De parte de Portal Libertario OACA March 15, 2023 227 puntos de vista

Hemos vuelto compas! He aquí el Volumen 69 de La Nevera. Hoy en la Nevera hablamos sobre el libro «Anarquismos en perspectiva. Conjugando el pensamiento libertario para disputar el presente» de la Editorial Descontrol. Conversamos sobre anarquismo clásico y contemporáneo, sobretodo contemporáneo; sobre las viejas y nuevas ideas; sobre si las herramientas y criticas del pasado nos pueden servir o no; sobre el capitalismo de hoy y el de ayer; sobre posmodernismo y sobre si el anarquismo se ha posmodernizado y sobre un montón de cosas más que no vamos a contar aquí porque tendréis que escuchar el programa. Para ello llamamos a su autor Tomás Ibañez. Empieza La Nevera compas! Salud!

