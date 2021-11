–

Hemos vuelto compas! He aqu铆 el Volumen 47 de La Nevera, primer volumen de la nueva temporada 2021-2022. En este programa hablamos en torno a la tecnolog铆a: 驴Qui茅n no ha escuchado alguna vez eso de que las tecnolog铆as no son buenas ni malas, que todo depende de c贸mo las usemos? 驴O que siempre la ha habido y siempre la habr谩? Estos son algunos de los t贸picos que atraviesan los discursos m谩s habituales sobre la tecnolog铆a, poblados de mucha m谩s mitolog铆a de lo que solemos imaginar… Todo apunta a que si nada cambia nuestra confianza sin fisuras en la tecnolog铆a, terminar谩 siendo nuestra perdici贸n. Mientras seamos incapaces de descender de las alturas a las que nos ha conducido el mito del progreso y no nos atrevamos a mirar a los ojos a nuestra situaci贸n real, seguiremos sin darnos cuenta de que lo que necesitamos son transformaciones 茅ticas y pol铆ticas profundas, no m谩s tecnolog铆as. Y cuanto m谩s alto nos lleve nuestra levitaci贸n mesi谩nica, m谩s dura ser谩 nuestra ca铆da. Para ello llamamos a Adri谩n Almaz谩n para que nos hable de su libro “T茅cnica y tecnolog铆a. C贸mo conversar con un Tecnol贸filo” de la Editorial Taugenit. Adem谩s tambi茅n hablamos de su reciente despido de la Universidad de Deusto por decir la verdad. Empieza la Nevera compas!

