Els 煤ltims mesos a la ciutat de Val猫ncia estan proliferant casos de desnonaments en els quals no constava l’acta de notificaci贸 del procediment per part de la comissi贸 judicial, que en alguns casos han afectat persones en situaci贸 de vulnerabilitat, com Carmen Debora, una dona de 87 anys que en duia 40 vivint al mateix domicili. Col路lectius com la PAH o el Sindicat de Barri del Cabanyal ho veuen com una estrat猫gia per part dels jutjats per esquivar l’activisme ve茂nal que intenta aturar aquestes actuacions

Al tercer trimestre de l鈥檃ny al Pa铆s Valenci脿 s鈥檋an executat un total 1.317 desnonaments, dels quals el 56% s贸n per impagament del lloguer (739), el 40,3% per impagament d鈥檋ipoteques (531) i un 3,5% per altres motius (47). Encara que les actuacions per impagament de lloguer continuen encap莽alant els registres, estan baixant respecte als relatius amb impagaments d鈥檋ipoteca, que han augmentat m茅s d鈥檜n 40%. Aquest fet evidencia que hi ha milers de procediments d鈥檈xecuci贸 hipotecaria malgrat el reial decret 21/21 del 2021 que mant茅 la pr貌rroga dels desnonaments, 茅s a dir, la protecci贸 de les fam铆lies vulnerables sense alternativa habitacional, fins al 28 de febrer de 2022.

Des de la Plataforma d鈥橝fectades per la Hipoteca (PAH) confirmen que en els 煤ltims vint dies han assistit, en la ciutat de Val猫ncia, a quatre desnonaments de fam铆lies que complien aquestes caracter铆stiques. Tal com manifesta Jos茅 Luis Gonz谩lez, activista de la Plataforma, 鈥渘o t茅 sentit que, havent-hi una regulaci贸 actual que impedeix els desnonaments de fam铆lies vulnerables, n鈥檋i haja tants鈥.

Segons s鈥檈xplica des de la PAH, en aplicaci贸 de la nova regulaci贸 hipotecaria, a partir de dotze quotes impagades les propiet脿ries poden denunciar les fam铆lies i desnonar-les. 鈥淟a normativa fa unes interpretacions que permeten aquest tipus de situacions, emparades cadascuna, aix貌 s铆, en una argumentaci贸 t铆pica i peculiar, com per exemple que el propietari no 茅s exactament un gran tenidor, que el problema no era l鈥檌mpagat sin贸 una rescissi贸 de contracte, o que es tractava d鈥檜na okupaci贸鈥, segons Gonz谩lez. I insisteix a argumentar que 鈥渘osaltres ja hem instat les administracions, que s贸n reposables directes, al fet que regulen amb tota claredat aquesta q眉esti贸, ja que considerem que no es pot reinterpretar una situaci贸 de vulnerabilitat que ha sigut professionalment acreditada pels Serveis Socials de l鈥橝juntament鈥.

Carmen Debora, una dona de 87 anys en situaci贸 de vulnerabilitat i sense alternativa habitacional, va ser desnonada el 8 de novembre sense previ av铆s i mentre no estava a casa, despr茅s de m茅s de quaranta anys vivint al mateix pis

Un dels 煤ltims casos de persones vulnerables en els quals la PAH de Val猫ncia ha intervingut 茅s el de Carmen Debora, una dona de 87 anys en situaci贸 de vulnerabilitat i sense alternativa habitacional que, despr茅s de m茅s de quaranta anys vivint al n煤mero 5 del carrer Jer贸nimo Mu帽oz, va ser desnonada el 8 de novembre sense previ av铆s i mentre ella no estava a casa. Debora ja havia sofert tres intents de desallotjar-la 鈥揺l 13 de juliol, el 22 de setembre i el 3 de novembre鈥 encara que el jutjat havia decretat 鈥渄esnonament provisional鈥.

El propietari 鈥搎ue posseeix l鈥檈difici sencer i, segons la PAH, 茅s un gran tenidor d鈥檋abitatges鈥 va voler posar fi al contracte per uns problemes de salubritat que posteriorment un p猫rit va negar. Finalment, el 2 de desembre l鈥橝udi猫ncia de Val猫ncia li va donar la ra贸 a Debora en considerar que no existia cap causa legal per a rescindir el contracte. Per貌 la decisi贸 de revocar la sent猫ncia encara no 茅s ferma i la ve茂na 鈥搎ui t茅 diverses malalties f铆siques i mentals鈥 continua sense poder tornar a sa casa, i tampoc sap quan podr脿 fer-ho. En paraules de la seua filla, Dolores Messeguer, 鈥渁rran del desnonament el seu deteriorament ha anat a pitjor i a m茅s, els seus records i la seua llar ja no existeixen, ara sols hi queda una casa buida i plena de goteres鈥.

La novetat d鈥檃quest cas 鈥揳ix铆 com d鈥檃ltres que estan succeint a Val猫ncia els 煤ltims mesos鈥 茅s que no va haver un av铆s previ a l鈥檋ora de desnonar Debora. Es podria explicar pel fet que la comissi贸 judicial, encarregada d鈥檈xecutar el llan莽ament, no es va presentar. Seogns relata Gonz谩lez, normalment la comissi贸 acudeix i parla amb les persones afectades per instar el desnonament, o b茅 per aturar-lo provisionalment o per suspendre鈥檒. En el primer dels casos tornaran al cap d鈥檜n per铆ode de temps concret, en el segon es realitzar脿 un altre llan莽ament i es tornar脿 a citar les afectades, per part de Servei Com煤, un dia i hora concretes. En tot cas s鈥檋a de firmar una acta, cosa que no va oc贸rrer en el cas de Debora, en el que ni tan sols consta si l鈥檃cta existia.

Carmen Debora (a la foto amb la seua filla) va trobar-se amb el pany canviat de la casa on ha viscut els 煤ltims quaranta anys el 11 de desembre|LAURA ESCART脥

Gonz谩lez proposa categoritzar aquest tipus de desnonaments com 鈥渁 tra茂ci贸鈥, per a diferenciar-los tamb茅 dels llan莽aments amb data oberta que s鈥檈stan produint aquest 煤ltim any a Barcelona, en els quals s铆 que es notifica el desnonament dins d鈥檜n per铆ode establert en la mateixa dilig猫ncia d鈥檕rdenaci贸 o de llan莽ament de desnonament, o b茅 a una resoluci贸 judicial. En canvi, els desnonaments 鈥渁 tra茂ci贸鈥, segueixen altre patr贸: en un marge de tres dies apareix la comissi贸 judicial junt amb la policia sense avisar i executen el desnonament sense a penes resist猫ncia, extraient per la for莽a a la persona que hi viu, o, si aquesta no es troba al domicili, com 茅s el cas de Debora, canviant el pany de la porta.



Incertesa, indefensi贸 i vulneraci贸 de drets

Des del Sindicat de Barri del Cabanyal, des d鈥檕n ja s鈥檋a fet front a diversos desnonaments d鈥檃quest tipus, s鈥檃dverteix que el que est脿 ocorrent a Val猫ncia 茅s una data oberta de facto, ja que, encara que el desnonament siga a una hora i data concreta, si els moviments socials tenen for莽a per aturar-lo, la comissi贸 judicial pot no firmar i posposar el llan莽ament, encara que la notificaci贸 no especifique un per铆ode obert.

La PAH denuncia que la incertesa 茅s absoluta i la indefensi贸 total front a una manera d鈥檃ctuar que considera que 茅s il路legal, ja que vulnera diversos articles de la Llei d鈥橢njudiciament Civil (LEC), drets fonamentals recollits a la Constituci贸 de l鈥橢stat Espanyol 鈥揷om el dret a la seguretat jur铆dica i el dret a la intimitat personal i familiar鈥, aix铆 com diversos tractats internacionals.

Les expertes de la cooperativa El Rogle 鈥揺specialitzades en recerca, mediaci贸 i advocacia鈥 assenyalen que la LEC estipula que s鈥檋a de comunicar la data i hora en la qual es s鈥檈xecutar脿 el desnonament i, a m茅s, la comissi贸 judicial ha de tancar acta. Aix铆 i tot, no poden afirmar que aquest procediment siga il路legal, ja que est脿 obert a diverses interpretacions.

La cooperativa El Rogle considera que aquest tipus de desnonament provoca una vulneraci贸 del dret fonamental a la intimitat de manera injustificada, per貌 no afirma siga il路legal, ja que est脿 obert a diverses interpretacions

La interpretaci贸 que es fa des de El Rogle contempla que dur a terme aquest tipus de desnonament provoca una vulneraci贸 del dret fonamental a la intimitat de manera injustificada. 鈥淓l dret a la intimitat 茅s un dret hum脿, com tamb茅 ho 茅s el dret a l鈥檋abitatge, i fonamental establert en la Constituci贸 鈥揺xpliquen les expertes鈥 per la qual cosa 茅s un dels drets que m茅s protecci贸 t茅, i que, fins i tot, podr铆em defensar en aquest cas mitjan莽ant un recurs d鈥檈mpara al Tribunal Constitucional鈥.

Per la seua banda, la comissi贸 jur铆dica 鈥揺l Servei Com煤鈥 prioritza l鈥檈fectivitat de les resolucions judicials, al路legant que han d鈥檈vitar els entrebancs que puguen causar persones externes al procediment 鈥揷om 茅s el cas de les activistes de la PAH i dels sindicats d鈥檋abitatge鈥 que poden desembocar en conflictes que poden posar en risc la seua integritat. 鈥淰olen fer el seu treball tranquil路lament, desnonar fam铆lies鈥, resumeixen des de El Rogle.

Protesta de la PAH davant de les Corts Valencianes, el juliol passat, per reclamar una declaraci贸 institucional en favor d鈥檜na demora en els desnonaments|ARXIU

De moment, tal com ens assenyalen les membres de la cooperativa, aquests desnonaments encara no s贸n molt freq眉ents, per貌, estan creixent de manera exponencial, especialment quan hi ha gent en la porta per a evitar el desnonament o hi ha molta pressa en executar el llan莽ament. Isabel Lozano, regidora per Comprom铆s de Serveis Socials, Vivenda, Patrimoni municipal i Universitat Popular; assegura a la Directa que estan 鈥渋ntentant arbitrar procediments d鈥檜rg猫ncia per a poder fer els informes jur铆dics corresponents, a m茅s, ho consultarem amb l鈥橭ficina d鈥橦abitatge de l鈥橝juntament de Val猫ncia per si han observat un increment d鈥檃quests tipus de desnonaments鈥. I afig: 鈥淪i a莽貌 comen莽a a ser m茅s habitual, demanarem, com a via de pressi贸, una reuni贸 Conselleria d鈥橦abitatge i l鈥橝juntament de Val猫ncia amb el jutge deg脿 per traslladar-li aquesta preocupaci贸 i demanar-li la seua col路laboraci贸, per aix铆 garantir la protecci贸 de les persones鈥.



Intent de desgast del moviment popular per l鈥檋abitatge

鈥淎quest tipus de desnonament respon a una de les tantes t脿ctiques que utilitza l鈥檃dministraci贸 de just铆cia per a dificultar l鈥檃cci贸 efectiva del moviment popular per l鈥檋abitatge, i van en correlaci贸 de forces amb la nostra capacitat de mobilitzaci贸鈥, defensa Guillem Ribera, militant del Sindicat de Barri del Cabanyal. I afegeix: 鈥淟鈥檃parell judicial respon a mesura que va avan莽ant el moviment per l鈥檋abitatge, si nosaltres tingu茅rem la capacitat d鈥檃turar els desnonaments amb data oberta optarien per altres opcions, ja que en el moment en qu猫 tu fas for莽a i tens la capacitat de fer-los front, ells obrin una via nova鈥.

En eixe sentit, Ribera reconeix que en aquests moments 茅s dif铆cil fer front a desnonaments d鈥檃questes caracter铆stiques a la ciutat de Val猫ncia, ja que suposa molt de desgast i molta resist猫ncia, 鈥渟ignifica estar durant almenys 15 dies organitzant activitats i perman猫ncies a la porta de la casa amena莽ada鈥. Per tant, al Sindicat de Barri del Cabanyal no es dubta en afirmar que aquesta 茅s una estrat猫gia de desmobilitzaci贸 alhora motivada pel fet que no els conv茅 tindre constantment en premsa not铆cies que s鈥檈stan parant desnonaments amb pres猫ncia de dispositius policials.

Per Guillem Ribera, del Sindicat de Barri del Cabanyal 鈥渁quest tipus de desnonament respon a una de les tantes t脿ctiques que utilitza l鈥檃dministraci贸 de just铆cia per a dificultar l鈥檃cci贸 del moviment popular per l鈥檋abitatge鈥

Gonz谩lez coincideix amb elles i a m茅s apunta que 鈥渘o pot ser que el gran capital especulatiu compte amb el suport de tots els aparells de l鈥檈stat: medi脿tic repressiu, jur铆dic i fins i tot legislatiu quan hi ha un Govern que es pressuposa progressista鈥. 鈥淎tempten directament contra el dret de reuni贸 i de manifestaci贸, sumant-se aix铆 aquestes mesures a la llei mordassa, motiu pel qual Joan Cogollos 鈥搈embre de la PAH Safor-Valldigna鈥 est脿 acusat d鈥檃temptat contra l鈥檃utoritat鈥, afegeix.

Recentment, la PAH i el Sindicat de Llogateres 鈥搄unt amb altres 120 organitzacions de diversos 脿mbits鈥 han presentat al Congr茅s dels Diputats espanyol una proposta de llei per a l鈥檋abitatge que va rebre el suport de la CUP, Unides Podem, ERC, EH-Bildu, JuntsxCat, M谩s Pa铆s, Comprom铆s, Nueva Canarias i el BNG. El redactat recull vuit demandes principals, entre les quals que no hi haja desnonaments de fam铆lies vulnerables sense alternativa habitacional i que, a m茅s, aquesta mesura no s鈥檌mplemente a costa de diners p煤blics, sin贸 que siguen les grans tenidores les obligades a plantejar el lloguer social.

Per貌 hi ha una cosa que segons Gonz谩lez 茅s clara: 鈥渉em de treballar conjuntament sindicats i moviments socials鈥. Ribera completa, en aquest sentit, que 鈥渄e moment cal sumar m茅s militants i simpatitzants, per tal de tindre la capacitat mobilitzadora suficient perqu猫 el dia que ens h脿gem d鈥檈nfrontar a una data oberta hi haja les forces per a estar els dies que fa莽a falta resistint鈥. I conclou que 鈥淧otser en for莽a no podrem, per貌 els guanyarem en nombre鈥.

https://directa.cat/auge-de-desnonaments-sense-avis-previ-a-valencia/