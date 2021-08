–

La quinta ola ha provocado una subida en la incidencia de los grupos de edad m谩s avanzada y que llevan meses vacunados, pero los sanitarios confirman que presentan cuadros m谩s leves que las personas a煤n sin inmunizar.

La quinta ola ha golpeado con fuerza entre los j贸venes, pero ha arrastrado tambi茅n con ella a los grupos de mayor edad. En cuesti贸n de un mes, la incidencia entre mayores de 70 y 80 a帽os se ha multiplicado por diez. Los octogenarios han pasado de registrar una veintena de casos por 100.000 habitantes en julio a casi 300 en agosto. Los mayores de 50 y 60 tambi茅n han escalado hasta incidencias de 350. Las residencias han vuelto a convertirse en foco de rebrotes, con m谩s contagios y muertes que en los meses anteriores pero sin asemejarse a otras olas. “Nos preocupa el incremento de casos, fueron las instituciones m谩s golpeadas al comienzo de la crisis y adoptaremos las medidas necesarias para que estos centros sean seguros”, ha dicho este mi茅rcoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Todos estos grupos presentan coberturas de vacunaci贸n superiores al 90% y hasta del 100% en el caso de los m谩s ancianos. Pero es que la vacuna no libra de la infecci贸n, como llevan advirtiendo los expertos desde el inicio de la campa帽a, aunque s铆 suaviza mucho el impacto de la enfermedad por COVID.

El problema es que esta 煤ltima oleada ha llegado sin la suficiente inmunidad de grupo. Los hospitales y las UCI vuelven a alcanzar el riesgo alto por ocupaci贸n 鈥9% los primeros y 21% las segundas鈥, pero en su mayor铆a con personas a煤n sin vacunar o con la pauta incompleta. Hay ingresos tambi茅n entre los grupos ya inmunizados, pero muchos menos que en otras olas y, seg煤n los sanitarios, con sintomatolog铆as m谩s livianas.

En la 煤ltima semana han dado positivo, de media, 614 personas mayores de 80 a帽os, de las que han ingresado 114, lo que supone un 18,5%. Nada que ver con el pico de la tercera ola, en enero, cuando ya hab铆a empezado a vacunarse esta franja y se registraron 2.233 casos, 708 ingresos y 304 muertes. “Ahora les damos de alta un poquito antes, no ingresan tan mal y no hay tanta mortalidad”, compara Jos茅 Manuel Ramos, coordinador del grupo de enfermedades infecciosas de la Sociedad Espa帽ola de Medicina Interna (SEMI).

“La mayor铆a de los hospitalizados son gente joven y algunos, pero menos, mayores con una sola dosis o que no quisieron vacunarse en su d铆a”, dice el sanitario. “Estamos viendo que los que s铆 est谩n vacunados no lo pasan tan mal. Los casos que se complican son porque ten铆an muchas enfermedades de base, pero no porque se les extienda la neumon铆a”, cuenta. Opina lo mismo Mar铆a Luisa C谩mara, portavoz de SEMICAT, la Sociedad de M茅dicos catalana: “Los vacunados que llegan a unidades de cr铆ticos son gente muy fr谩gil, con trasplantes o que est谩n tomando inmunosupresores”, dice la doctora del hospital Can Ruti, en Barcelona, el punto m谩s castigado en esta quinta ola. 驴Y por qu茅 ocurre esto?

“Puede darse la circunstancia de que, en algunas franjas, se est茅n evitando sobre todo casos de COVID y los que se detecten sean en gente que re煤ne las condiciones para una enfermedad grave o para una peor efectividad vacunal”, explica Mario Font谩n, m茅dico de Preventiva e investigador del coronavirus. Tambi茅n cree que el dato de hospitalizaciones “tiene mucha casu铆stica detr谩s”, es decir, “puede haber alguien con COVID que no est茅 demasiado grave, pero que tenga muchas comorbilidades y que ingrese por esa raz贸n”. De ah铆 la necesidad de observar la duraci贸n de los ingresos, el perfil de las UCI y los fallecimientos.

“La COVID se coge tanto estando vacunado como sin vacunar, pero el cuadro no tiene nada que ver. El fen贸meno inflamatorio que se produce a partir del s茅ptimo d铆a es m谩s llamativo y genera m谩s opacidades pulmonares en la gente sin inmunizar”, manifiesta Ramos. Los vacunados se suelen recuperar a partir de la primera semana sin necesidad de entrar en unidad de cr铆ticos. “En semicr铆ticos hay personas un poco m谩s mayores, pero normalmente fr谩giles y con alguna patolog铆a. Cargan el sistema sanitario, pero probablemente no lleguen a la UCI. Hay una rotaci贸n muy importante de camas”, recoge C谩mara, del Hospital Can Ruti.

La rotaci贸n r谩pida entre las camas es crucial para evitar el colapso y una de las razones, tal y como expresan los sanitarios, es que “se est谩 atendiendo a todo el mundo”. En otras olas la saturaci贸n hospitalaria provocaba que los casos m谩s leves se siguiesen desde casa, pero ahora “el cuadro m谩s m铆nimo se ingresa”, dice el portavoz de la SEMI. Eso es bueno porque hay mucha gente que se recupera antes, pero los datos pueden inducir a interpretaciones err贸neas, como advierte Mario Font谩n.

“Hay que ver c贸mo es la tasa de hospitalizaci贸n entre vacunados y no vacunados en cada franja de edad y comparar con olas similares”, recomienda. La m谩s parecida a la quinta, por n煤mero de contagios notificados, es la tercera, ambas con m谩s de 20.000 positivos al d铆a. Pero, como hemos visto, el impacto entre los m谩s vulnerables no tiene parang贸n. Caso distinto es el de los j贸venes.

Los j贸venes, los pacientes m谩s cr铆ticos

Aunque el n煤mero de hospitalizaciones est茅 repartido (50% de 0 a 49 a帽os y el otro 50% desde 49 a 80), los sanitarios no dudan de que los j贸venes se est谩n llevando la peor estocada. “El 90% de las UCI muy graves est谩n ocupadas por gente que no est谩 vacunada o que ha recibido una sola dosis, y la media de edad, que antes no bajaba de 70, ahora est谩 en treinta y pico”, explica la portavoz de SEMICAT.

“Es muy virulento este bicho. La UCI no COVID est谩 llena de COVID y todos son muy j贸venes. Incluso hay que ponerles lo que llamamos una ECMO, una asistencia pulmonar, que es el paso siguiente al respirador. Hay embarazadas y gente de 17, de 19, de 29 a帽os con 茅l”, cuenta la sanitaria con tono desesperado. “Nos est谩n ingresando un 8% de los casos que se dan en gente joven con neumon铆a”, comparte el doctor Ramos. Ambos hacen un llamado a la cautela, porque “nadie se imagina lo que se vive dentro de un hospital”. Aunque la incidencia en los grupos de menor edad est谩 bajado de forma muy paulatina 鈥揳hora en 1.300 casos por 100.000 habitantes de 12 a 29 a帽os鈥, los no vacunados siguen enfermando de forma grave.

“Nos ha sorprendido much铆simo, ten铆amos todo m谩s o menos ajustado y en los hospitales el ambiente es parecido al de hace seis meses. No tenemos tanta gente mayor ingresada, pero hemos alcanzado un n煤mero de j贸venes que nunca imaginamos”, expresa el portavoz de los internistas. “Estamos en una situaci贸n que no nos esper谩bamos, volviendo a abrir las UCI COVID de enero”, se lamenta C谩mara. Para la sanitaria “es desolador ver que algunos se lo toman a la ligera y que insin煤an que nos lo inventamos o exageramos”. “Solo le pido a la gente una cosa: que se vacunen cuanto antes, pues los negacionistas est谩n actuando con demasiada agresividad”, ruega.

