-del-dub-se-apaga-el-rugido-del-leon/