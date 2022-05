–

May 4, 2022

Los d铆as 29-30 de abril y 1-2 de mayo tuvo lugar la Bienal Anarquista de Madrid 2022. En este programa recogemos 铆ntegra la cobertura radiof贸nica que hicimos las radios libres en este evento.

Fueron dos los espacios que acogieron la Bienal Anarquista de Madrid estos d铆as atr谩s: la Fundaci贸n Anselmo Lorenzo (FAL) y el recientemente inaugurado Ateneo La Maliciosa. Fue en este 煤ltimo espacio donde instalamos el estudio radioguerrillero de las radios libres para hacer la cobertura de la Bienal. Para la ocasi贸n, formamos una comisi贸n radiof贸nica en la que intervinieron Raimundo (de Onda Expansiva Burgos), el Profesor Arkadio (de La Linterna de Di贸genes), Steph (de Tomalatierra), Paulo (de En Franca Decadencia – 脕gora Sol Radio) y tambi茅n JuanFraner y JuanCar (de Barrio Canino – 脕gora Sol Radio).

Y as铆, durante 4 horas llevamos a cabo una retransmisi贸n especial en directo con entrevistas a la organizaci贸n del evento, a las editoriales que estaban presentes all铆 y a algunos de los ponentes de las charlas del evento. En este programa recogemos la grabaci贸n 铆ntegra de esta emisi贸n especial.

As铆 empezamos hablando con Pedro, de la organizaci贸n de la Bienal Anarquista, que nos cuenta como surge evento. Un espacio para compartir, que pretende conectar teor铆as y pr谩cticas sobre lo horizontal y la disidencia contra las estructuras oficiales, materializ谩ndose en diversas luchas en las que se comparten aprendizajes y se construyen redes. Para ello se ha convocado a distintas editoriales y se han organizado charlas enfocadas a lo pr谩ctico, que recogen experiencias de lucha que demuestran que hay otras formas de hacer las cosas, construyendo otras realidades posibles.

Tambi茅n hablmos con Piro Subrat, de la editorial Imperdible y autor del libro 芦Invertidos y rompepatrias: marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de g茅nero en el Estado espa帽ol (1868-1982)禄. Piro nos habla de las situaciones que se viven actualmente en el 谩mbito de las editoriales libertarias y anticomerciales. El aislamiento durante la pandemia priv贸 a las editoriales de la venta directa, provoc谩ndose una mala situaci贸n que posteriormente se ha visto agravada por el aumento del precio del papel y de los combustibles y tambi茅n por el auge de las ventas online en las plataformas capitalistas.

Roc铆o nos habla del Ateneo La Maliciosa. Un espacio recientemente inaugurado, hace escasamente un mes, que pretende ser un punto de encuentro para los movimientos sociales madrile帽os. La Maliciosa acoge las sedes de Traficantes de Sue帽os y de Ecologistas en Acci贸n y un amplio sal贸n para charlas, encuentros, presentaciones de libros y asambleas.

Hablamos tambi茅n con Juan, de la Fundaci贸n Anselmo Lorenzo (FAL), el otro espacio que tambi茅n acoge la Bienal Anarquista. Esta participaci贸n se enmarca bajo las l铆neas habituales de trabajo de la FAL que pretenden fomentar la difusi贸n cultural del movimiento libertario y la conexi贸n entre la historia y las luchas actuales.

Edu, de la editorial Cambalache, particip贸 tambi茅n como ponente en la charla 芦El negocio las fronteras. Frontex y la industria de control migratorio禄. Hablamos con 茅l acerca de Frontex, la agencia de control de fronteras de la Uni贸n Europea y responsable de las deportaciones. Se cre贸 en 2004 y tiene un dispositivo cada vez m谩s militarizado, con un presupuesto desbocado que se ha multiplicado por 50 en 15 a帽os. El capitalismo, con Frontex a su servicio, tiene un papel ambivalente en el control de los flujos migratorios, que por una parte son restringidos cuando no pueden ser instrumentalizados por la Uni贸n Europea pero que por otra parte se viste de solidaria y humanitaria permitiendo el paso a una minor铆a que trabaje y sustituya a la poblaci贸n cada vez m谩s envejecida en Europa.

Rub茅n Mart铆nez y Helios Escalante, son los ponentes de la charla 芦Crisis clim谩tica, soluciones enfrentadas: propuestas verdes y luchas anticapitalistas禄. Hablamos con ellos sobre la crisis sist茅mica que estamos viviendo y la complejidad de una situaci贸n que no se puede abordar desde luchas parciales o sectoriales, sin tener en cuenta cuestiones m谩s amplias e interrelacionadas a la hora de proponer soluciones globales. Por ejemplo, las acciones de las administraciones europeas para cambiar la pol铆tica energ茅tica y descarbonizar nuestra econom铆a podr铆an ser un proceso deseable, y sin embargo genera desigualdades sociales y sobreexplotaci贸n de los recursos en los lugares donde se extrae el litio y otros materiales necesarios para construir bater铆as y paneles. De fondo hay una cuesti贸n que no ha cambiado nunca: el funcionamiento de la econom铆a basado en un pretendido, pero imposible, crecimiento continuo y en l贸gicas acumulativas, que no cuestiona verdaderamente los pilares de un sistema insostenible y que deja al margen la cuesti贸n social, laboral y la desigualdad territorial. As铆 es como vivimos bajo un funcionamiento atado a la l贸gica suicida del beneficio.

Jose Manuel, de la Revista Salamandra, del grupo Surrealista de Madrid. Esta revista vuelve a ver la luz con su n煤mero 23-24 que ha tenido que esperar 6 a帽os a ser publicada desde su anterior edici贸n y que acumula 464 p谩ginas. Todo un compendio ingente de textos que ha sobrevivido al encierro industrial del capitaloceno y que agutina textos y ensayos de pensamiento cr铆tico y experiencias y acciones de propaganda por el hecho de lo maravilloso, y otros textos que abordan cuestiones como el colapso civilizatorio y la utop铆a.

Entrevistamos tambi茅n a Javi, de la editorial Irrecuperables. Un proyecto que recupera ensayos pol铆ticos sobre salud mental, principalmente en el 谩mbito de la antipsiquiatr铆a. En un contexto actual en el que los conflictos mentales est谩n m谩s presentes en nosotros y nuestro entorno, fruto del individualismo y de la p茅rdida de las redes comunitarias que se suman a una cada vez m谩s precaria situaci贸n material y econ贸mica. Todo esto quiz谩 agravado por la pandemia, pero seguramente relacionado con cuestiones que ya estaban ah铆 de antes.

Para terminar hablamos con Irene de la Plataforma Antidesahucios de Vallekas y con Jose de la Federaci贸n Anarquista de Gran Canaria (FAGC). Ambos han participado como ponentes en la charla 芦Barrio, vivienda y estrategias colectivas de apoyo mutuo禄, en la que tambi茅n han participado el Sindicato de Barrio de Hortaleza y la Xarxa d’Estructures Populars y Comunit脿ries de Manresa. Nos hablan del barrio y la vivienda como unidades de trabajo y de la autoorganizaci贸n desde abajo y el apoyo mutuo entre vecinos como herramientas, promoviendo la organizaci贸n desde el barrio y para el barrio en asambleas de apoyo mutuo entre vecinos. Porque hay una cosa que est谩 clara: la vivienda no es una problem谩tica aislada, sino que est谩 relacionada con muchos otros conflictos que engloban otras luchas. La necesidad de la vivienda muestra otras necesidades que van apareciendo de fondo, como temas de alimentaci贸n, educaci贸n y violencia de g茅nero, entre otros. As铆, el sindicalismo de barrio es una defensa de las primeras trincheras para el sostenimiento de la vida digna: la vivienda y la alimentaci贸n. En Gran Canaria esta respuesta se ha articulado en torno a los Grupos de Respuesta Inmediata, que a la postre ha sido el germen del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, que lleva a la pr谩ctica el anarquismo de barrio implicando a las redes de vecinos y a todo el entorno inmediato, porque el anarquismo es una cosa muy seria como para dejarla solo en manos de los anarquistas.

