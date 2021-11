–

De parte de Portal Libertario OACA November 15, 2021

Hemos vuelto compas! He aqui el Volumen 48 de La Nevera, segundo volumen de la nueva temporada 2021-2022. En este programa hablamos en torno a las profesiones de integraci贸n social: Durante los a帽os 60 y 70, los movimientos vecinales tuvieron fuerza suficiente como para organizar las reivindicaciones de los barrios obreros en temas tan importantes como la vivienda, la sanidad o las infraestructuras. Miles de militantes, de manera voluntarista, contribuyeron a que estas asociaciones fuesen, adem谩s, punto de encuentro y referente de compromiso con unas ciudades m谩s humanas y una sociedad m谩s justa, apoy谩ndose en la pr谩ctica cotidiana de la solidaridad.

A partir de los a帽os 80, adem谩s de la llegada al poder del PSOE, que hizo todo lo posible para que los barrios se desorganizaran y las asociaciones perdieran espacios en favor del debate parlamentario y las estructuras municipales, se crearon carreras y profesiones especializadas en problemas sociales. Educaci贸n Social, Trabajo Social, monitores de ayuntamientos, psic贸logos de diferentes instituciones y un largo etc茅tera de personas con t铆tulos desembarcaron en esos barrios. Sin embargo, los movimientos vecinales no solo no volvieron a crecer, sino que, en muchas ocasiones, contaron con la nula colaboraci贸n de los profesionales de lo social. Algunos vecinos, incluso, empezaron a comprender que ese desembarco no solucionaba sus problemas, sino que supon铆a una intromisi贸n del Estado en las relaciones vecinales e incluso en la vida privada de las personas, con las consecuencias de fiscalizar, juzgar o castigar comportamientos o formas de vida que no se ajustaba a lo que el sistema hab铆a fijado como ideal. En definitiva, las profesiones sociales eran la llave de acceso del Estado a un territorio antes vedado para 茅l. Para ello llamamos a Julio Rubio G贸mez para que nos hable de su libro “La Llave. Las profesiones de integraci贸n como instrumento de control social” de la Editorial La Neurosis o las Barricadas. Empieza la Nevera compas!

