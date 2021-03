–

De parte de Federación Anarquistas Gran Canaria March 21, 2021 43 puntos de vista

Anarchistische Assoziation SchawarzerPfeil

Aufruf zur Solidarit√§t mit Ruym√°n Rodr√≠guez, Anarchist, der vom spanischen Staat unterdr√ľckt, gefoltert und verfolgt wird, weil er die Armen unterbringt

Wir veröffentlichen eine Erklärung der GAF London, gefolgt von der Erklärung der Federación Anarquista Gran Canaria, aus der englischen Übersetzung von Green Anti-Capitalist Media

Hier ist das Statement der GAF London, gefolgt von der Erklärung der FAGC unten.

Wir haben eine Erkl√§rung der Federaci√≥n Anarquista Gran Canaria √ľbersetzt, in der sie die politische Verfolgung ihres Mitglieds Ruym√°n Rodr√≠guez schildern, der unter falscher Anklage steht, um die brutale Gewalt zu vertuschen, die sie ihm als Teil eines Plans zur Unterdr√ľckung der radikalen Unterkunftbewegung auf Gran Canaria angetan haben. Die FAGC, der er angeh√∂rt, war an einer sehr erfolgreichen sozialen Bewegung f√ľr Wohnraum auf Gran Canaria beteiligt und hat Hunderten von Familien geholfen, die vom Staat im Stich gelassen wurden. Wie jede andere Bedrohung seiner Legitimit√§t konnte der Staat nicht zulassen, dass dies unangefochten weitergeht.

Dies geschieht, w√§hrend die Proteste gegen die politische Inhaftierung des katalanischen antifaschistischen Rappers Pablo Has√©l weitergehen. Und zwar gerade als bekannt wird, dass 8 Anarchist:innen verhaftet wurden, die ohne Beweise beschuldigt werden, an der Verbrennung eines Polizeiwagens w√§hrend dieser Proteste teilgenommen zu haben. Dies ist eindeutig eine Aktion gegen die gesamte anarchistische und antiautorit√§re Bewegung, die sie als S√ľndenbock benutzen wollen, um zu versuchen, die Flammen der Revolte zu ersticken, die sich nach Jahren aufgestauter Wut √ľber die vielen Ungerechtigkeiten, die die Menschen unter dem spanischen Staat erlitten haben, √ľberall ausbreiten.

Es ist auch schwierig, die Bedeutung dieses Ereignisses nicht zu bemerken, nur einen Tag nachdem wir uns an den Todestag von Salvador Puig erinnerten, einem Antikapitalisten, der vom franquistischen Regime get√∂tet wurde, was das letzte Todesurteil in Spanien bis heute war und das Ende der Diktatur kurz darauf einleitete. Wie wir sehen k√∂nnen, hat der √úbergang zur Demokratie wenig dazu beigetragen, die politische Unterdr√ľckung zu stoppen oder eines der Probleme zu l√∂sen, die die Menschen bedr√§ngen. Vielmehr hat er es erm√∂glicht, dass die Verbrechen der Diktatur ungestraft bleiben und dass alle Institutionen, die Elend f√ľr das Volk schaffen, wie die Guarcia Civil, die Ruy gefoltert hat, unangefochten weiterarbeiten k√∂nnen. Das ist das Wesen von Demokratien: eine stabilere und listigere Form der Herrschaft.

Wir k√∂nnen dies daher nicht als etwas anderes sehen, als die Fortsetzung des sozialen Krieges, den Staaten gegen ihr Volk f√ľhren, um es unter ihrer Herrschaft zu halten. Dieser Krieg wird immer einseitig vom Staat gef√ľhrt, auch wenn es keinen nennenswerten Widerstand dagegen gibt, aber er eskaliert, sobald seine Untertanen versuchen, sich zu wehren, indem sie die nutzlosen Aufrufe zu Zivilit√§t und Gewaltlosigkeit, die bedeutungslosen Gesten, M√§rsche und Wahlbestrebungen aufgeben. Die Ankunft der ‚Äěprogressivsten Regierung in der Geschichte der Demokratie‚Äú in Spanien hat nichts getan, um dies zu stoppen. Im Gegenteil, sie hat es erm√∂glicht, effizienter und brutaler denn je weiterzumachen, indem sie die Unterst√ľtzung von Teilen der Linken mit Wahlversprechen der Repr√§sentation erkauft hat.

In diesem Kontext rufen wir alle Mitglieder der internationalen anarchistischen, antiautorit√§ren und antifaschistischen Bewegung dazu auf, ihre Solidarit√§t mit Ruym√°n Rodr√≠guez und der FAGC sowie mit allen anderen, die unter der Repression des spanischen Staates leiden, zu bekunden. So wie sie ihre Gewaltkampagne verst√§rken, m√ľssen auch wir die Intensit√§t unseres Kampfes f√ľr die Freiheit erh√∂hen. Botschaften und Solidarit√§tsbekundungen sind n√∂tig, aber auch Aktionen, die sich gegen den Staat und seine Institutionen richten. Egal in welchem Teil der Welt du dich befindest, unser Feind ist derselbe. Und jede Bedrohung f√ľr einen seiner Teile betrifft das Ganze. Lass sie die Angst derer sp√ľren, die sich ihrer Gewalt nicht beugen werden.

Solidarität mit Ruymán Rodríguez!

Solidarität mit den Opfern der staatlichen Gewalt!

Brennt die Gefängnisse nieder, befreit alle Gefangenen!

-GAF London

Dies ist die √ľbersetzte Erkl√§rung, die urspr√ľnglich von der FAGC ver√∂ffentlicht wurde:

Wir wurden dar√ľber informiert, dass unser Gef√§hrte Ruym√°n Rodr√≠guez am kommenden 24. M√§rz dem Gericht vorgef√ľhrt werden soll. ‚ÄěZuf√§llig‚Äú ist es etwas mehr als ein Monat her, dass wir wieder online pr√§sent waren. Die Staatsanwaltschaft fordert 1 Jahr und 6 Monate Gef√§ngnis (und eine Geldstrafe von 770‚ā¨) f√ľr ein unbegr√ľndetes Verbrechen des ‚ÄěAngriffs gegen die Staatsgewalt‚Äú.

Lasst uns den Hintergrund dieses Falles beleuchten. Ende April 2015. Ruy ist gerade auf dem Weg zu seinem Job (Altenpflege), als zwei guardias civiles (spanische militarisierte Polizeikr√§fte, die f√ľr die Zivilpolizei zust√§ndig sind) ihn an der Bushaltestelle von Guagua ansprechen. Ohne sich auszuweisen, entf√ľhren sie ihn und nehmen ihn mit auf die Wache.

Dort beginnt die Sitzung mit Beleidigungen, Todesdrohungen, Beschimpfungen und schlie√ülich Ohrfeigen, Pr√ľgeln und W√ľrgen‚Ķsie h√∂ren erst auf, als er anf√§ngt Blut zu spucken.

Ruy weigert sich, eine Erkl√§rung abzugeben, fordert das Habeas Corpus, medizinische Hilfe und dass ein Anwalt*eine Anw√§ltin seiner Wahl informiert wird. Er droht ihnen auch damit, die Folterungen √∂ffentlich anzuprangern. Was er schlie√ülich auch tut. Das ist der Moment, in dem die guarcias civiles anfangen, sich zu f√ľrchten. Sie haben keine hilflose Person verhaftet, die nicht in der Lage ist zu reagieren. Hier wird der Vorwurf des Angriffs auf die Autorit√§t geboren, um Ruys Verletzungen zu rechtfertigen.

Sie beschuldigen ihn, einem der guarcias civiles, die ihn im Verh√∂rraum folterten, in die Leiste getreten zu haben. Der Vorwurf des Angriffs auf die Autorit√§t, ein ‚ÄěVerbrechen‚Äú, das nach der Verhaftung geschieht, ist ebenfalls ein Versuch, die Aktionen der Polizei zu rechtfertigen.

Sie rechtfertigen die Entf√ľhrung mit der Notwendigkeit der Identifizierung von Ruy, da er sich ihrer Meinung nach geweigert hat, sich zu identifizieren. Und warum war es angeblich notwendig, ihn zu identifizieren? Wegen einer Anschuldigung, die von einer Person erhoben wurde, die ohne Erlaubnis in die Gemeinde ‚ÄěLa Esperanza‚Äú eingedrungen ist, ohne die erforderlichen Dokumente vorzulegen und die eine Anschuldigung gegen die gesamte ‚ÄěRehousing Commission‚Äú erhoben hat. Insgesamt wurden 6 Personen der ‚ÄěN√∂tigung‚Äú beschuldigt. Keiner von ihnen wurde, logischerweise, verhaftet. Ruy, der einzige, der nicht anwesend war, als dies geschah, der einzige, dessen Name dem Ankl√§ger bekannt gewesen sein muss, ist ‚Äězuf√§llig‚Äú der einzige, der verhaftet wurde.

Glaubst du, dass das der Punkt ist, an dem diese Pantomime aufhört? Als Ruy verhaftet wurde, war es schon Tage her, dass der Ankläger, dem wir das Umquartierungsprotokoll erklären konnten, ALLE ANKLAGEN ZURÜCKGEZOGEN HATTE. Es gab keinen Grund, Ruy zu identifizieren, ihn festzuhalten oder zu verhaften.

Das ist die Wahrheit: Seit 2011 hat die FAGC Aktionen durchgef√ľhrt, die das System nicht assimilieren konnte. Hunderte von Enteignungen und Umquartierungen und hunderte von Zwangsr√§umungen wurden gestoppt. Wir haben mehr Menschen zu einer Unterkunft verholfen als jede andere Institution auf den Kanarischen Inseln. Wir haben auch das gr√∂√üte Wohnungs-Sozialisierungsprojekt des spanischen Staates gef√∂rdert: 76 Familien, 200 Menschen, die meisten von ihnen Kinder, leben autonom in ‚ÄěLa Esperanza‚Äú. Derzeit gibt es allein auf dieser Insel 10 weitere Gemeinschaften mit √§hnlichen Merkmalen.

‚ÄěLa Esperanza‚Äú war f√ľr die Guarcia Civil in Gu√≠a ein Grund zur Sorge. Eine alte Gemeinde mit hohem Lebensstandard, aber wenig sozialen und kulturellen Aktivit√§ten. So wie die Gemeinschaft wuchs, so wuchs auch die Feindseligkeit der Polizei. W√§hrend der fast 24 Stunden, in denen die Polizei Ruy festhielt, sagten die guarcias civiles Dinge zu Ruy wie ‚Äědu machst Gu√≠a voll mit Abschaum‚Äú. Auch ‚Äěgeh nach Las Palmas, um dort Container zu verbrennen und lass diese Umquartierungsschei√üe endlich sein‚Äú.

Der Hass der Polizei und der Institutionen auf die Armen und die Sorge der Regierung, dass ein beginnender Anarchismus nach vielen Jahren der Selbstisolation in Kontakt mit mittellosen Familien, Migrant:innen und Obdachlosen kommt. Dies ist der Hintergrund, um die Verhaftung von Ruy zu verstehen.

Sie wollten das an der Wurzel packen, was sp√§ter zu einer potenten Wohnbewegung mit libert√§ren Einfl√ľssen werden sollte, die sich schlie√ülich im ‚ÄěSindicato de Inquilin@as de Gran Canaria‚Äú herauskristallisieren sollte. Sie wollten das verhindern:

https://kolektiva.media/videos/watch/21e32246-2afa-42d9-a70a-c5d16c7cc9ba

Wir bitten alle sozialen Kollektive, unabhängigen Medien, etc. unsere Forderung von #RuymánLibertad (#FreeRuyman) zu verbreiten und bereit zu sein, Alarm zu schlagen, wenn sich die rechtliche Situation unseres Gefährten verschlechtert. Ohne Solidarität sind wir dazu bestimmt, besiegt zu werden.

Sie fordern Gef√§ngnisstrafen f√ľr diejenigen, die protestieren, k√§mpfen und hinterfragen. F√ľr diejenigen, die, wie in diesem Fall, nichts anderes getan haben, als armen Familien zu helfen, ein Dach √ľber dem Kopf zu haben. Wir befinden uns mitten in einer Eskalation der Repression, der wir nur begegnen k√∂nnen, wenn wir uns zusammenschlie√üen.

Sie wollen Ruy bestrafen, weil sie glauben, dass sie damit das zerst√∂ren k√∂nnen, was wir seit fast einem Jahrzehnt auf dieser Insel aufgebaut haben: einen Nachbarschaftsanarchismus von den Armen f√ľr die Armen. Sie verstehen nicht, was es bedeutet, sich gegen ein soziales Projekt zu stellen, das von unten kommt.

Sie sind naiv, wenn sie glauben, dass wir ihnen erlauben werden, uns zu vernichten. Nicht einmal mit all ihren Gags werden wir uns davon abhalten lassen, weiter zu schreien: ‚ÄěRei√üt die Mauern der Gef√§ngnisse ein!‚Äú ‚ÄěPolitisch oder sozial, lasst alle Gefangenen raus!‚Äú Und nat√ľrlich: #Ruym√°nLibertad (#FreeRuyman).

Comparte esta entrada:





on Twitter





on Facebook