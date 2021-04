–

(EFE).- El filósofo José Carlos Ruiz considera que el aumento de los “idiotas hipermodernos”, esos que no necesitan contrastar informaciones, se centran en reafirmar sus creencias y creen vital hacerlas públicas en redes sociales, ha llegado a ser un “problema contemporáneo” y será aún más acuciante.

Es uno de los aspectos sobre los que escribe el filósofo cordobés José Carlos Ruiz, doctor en Filosofía Contemporánea, en su ensayo “Filosofía ante el desánimo” (Destino), en el que invita a cultivar el arte de pensar basándose en sus investigaciones sobre la sociedad hipermoderna y la aproximación de la filosofía a lo cotidiano.

“El idiota hipermoderno es un problema contemporáneo que va a ser más acuciante porque los algoritmos de las redes sociales no están por la labor de ofertarte una pluralidad en la visión del mundo sino de reforzar tus intereses y eso es lo que está conduciendo al aumento de ese perfil”, ha indicado Ruiz en una entrevista con Efe.



Explica que este “idiota” no necesita contrastar informaciones porque se somete a su sesgo de confirmación, y tacha de conspiración, manipulación o falsedad cualquier evidencia que pudiera negar o poner en duda aquello de lo que está convencido: “como buen idiota pierde la capacidad de escuchar al otro, que piensa diferente a él”.



Y se pregunta: “¿dónde hay que poner el foco de la responsabilidad, en las empresas que intentan captar tu atención y someterla el máximo tiempo posible porque le es rentable o en los procesos políticos, en nosotros mismos, porque no abogamos porque en la educación infantil y primaria se ponga una asignatura de pensamiento crítico?”.

Eso es precisamente algo por lo que este profesor de la Universidad de Córdoba lleva “peleando” muchos años, una asignatura que desde los 6 años eduque en el pensamiento crítico a los escolares para acercarse al mundo.

José Carlos Ruiz cree por eso que puede aceptarse que hay un interés empresarial en tener a la sociedad enganchada a las redes sociales pero también hay que aceptar que “no hay ningún interés en los políticos de educar en el pensamiento crítico”.



De ahí la importancia de analizar el mundo actual bajo la lógica del pensamiento crítico, porque, de lo contrario, se configura una identidad abocada a experimentar un desánimo crónico, señala.

Y explica cómo hemos llegado a una exigencia de rendimiento máximo en cada faceta de la vida y de conseguir un placer máximo posible en cada una de ellas. “¿Qué es eso de sacar el máximo rendimiento del ocio?”, se pregunta.

“Y no tenemos bastante con la forja de una personalidad en la vida real que nos echamos el sobrepeso de un avatar que queremos que sea la versión idealizada de nosotros” en redes sociales, explica el filósofo, algo que considera “masoquismo”.



La pandemia ha puesto de manifiesto otras conductas de desánimo como ha ocurrido, destaca, con el aumento de los divorcios que ha habido durante los meses de confinamiento.

“Muchas relaciones de pareja contemporáneas mantenían el foco de atención en las agendas repletas de actividades, viajes, salidas, comidas, cumpleaños.. pero con el recogimiento de la pandemia no tuvimos más remedio que ponernos enfrente de la persona con la que vivimos. Y mucha gente descubrió que, en lugar de un hogar, lo que tenían era una casa donde convivían”.

José Carlos Ruiz es autor también de “El arte de pensar (2018), de De Platón a Batman: manual para educar con sabiduría y valores” (2017) y “El arte de pensar para niños” (2019), entre otros. Colabora como asesor filosófico en medios de comunicación y en la Cadena SER conduce la sección semanal “Más Platón y menos WhatsApp”.

