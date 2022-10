Entonces, ¿qué debería tentarnos a pensar que Internet, en particular, sería un lugar en el que se producirían los despertares revolucionarios de hoy en día? Y ciertamente no somos tan miopes como para considerar seriamente que así sea. Sin embargo, observamos con cierta inquietud que tanto los espacios reales como los virtuales de intercambio entre los anarquistas de los contextos de habla alemana se están desvaneciendo. A pesar de que los proyectos individuales siguen recibiendo cierta atención y de que casi todas las tendencias del anarquismo organizado informalmente han creado su propia presencia en la web -aunque todavía hay uno o dos proyectos impresos y publicados regularmente en el periódico y docenas y docenas de folletos, libros, folletos, periódicos, carteles y pegatinas que están relacionados con la idea anarquista y vagan de mano en mano entre los compañeros – nos preguntamos, hasta qué punto estos logran llevar el debate anarquista al público más que esporádicamente, en el intento (desesperado) de inflamar al menos algunos corazones con la chispa de la idea anarquista.

En repetidas ocasiones se ha demostrado que si no hay una alternativa mejor, las plataformas como de.indymedia también tienen que ser utilizadas para el intercambio anarquista. El problema es que las contribuciones anarquistas son a menudo eliminadas allí o -quizás aún peor- se encuentran al lado de presentaciones profundamente autoritarias que contradicen absolutamente la idea anarquista. No es de extrañar: de.indymedia siempre ha sido una plataforma de la izquierda y, en consecuencia, seguirá siéndolo. El hecho de que actualmente se estén desarrollando más alternativas descentralizadas (de izquierda radical) a de.indymedia es, en nuestra opinión, tan incapaz de remediar el problema como otros intentos extrañamente conceptualizados de crear plataformas sintetistas o incluso sitios web de organizaciones unificadas que se venden como contribuciones al debate anarquista.

Así que queremos intentar con este sitio web, más allá de cualquier intento de perseguir pensamientos sintesistas, abrir un foro informal de discusión anarquista, que incluya las numerosas presencias web existentes de proyectos anarquistas así como textos que no han sido publicados en otros sitios web antes. Es parte de un intento de involucrar a diferentes posiciones en un debate mutuamente beneficioso, no para yuxtaponer indiferentemente lo contradictorio, y no tenemos miedo de terminar este intento si alguna vez se convierte en eso.

Elegimos la forma de una presencia en la web a regañadientes, a falta de una perspectiva realista de lanzar un proyecto similar en papel o en forma de encuentros reales, al menos de forma que sea accesible desde el exterior. No obstante, apoyamos todos los proyectos de este tipo y, del mismo modo, interrumpiremos el nuestro en cualquier momento si aparece en el horizonte una alternativa más apetecible.

En este sentido: Siéntete libre de participar como creas conveniente y elevemos el debate anarquista de habla alemana a un nuevo nivel.

Aufstand! For Anarchy (¡Insurrección! Por la anarquía)

aufstand.blackblogs.org