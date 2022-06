–

Esta semana os traemos un monogr谩fico de peque帽as historias sobre la cara oculta de las guerras: deserci贸n, compromiso y resistencia. Hablamos de la resistencia popular contra las guerras y particularmente de la deserci贸n. Hoy nos acercamos a quienes viven las guerras desde el punto de vista de quienes las padecen, no de quienes las promueven, nisiquiera de quienes las combaten sirviendo a otros intereses m谩s altos.



Con la colaboraci贸n de Elros Alcarin, que nos acompa帽a en el estudio.

A estas alturas tenemos claro que no nos apetece hacer el en茅simo especial sobre Ucrania. Y tambi茅n tenemos claro que nos asquea la OTAN, el discurso militarista de los Telediarios, el servilismo del gobierno de Perro S谩nchez, la esencia can铆bal del capitalismo y un sinf铆n de cosas m谩s. Si es que es levantarnos de la cama, abrir la ventana para que entre el fresco y el aroma del asfalto madrile帽o al final de la primavera y los pareados nos vienen solos a la cabeza: 鈥淧utin, Biden y Macron, la misma mierda son鈥. Si quer茅is m谩s decidlo, que tenemos una tonelada.

En verdad no es soportable estar as铆 todo el d铆a, as铆 que hemos decidido tirar por lo constructivo en este tema, si es que se puede. No hace falta ser un lince para darse cuenta de que cada guerra tiene dos caras. La de quien la promueve, la lucha, la vence o la pierde鈥 y la otra. En la otra cara est谩n quienes las sufren. Pero ojo, esta otra cara, la de los sufridores no es un grupo homog茅neo. Hay quienes caen en una red de asistencialismo de una ONG, obtienen el estatus de refugiado por la v铆a r谩pida, salen en la tele y hasta se les facilitan papeles para trabajar por mecanismos expr茅s nunca conocidos. Bien por ellos. No vamos a decir que son privilegiados, porque su situaci贸n no es ni mucho menos deseable. Pero hoy queremos hablar tambi茅n de los otros, los ocultos, los que no salen en ning煤n lado. Los que son expulsados de sus casas y despu茅s son rechazados en cualquier otra parte del mundo. Quienes obtienen como toda respuesta un hogar con alambres de espino sin los recursos m谩s b谩sicos. Porque no interesan a ning煤n gobierno. Porque se han quedado fuera del sistema.

驴Qui茅n reivindica el papel de quienes se oponen activa pero pac铆ficamente a la guerra? 驴Qui茅n honra la memoria de los desertores? Porque en una guerra, estar contra un bando no significa estar con el otro, ni apoyar al gobierno de turno tanto si es el agresor como si se le percibe como el agredido. Por mucho que se empe帽en, en los tiempos m谩s duros, tampoco nos creemos su discurso belicista, ni las guerras creadas por los intereses del capitalismo y por el orgullo de los estados-naci贸n. Nosotros somos los desertores de todas las naciones, de todos los gobiernos, de ninguna guerra y de ning煤n estado. No somos la bandera blanca, somos la bandera negra. Somos Fernando Fern谩n G贸mez gritando: 隆A la mierda!

Pues eso. Hoy abordaremos el tema de la guerra sin entrar en los t贸picos mil veces repetidos estas semanas en los medios de comunicaci贸n. Como siempre, vamos a intentar ir por la v铆a de servicio, as铆 que hablaremos de ejemplos de autoorganizaci贸n y resistencia popular en conflictos armados. Y tambi茅n de deserci贸n, porque nos parece uno de los actos m谩s nobles, m谩s dif铆ciles y m谩s reivindicables que puede hacer una persona en una guerra.

Viajaremos a Belgrado en 1993 para conocer a Stasa Zajovic y las Mujeres de Negro y la Internacional de Resistentes a la Guerra con las que recordaremos la memoria del genocidio de Srebrenica, encontraremos a los desertores de Ucrania y tambi茅n de la Guerra Civil Espa帽ola, porque los hubo. Saltaremos los muros de la c谩rcel de mujeres de Ventas, en Madrid, durante la posguerra, acompa帽ados de mujeres maquis, antifascistas y luchadoras que sufren la represi贸n de los tricornios acharolados. Viajaremos al Yemen a encontrarnos con luchas que no son solo contra la guerra. Y de paso nos encontramos a Shoichi Yokoi, el 煤ltimo sargento del ej茅rcito imperial japon茅s, obedeciendo ciegamente durante 30 a帽os las 贸rdenes de nadie.

Este programa arranca con un lema cl谩sico de pintada, porque somos unos pancarteros: ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases.

Programa completo para escucha online y descarga: https://www.agorasolradio.org/podca…