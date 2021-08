–

Hemos vuelto compas! He aqu铆 el Volumen 45 de La Nevera! El programa m谩s refrescante de la radio libre que emite en vuestra zona, por ello no paramos ni en verano! En julio de 1936 la clase obrera se vi贸 obligada a salir a la calle para hacerle frente al fascismo. Cuando esto ocurri贸 el pueblo se vi贸 libre para poder realizar los cambios sociales que venian reivindicando desde mucho tiempo atr谩s. La Columna de Hierro, formada para combatir en Teruel por militantes de la CNT-FAI valenciana, bas贸 su formaci贸n y su obra constructiva en estas ideas de igualdad con las que querian fundar una nueva sociedad. A la burgues铆a esto no le gust贸, como se pod铆a esperar, pero a la nueva burocracia cenetista tampoco. Por ello fue objeto de una enorme difamaci贸n.

Para hablarnos de todo ello entrevistamos al compa帽ero Miquel Amor贸s a quien recientemente La Editorial Milvus le ha editado su libro “La Columna de Hierro. Hechos reales, haza帽as y fabulaciones sobre la c茅lebre milicia revolucionaria del proletariado”. Empieza La Nevera!

