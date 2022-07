–

Hemos vuelto compas! He aqui el Volumen 58 de La Nevera. Hoy en la Nevera hablamos sobre el libro «Lucía Sánchez Saornil. Entre mujeres anarquistas» de la editorial «La Linterna sorda». Conversamos sobre Lucía Sanchez Saornil; sobre Mujeres Libres; sobre Solidaridad Internacional Antifascista; sobre periodismo acrata y feminista… y sobre un montón de cosas más que no vamos a contar aquí porque tendréis que escuchar el programa. Para ello llamamos a su autor Ignacio C. Soriano. Empieza La Nevera compas! Salud!

