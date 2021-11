–

De parte de ANRed November 14, 2021 73 puntos de vista

Aumento de enfermedades de transmisi贸n sexual, desde el Programa VIH de la Direcci贸n de Epidemiolog铆a recordaron la necesidad de mantener los cuidados, luego de que se incrementaran en los 煤ltimos a帽os las enfermedades de transmisi贸n sexual. Por Diario Femenino

Alejandra Corral y Claudia Avagnale trabajadoras sociales de la Direcci贸n de Epidemiolog铆a, en el Programa VIH, del Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa, participaron este viernes del lanzamiento del Concurso Provincial de Pintura Arte Positivo que convoca a artistas a presentar trabajos referidos a la tem谩tica VIH, como parte de una serie de actividades que se desplegaran en el marco del D铆a Mundial de la lucha contra el Sida, que se conmemora el 1 de diciembre.

En di谩logo con Plan B Noticias, destacaron la iniciativa y recordaron la importancia del uso de preservativo, campo de latex, a la hora de tener relaciones sexuales.

En referencia a la prevenci贸n, Carnevale record贸 que en el marco de la pandemia de coronavirus, no se realizaron testeos. 鈥淧ero desde hace dos meses, los Centros de Salud tienen sus puertas abiertas y cuentan con el recurso humano y material para hacer testeos鈥, record贸.

鈥淟as persona que quieren conocer su serolog铆a (estudio de sangre), lo 煤nico que tienen que hacer hoy es acercarse a un Centro de Salud y pedirlo鈥, agreg贸.

Corral destac贸 que 鈥渃onocer la serolog铆a es importante porque el VIH es una enfermedad que puede no manifestarse y tiene que ver con haber estado expuesto a alguna situaci贸n de riesgo, en una relaci贸n sexual sin cuidado o protecci贸n y puede que esa persona, tenga VIH y no conoce su serolog铆a, al no haber presentaci贸n de s铆ntoma. Pero es f谩cil conocerla, visitando los Centros de Salud鈥, agreg贸.

Adem谩s resalt贸 que 鈥渆l VIH es una enfermedad que si est谩 tratada a tiempo, no afecta a la vida de las personas. Hay que tener la prevenci贸n y el conocimiento para no exponer y exponerse a situaciones de riesgo. Hoy por hoy, una persona con VIH vive tranquilamente y con un buen tratamiento, puede no transmitir la enfermedad鈥.

Con una pandemia de por medio, recordaron que 鈥渃omo estrategia de cuidado, a las personas los inmunosuprimidas se les pidi贸 no exponerse禄.

En referencia a otras enfermedades de transmisi贸n sexual, Avagnale dijo que 鈥渟e detectan m谩s casos de s铆filis y eso marca que no se usa el preservativo correctamente禄 y agreg贸 que 芦lo que nosotros trabajamos desde la Direcci贸n Nacional de Sida y la que la Provincia adhiere, es fomentar los puestos fijos de preservativos y que la informaci贸n est茅 accesible, en los lugares donde circula la gente. Eso hace que haya cada vez m谩s bocas abiertas, donde la gente puede retirar preservativos鈥.

Sobre la falta de campa帽as de concientizaci贸n, se帽al贸 que 芦siempre se est谩 como que no alcanzan las cosas, lo que si la provincia tiene dispenser de preservativos de forma gratuita, sostenida en el tiempo, desde hace muchos a帽os y tanto la Direcci贸n de Epidemiolog铆a y la Direcci贸n de Maternidad e Infancia, donde funcionan los programas de salud sexual y reproductiva, trabajan fuertemente en eso禄.

Por 煤ltimo, Alejandra Corral remarc贸 鈥渉ay que cuidarse con el uso del preservativo. Esta enfermedad afecta no solo a adolescentes, sino tambi茅n a personas adultas. Debemos cuidarnos todos y todas鈥.

Las personas que quieran hacerse un test, pueden acercarse a cualquier centro de Salud y pedirlo. Es gratuito y confidencial.