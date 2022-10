–

12. OKTOBER

TAG DES WIDERSTANDS UND DER INDIGENEN W脺RDE

An die Bev枚lkerung Mexikos und der Welt,

An die Pueblos Originarios,

An die Organisationen und Kollektive, die die Menschenrechte verteidigen,

An die Sexta Nacional e Internacional,

An die Netzwerke des Widerstands und der Rebellion,

F眉r das ungehorsame, w眉rdevolle und rebellische Europa,

An die Unterzeichner*innen der Erkl盲rung f眉r das Leben.

530 Jahre nach der f盲lschlicherweise so bezeichneten 鈥濫roberung Amerikas鈥 haben wir nichts zu feiern als den Widerstand und die Rebellion der Pueblos Originarios.

Dieses Datum markiert den Beginn des Widerstands unserer Pueblos und Gemeinschaften gegen den gr枚脽ten Genozid in der Geschichte der Menschheit, gegen die Invasion, gegen die Eroberung, gegen die Enteignung unserer L盲nder und Territorien, gegen die Ausl枚schung unserer Institutionen und Sprachen, unserer Kultur und unserer Traditionen 鈥 mit anderen Worten: gegen den Tod, den der patriarchale Kapitalismus verursacht.

Um dem Schmerz und der Wut unserer Pueblos etwas entgegenzusetzen, beschlossen die Zapatistas im vergangenen Jahr 鈥 w盲hrend die EZLN anprangerte, dass 鈥濩hiapas am Rande des B眉rgerkriegs鈥 stehe [1] 鈥, den Atlantik zu 眉berqueren, um das andere Europa zu erreichen, das ungehorsame Europa, das Europa von unten und links 鈥, sie sagten: 鈥濿ir werden dem Anderen f眉r seine*ihre Existenz danken. Um den Lehren zu danken, die seine*ihre Rebellion und sein*ihr Widerstand uns geschenkt haben. Um die versprochene Blume zu 眉bergeben. Den Anderen zu umarmen und ihm*ihr ins Ohr zu sagen, er*sie sei nicht allein. Ihm*ihr zuzufl眉stern, der Widerstand sei es wert; der Kampf, der Schmerz f眉r die, die nicht mehr da sind; die Wut, dass der Verbrecher ungestraft bleibt; der Traum von einer Welt, die nicht perfekt ist 鈥 aber dennoch besser: eine Welt ohne Angst. Und auch und vor allem werden wir nach Komplizenschaft suchen 鈥 f眉r das Leben.鈥 [2]

An diesem 12. Oktober ist es 26 Jahre her, dass der Nationale Indigene Kongress [Congreso Nacional Ind铆gena] gegr眉ndet wurde, das Haus der Pueblos Ind铆genas in Mexiko, ein Raum f眉r Reflexion und Solidarit盲t, den die EZLN begr眉ndet hat und in dem die Formen der Organisation, Vertretung und Entscheidungsfindung respektiert werden. Seit 530 Jahren ist der Kampf f眉r das Leben unser gemeinsames Wort, und schon immer haben die schlechten Regierungen darauf mit dem Krieg gegen unsere Pueblos geantwortet. Aus diesem Grund erheben wir unsere Stimme und organisieren uns, um einen vollst盲ndigen Stopp der milit盲rischen Einkesselung, der paramilit盲rischen Angriffe und der kriegerischen Aufstandsbek盲mpfung zu fordern, die sich gegen die EZLN und die zapatistischen Gemeinden richtet und gegen die Pueblos Originarios von Mexiko 鈥 durch Militarisierung und Paramilitarisierung, organisiertes Verbrechen, Megaprojekte des Todes und die Enteignung unserer L盲nder und Territorien.

Im vergangenen Jahr prangerte der CNI an, dass bis zu diesem Zeitpunkt bereits 33 Morde an seinen Mitgliedern, darunter sechs Frauen, sowie zwei F盲lle von Verschwindenlassen dokumentiert worden waren; ein Jahr sp盲ter sind diese Zahlen erheblich gestiegen, wobei der gemeinsame Nenner die Straflosigkeit ist.

In Mexiko gibt es schon seit jeher eklatante und systematische Verletzungen der individuellen und kollektiven Menschenrechte, die sich unter dem aktuellen 4T-Regime [3] noch verschlimmert haben. Morde, au脽ergerichtliche Hinrichtungen und massenhaftes Verschwindenlassen sowie die Unterdr眉ckung von Studierenden, Frauen, Campesin@s, Lehrer*innen, Arbeiter*innen, Jugendlichen, Verteidiger*innen der Menschenrechte und der Mutter Erde wie im Fall unseres Bruders Samir Flores Soberanes, Journalist*innen, Aktivist*innen und Pueblos Originarios halten an und nehmen weiter zu; das reicht von Schikanen, Bel盲stigungen und Drohungen bis hin zu Enteignung, Vertreibung, Folter, politischer Haft, Verschwindenlassen, Mord, Femizid 鈥

Es gibt unz盲hlige Formen des Krieges, mit denen wir, die Pueblos von Mexiko, konfrontiert sind.

Wir wissen, dass dieses patriarchale und kapitalistische System uns auf diese Weise 眉berall auf der Welt unterwerfen will, wie es derzeit in der Ukraine, in Afghanistan, im Nahen Osten, auf dem ganzen Planeten geschieht; aber wenn wir uns zusammenschlie脽en und organisieren, k枚nnen wir gemeinsam gegen den Krieg und gegen den Kapitalismus k盲mpfen.

Die schlechten Regierungen nutzen die Militarisierung, die Paramilitarisierung sowie Angriffe und Aggressionen des organisierten Verbrechens, um den Abbau von Mineralien und Kohlenwasserstoffen oder Megaprojekte des Todes wie den f盲lschlicherweise so bezeichneten Maya-Zug [Tren Maya], den Interozeanischen Korridor und das Integrale Projekt Morelos durchzusetzen; die Enteignung des Wassers ist auf dem gesamten mexikanischen Staatsgebiet praktisch institutionalisiert und Elemente der staatlichen Sicherheitskr盲fte werden zur Verteidigung transnationaler Unternehmen eingesetzt; die Verschmutzung von Fl眉ssen, Grundwasser, Luft und Land nimmt weiter zu; und Bergbau, Drogenhandel, Holzeinschlag und Industrie werden priorisiert. Die Gemeinden, Pueblos und Organisationen prangern immer wieder an, dass die Durchsetzung von infrastrukturellen und extraktivistischen Projekten unter direkter Beteiligung der Nationalgarde erfolgt, was die Militarisierung des t盲glichen Lebens in vielen Regionen und indigenen Pueblos weiter verst盲rkt. Diese Situation ist nichts anderes als die endlose Fortf眉hrung der Kolonialisierung.

Erst neulich haben die Abgeordneten- und Senatskammern Gesetzes盲nderungen verabschiedet, mit denen die operative und administrative Kontrolle 眉ber die Nationalgarde an das Verteidigungsministerium (SEDENA) 眉bertragen wird, obwohl dies gegen Artikel 21 der mexikanischen Verfassung verst枚脽t. Und nun soll auch noch der Zeitraum, in dem Heer und Marine Aufgaben der 枚ffentlichen Sicherheit 眉bernehmen k枚nnen, verl盲ngert werden: nicht nur bis 2024 鈥搘ie es urspr眉nglich f眉r die St盲rkung der staatlichen und kommunalen Polizeikr盲fte vereinbart worden war 鈥 sondern bis 2028 und damit weit 眉ber die sechsj盲hrige Amtszeit der aktuellen Regierung hinaus.

Diese Entscheidungen, wie sie der Vorarbeiter [4] Andr茅s Manuel L贸pez Obrador von der Exekutive aus angewiesen hat, stehen im Gegensatz zu seinen Wahlkampfversprechen, 鈥瀌ie Armee in ihre Kasernen zur眉ckzubringen鈥, und verschaffen den milit盲rischen Kr盲ften eine nie zuvor dagewesene Bedeutung und Pr盲senz im Leben des Landes 鈥 und das, obwohl sie die Menschenrechte der mexikanischen Bev枚lkerung systematisch verletzt haben und weiter verletzen, wie es die Massaker wie das vom 2. Oktober 1968, das vom 10. Juni 1971, der sogenannte schmutzige Krieg [guerra sucia], der vermeintliche Krieg gegen den Drogenhandel, von Calder贸n bis zum heutigen Tag, und das Verschwinden der 43 Studierenden aus Ayotzinapa mit der zentralen Beteiligung der mexikanischen Armee zeigen.

Aus all den genannten Gr眉nden rufen wir gem盲脽 der Vereinbarung der Erweiterten Versammlung der Comisi贸n de Coordinaci贸n y Seguimiento des Indigenen Regierungsrats des Nationalen Indigenen Kongresses (CNI-CIG) sowie der verschiedenen Organisationen, Netzwerke und Kollektive, die den Congreso Nacional Ind铆gena begleiten, f眉r den 12. Oktober 2022 je nach den jeweiligen Zeiten, Arten, Kalendern und Geografien auf zur 鈥

GLOBALEN AKTION GEGEN DIE MILITARISIERUNG UND DEN KAPITALISTISCHEN UND PATRIARCHALEN KRIEG GEGEN DIE BEV脰LKERUNG MEXIKOS UND DER WELT, GEGEN DIE EZLN UND DIE ZAPATISTISCHEN GEMEINDEN UND GEGEN DIE PUEBLOS ORIGINARIOS VON MEXIKO.

Wir rufen die Bev枚lkerung Mexikos und der Welt, die sich gegen den Tod und das Vergessen zur Wehr setzen, die sozialen, zivilen und politischen Organisationen, die Sexta Nacional e Internacional, die Netzwerke des Widerstands und der Rebellion, die Unterzeichner*innen der Erkl盲rung f眉r das Leben auf den f眉nf Kontinenten, die Frauen und M盲nner guten Herzens dazu auf, dass wir gemeinsam unsere Stimme gegen den Krieg in Mexiko und der Welt erheben.

Um die Aktivit盲ten anzumelden, die je nach dem eurem Kalender und eurer Geografie im Rahmen dieser 鈥濭lobalen Aktion鈥 stattfinden werden, bitten wir euch, eure Informationen an die folgende E-Mail-Adresse zu senden: accionglobaloctubre2022@gmail.com

Mach mit und beteilige dich mit den folgenden Hashtags:

#EZLNnoEst谩nSolos

#AltoALaGuerraContraElEZLN

#FueraParamilitaresDeTerritorioZapatista

#VsLaGuerraCapitalistaEnMexicoyEnElMundo

#VsLaGuerraHaciaLosPueblosDelMundo

#VsLaGuerraHaciaLosPueblosOriginarios

#AltoALaMilitarizaci贸n

#VsLaViolenciaHaciaLasMujeres

#AltoALosAsesinatos

#AltoALasDesapariciones

#LibertadALosPresosPol铆ticos

HOCHACHTUNGSVOLL

Nie wieder ein Mexiko ohne uns!

F眉r die vollst盲ndige Rekonstituierung unserer Pueblos!

CONGRESO NACIONAL IND脥GENA

Organisationen, Kollektive und Netzwerke, die den CNI begleiten

[1] Anm. d. 脺bers.: siehe https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/09/20/chiapas-am-rande-eines-burgerkrieges/

[2] Anm. d. 脺bers.: siehe https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/06/27/die-reise-fur-das-leben-wohin-gehen-wir/

[3] Anm. d. 脺bers.: 4T bezieht sich auf das politische Projekt der aktuellen Regierung zur Umgestaltung Mexikos, die sogenannte 鈥濾ierte Transformation鈥 .

[4] Anm. d. 脺bers.: Schon seit seinem Amtsantritt wird der mexikanische Pr盲sident Andr茅s Manuel L贸pez Obrador von der EZLN als 鈥瀗euer Vorarbeiter鈥 bezeichnet.