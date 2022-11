–

De parte de Portal Libertario OACA November 21, 2022 221 puntos de vista

Hemos vuelto compas! He aqui el Volumen 63 de La Nevera. Hoy en la Nevera hablamos sobre el la Muy Alta Tensi贸n en el Alto Palancia. Conversamos sobre el incendi贸 que hubo este pasado verano de 2022 en nuestra comarca; sobre como Forestalia quiere pasar una l铆nea de Muy Alta Tensi贸n sobre los terrenos quemados; sobre como nos venden su discurso ecologista cuando no lo es; sobre para qu茅 sirve esa energ铆a; sobre la insostenibilidad del sistema en el que vivimos鈥tc. Hablamos tambi茅n sobre un mont贸n de cosas m谩s que no vamos a contar aqu铆 porque tendr茅is que escuchar el programa. Para ello llamamos a su autor David Enrique, miembro del colectivo palantino 芦Impulso por la Tierra禄. El tercer programa de la temporada 2022-2023 compas! Empieza La Nevera compas! Salud!

https://www.facebook.com/laNeverapodcast