De parte de La Tarcoteca Contrainfo September 22, 2021 247 puntos de vista

El impacto geopolítico del gaseoducto Nordstream 2, finalizad el 10.9.2021, ha sido tan profundo que USA ha decidido relegar de sus planes nucleares al bloque Euro-OTAN entero, incluida Francia, y con ello reconfigura toda su estrategia militar en una reorganización que ya se ha comparado con la creación de la la propia OTAN y el inicio de la Guerra Fría en 1945. Los socios europeos ya no son confiables.

AUKUS es la nueva alianza imperialista firmada por el entente anglosajón tan solo 5 días después de la inauguración del Nordstream2 , el 15.9.2021, para hacer frente a China y Rusia en el nuevo contexto energético, industrial y militar.

El AUKUS nuclear es la declaración tácita de que Europa vuelve a ser un competidor, deja de ser parte del operativo de guerra estadounidense y pasa a ser teatro se operaciones.

Geopolítica energética

Europa es imprescindible en la contención rusa. El control europeo se establece por medio de multitud de mecanismos pero el determinante es el control energético. Europa es totalmente dependiente de hidrocarburos extranjeros, quien controle la energía controla Europa. Este abastecimiento se lleva hoy en día por tres vías: Gaseoducto Soyuz ucraniano, gaseoducto argelino y barcos petroleros. USA controla todas estas vías de suministro. Controlaba.

Las políticas energéticas de la UE están encaminadas primero a la descarbonización; desarrollo de alternativas y autoabastecimiento energético (renovables); y abastecimiento. El gaseoducto Nordstream2 ha anulado el poder que otorga el control americano sobre el Soyuz ucraniano. El gaseoducto Nabucco construido por Turquía amenaza con anular el poder que otorga el gaseoducto Argelino, ya en vías de agotamiento. Los planes de descarbonización europeos amenazan el poder americano sobre las rutas marítimas de petróleo, lo cual supone la reconfiguración de las bases del Mar Rojo, Golfo Pérsico y canal de Suez.

La UE/Alemania ha concluido el Nordstream 2 para asegurarse el suministro energético por encima de la alianza político-militar y USA no ha podido evitarlo. Subsecuentemente la alianza militar OTAN se ha roto de facto.

Desconocemos las adaptaciones a la nueva situación energética que en el futuro cercano pueda realizar el Pentágono, pero estas ya han afectado a Europa y acabarán afectando indefectiblemente a Oriente Medio. Estamos seguros de que los esfuerzos irán encaminados al control de las nuevas fuentes de movilidad, sobre todo el litio, vanadio, tantalio y tierras raras.

Control de la Producción industrial a escala mundial

No es que con la decadencia del petróleo el litio sea el nuevo petróleo, o que los microchips sean el nuevo oro, es que el control de la producción industrial a escala mundial será decisivo en el control geopolítico.

Los países productores de materias primas son y serán controlados mediante políticas de “Contrainsurgencia y Guerra no convencional” para evitar intromisiones de competidores y asegurar una explotación rentable. Más aún aquellos con recursos estratégicos, caso de Bolivia, Congo o Sahara Occidental, o reservas de los mismos.

Se puede entender que los países ahora mismo están en mayor o menor medida desindustrializados salvo excepciones muy concretas, la producción deslocalizada y la industria automatizada requiriendo cada vez menos mano de obra. Sin embargo los componentes de los distintos dispositivos tecnológicos se fabrican también a escala industrial mundial, están olopolizados o monopolizados, y su producción, ensamblaje y uso disperso por todo el mundo. Es en los países con industrias críticas donde se producirán los nuevos choques con el fin de interrumpir el suministro de componentes que permitan ocupar mercados.

Doctrina militar estatal actual

La estrategia militar estatal en 1945 se basa en la potencia de fuego, sistema de bases/control de territorio, y el número de bombas nucleares.

En 2001 el ejército americano llevó a cavo una de las mayores reorganizaciones. La guerra de Irak de 2003 fue la última en que sus tropas invadieron un país. Desde entonces USA organiza ejércitos auxiliares extranjeros a los cuales encomienda tareas y misiones específicas, dándoles cobertura aérea, información y pertrechos así como libertad para realizar sus propias misiones mientras no interfieran con sus propias operaciones. Es así como se lucharon las guerras de Libia 2011 y Siria 2013 y final de la guerra de Afganistán.

Desde 2013 la nueva doctrina militar está marcada por la doctrina rusa a partir del desarrollo y proliferación de los misiles hipersónicos y satélites. Está basada en tres principios: la precisión, velocidad y disuasión. Esto es, capacidad de provocar un golpe tan letal y decisivo que disuada la agresión. En la práctica se traduce en:

– un sistema de misiles hipersónicos capaces de superar las contradefensas, fuerzas blindadas y las fuerzas aéreas

– las fuerzas espaciales que aseguren la precisión de los lanzamientos; y

– un sistema de selección de objetivos basado en el espionaje a gran escala que asegure la letalidad.

El resultado es que USA no puede otorgar cobertura aérea en las zonas de exclusión aérea y no puede dar cobertura aérea desde portaviones, quedando obsoletos. Los aviones han quedado también obsoletos ante los misiles guiados y se opta por el desarrollo de drones. Las nuevas fuerzas militares se han adaptando con el aumento de unidades móviles para los sistemas de misiles y el abandono de las plataformas fijas para misiles. En este aumento de la movilidad y el sigilo se encuadra el desarrollo de submarinos nucleares.

El AUKUS

El pacto se inaugura con la venta de submarinos nucleares Australia, lo cual le dota per se de capacidad nuclear, y misiles sistemas con capacidad nuclear como los tomahawk, y confirma la apuesta por la movilidad, letalidad y disuasión de la nueva era armamentística. Afianza el pivot indopacífico iniciado por Obama en la política de contención a China. Inicia la lenta reconfiguración de oriente medio iniciada con el abandono de Irak y Afganistán. USA apuesta por el poder atómico no va a compartir su tecnología nuclear. La tendencia estratégica nuclear llama a la destrucción total y no quiere compartirlo con la OTAN.

Desde la inauguración del Nordstream 2 USA prescinde de sus socios europeos, rehenes de una política energética impuesta, ahora más independientes. De la OTAN, bloque mayoritariamente europeo, ahora más cercano a Rusia. Apuesta por que sean los países exsoviéticos los que el guarden interrem ruso-europeo. Francia, como potencia imperialista, ha elevado sus quejas en una decisión ya tomada en el momento de la inauguración del gaseoducto. Francia también es dependiente del petróleo ruso; poco puede hacer ante un conflicto de intereses de tal envergadura.

Australia será algo más que un mero portaviones terrestre para USA, como lo pueden ser Alemania, Japón o Corea del Sur. Es la primera pieza en la reconstrucción de la Nueva Commonwealth o cualquiera de sus derivados.

Pero con un efecto secundario altamente nocivo, la proliferación de armas nucleares.

Proliferación Nuclear

“El nuevo bloque nuclear AUKUS no solo luchará contra China, también llevará a Occidente la confrontación con Rusia, según el jefe de seguridad de Moscú [Nikolay Patrushev]”. RT 22.9.2020

“Corea del Norte advierte que Estados Unidos arriesga a una ‘peligrosa carrera de armamentos nucleares’ a a causa de los submarinos de Australia”. N.Korea Warns U.S. Risks ‘Dangerous Nuclear Arms Race’ Over Australia Subs | World News | US News 20.9.2021

La cuestión es relativamente simple, la doctrina militar rusa art.12 establece el equilibrio de fuerzas nucleares en general ante amenazas, lo cual supone un rearme tanto propio como de los posibles competidores en la carrera armamentística, esto es, de los competidores/ rivales de Australia.

Ya hemos visto como el programa nuclear de Corea del Norte es apoyado por Rusia y China. Es posible que países como Malasia, Indonesia o el propio Vietnam o sobre todo Iran sean de una u otra forma dotados de este tipo de armamento en el medio plazo.

¿Qué podemos esperar?

US y UK están reconstruyendo la antigua Commonwealth, el mal llamado Global Britain, tanto en forma como en fondo, con Washington-Londres como epicentro político/militar y Wall Street-Londres como eje económico. Resurrección advertida desde el Brexit en 2015.

Con esta resurrección volverán los fantasmas del pasado. De la parte inglesa colonialismo, aparheith, extractivismo y segregación. De la parte americana “Contrainsurgencia y Guerra no convencional”, bombas nucleares.

La reconstrucción de la Commondeath se inicia con la incorporación de Australia, y puede que le siga próximamente Canadá. Pivotarán hacia el Pacífico con sus ojos puestos en la India , antigua colonia, y PAkistán, como ya han anunciado mientras en su ansia de suministros estrangulan hasta desangrar a sus viejas colonias, tanto en Sudamérica como en África, Oriente Medio y Asia.

USA a apostado por la amenaza nuclear como las más efectiva para asegurarse el dominio mundial. Una tecnología que de ningún modo quiere compartir con ningún país europeo por su implicación con Rusia a causa de su dependencia energética y de China y su dependencia industrial. Es muy improbable que USA acepte a Francia en el kkklub. También que invierta grandes fondos en la Iniciativa de los Tres Mares mientras intenta apartar a Europa de sus competidores.

Siendo la OTAN mayoritariamente europea y, salvo Francia, carente de armas nucleares propias, no vemos su encaje en la nueva estructura militar americana en su forma actual. Es probable que se mantenga latente como válvula de seguridad que mantenga el control militar americano sobre la zona, que evite la organización de un ejército europeo, que evite el avance ruso y chino, pero no como una fuerza operativa útil en los nuevos esquema. USA mantendrá tanto las bases como las bombas nucleares en los territorios ocupados europeos, pero nunca entregará la llave nuclear a Alemania como ha hecho con Australia.