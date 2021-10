–

Esta semana hablamos sobre de los grupos de hombres que trabajan el tema de la masculinidad desde la perspectiva de la construcci贸n de relaciones equitativas con las mujeres. Nos acompa帽an en el estudio David y Pablo, del grupo de hombres antipatriarcal del colectivo Kontracorriente, en Villa de Vallekas. Contamos tambi茅n con la intervenci贸n de Olmo Morales, hablando de los talleres sobre relaciones igualitarias que lleva impartiendo desde 2011, y con Hilario S谩ez que nos habla de la convocatoria Sevilla #21oct21 que incluye el foro internacional sobre masculinidades y justicia de g茅nero y la manifestaci贸n de hombres contra las violencias machistas convocada en Sevilla para el d铆a 21 de octubre.

Desde hace unos a帽os venimos hablando de que el feminismo se ha instalado como un tema transversal en los movimientos sociales. En cuanto rascas un poco llegas a una conclusi贸n facilona: el feminismo no es cosa solo de las mujeres, tambi茅n de los hombres. Esto, ahora, nos parece muy obvio. Acabar con el machismo no es una tarea 茅pica que deban desempe帽ar las mujeres. El machismo no es un monstruo et茅reo que vive en el espacio y que cuando asome la gaita habr谩 que acabar con 茅l. No. El heteropatriarcado est谩 dentro de nosotros, en nuestra educaci贸n, en nuestra cabeza, incluso en el subconsciente que desata comportamientos manifiestamente machistas que consideramos normales hasta que un d铆a nos da por pararnos a pensar y hacernos preguntas b谩sicas: 驴qu茅 es ser un hombre en 2021? Acabar con el heteropatriarcado es una tarea que implica necesariamente que los hombres hagan este trabajo: replantear la masculinidad lejos de privilegios y transformarla en comportamientos m谩s respetuosos, integradores y equitativos con todas las personas de nuestro entorno.

David y Pablo forman parte del grupo de hombres antipatriarcal del colectivo Kontracorriente, en Villa de Vallekas. Este grupo surgi贸 a ra铆z de la huelga feminista de 2018, cuando muchas de las mujeres del colectivo demandaban un punto de cuidados para poder llevar a cabo la huelga. A partir de entonces el grupo contin煤a su trabajo plante谩ndose temas como las emociones en las relaciones entre hombres o la relaci贸n con la sexualidad, adem谩s de desarrollar varias campa帽as para crear espacios seguros en las Fiestas de Villa de Vallekas o la sensibilizaci贸n sobre estos temas a trav茅s de un Mach铆metro.

Olmo Morales participa en grupos de hombres desde 2005, cuando empez贸 su participaci贸n en el grupo de hombres de Lavapies. A partir de 2011, a trav茅s de la comisi贸n de feminismos del 15M, monta tambi茅n talleres de hombres, que luego se han prolongado en el tiempo y profundizando en los temas que trabajan. Estos talleres se imparten actualmente en diversos espacios de igualdad, e incluyen temas como la creaci贸n de espacios de confianza y seguridad y tambi茅n sobre el descubrimiento de los privilegios masculinos y los micromachismos. Un trabajo en varias sesiones que pretende sacar a la luz las ideas del yo que est谩n detr谩s de ciertos relatos y que pueden ayudar a construir relaciones equitativas con las mujeres de nuestro entorno derribando la idea de predominancia y privilegios que hay tras el concepto cl谩sico de masculinidad.

Y cerramos el programa hablando con Hilario S谩ez M茅ndez, presidente de la Fundaci贸n Iniciativa Social, y miembro del Foro de Hombres por la Igualdad y de MenEngage Iberia, con quien hablamos de la convocatoria Sevilla #21oct21 que engloba varios eventos en la capital andaluza para estos d铆as. Por una parte la organizaci贸n del Foro Internacional sobre masculinidades justicia de g茅nero, por otra parte el encuentro europeo de agendas feministas sobre hombres y masculinidades y para terminar la Manifestaci贸n de Hombres contra las Violencias Machistas. Esta manifestaci贸n est谩 convocada por Hombres por la Igualdad y tendr谩 lugar el 21 de octubre de 2021 en Sevilla en conmemoraci贸n del 15 aniversario de la marcha que tuvo lugar en 2006 por el mismo motivo.

https://www.agorasolradio.org/podcast/barriocanino/vol-286-me-tacho-de-macho-otras-masculinidades-construyendo-relaciones-equitativas/