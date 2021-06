El pasado martes estaban citados en el Congreso los laboratorios productores de vacunas para 鈥渂rindar detalles sobre los contratos鈥. Fue una fantochada. AstraZeneca, principal responsable de incumplir con la entrega de dosis ya pagadas, a pesar de que las est谩 produciendo en la planta de Gar铆n, directamente no se present贸. El gobierno le salv贸 la ropa cit谩ndola 鈥渄e nuevo鈥 para la pr贸xima semana. Pfizer, la empresa que exige que cambien las leyes para hacerlas a煤n m谩s favorables a los laboratorios antes de enviar vacunas, tuvo la cobertura del propio presidente de la C谩mara, el oficialista Sergio Massa, para no responder las preguntas que le hizo nuestro diputado, Juan Carlos Giordano. La reuni贸n se limit贸 a un cruce entre el oficialismo peronista y la oposici贸n patronal. El Frente de Todos busc贸 demostrar que no le hab铆an pedido coimas a Pfizer, y Juntos por el Cambio afirm贸 lo contrario. Unos y otros, ya plenamente lanzados a especular con las elecciones, sin dar respuesta alguna a las reales preocupaciones populares.

El presidente Alberto Fern谩ndez busca remozar el doble discurso del gobierno, ahora haciendo declaraciones en una reuni贸n internacional con Putin 鈥渃ontra el capitalismo鈥. Por supuesto, para la tribuna, ya que en lo concreto sigue defendiendo a los empresarios, tal como se vio esta semana con el acuerdo para que el laboratorio Richmond envase la vacuna Sputnik V en nuestro pa铆s. Juntos por el Cambio, mientras tanto, dedica sus mayores energ铆as a calentar su interna con el enfrentamiento entre Rodr铆guez Larreta y Macri, pele谩ndose por las candidaturas de Capital y provincia de Buenos Aires.

La realidad es que ninguno resuelve nada de lo que realmente importa. Porque la pandemia sigue en su peor momento, con r茅cord de internados en terapia intensiva y con varias provincias, como C贸rdoba, al borde del colapso sanitario. Las vacunas, que empezaron a llegar despu茅s de semanas en las que se perdieron 10.000 vidas, siguen sin ser suficientes. Ni qu茅 hablar de los que ya empiezan a preocuparse porque no aparecen las segundas dosis.

Pero, sin duda, una de las principales preocupaciones del pueblo trabajador es que la plata no alcanza. Ya es repetitivo hablar de la inflaci贸n y de c贸mo aumentan los productos de la canasta familiar. Pero es un hecho que los salarios alcanzan cada vez menos. Ni qu茅 hablar de las jubilaciones, ya directamente en el nivel de indigencia. Y a esto hay que agregarle los que tienen que salir diariamente a buscar un ingreso para comer.

En este marco se dio un hecho indignante. Los diputados aumentaron sus dietas 40 por ciento. 隆S铆, los mismos que votaron a dos manos el ajuste en el presupuesto y que dijeron que la inflaci贸n en 2021 iba a ser de 29%! 336.000 pesos pasar谩 a cobrar un diputado cuando la media salarial de los trabajadores es de 50.000, totalmente por debajo de la l铆nea de pobreza.

Mientras tanto, las paritarias ya fueron cerradas por un 35% en c贸modas cuotas. El conjunto de los trabajadores en blanco, bajo convenio, va a perder otro 10% este a帽o, que se sumar谩 a lo que ya vienen perdiendo sistem谩ticamente a帽o a a帽o desde 2017. Y mejor no hablar de los que est谩n tercerizados o en negro.

La burocracia sindical, frente a esto, no hace nada. La 煤ltima vez que abrieron la boca de conjunto fue para salir a defender su propia caja de las obras sociales. Ahora tenemos el ejemplo de Pignanelli, el jefe del Smata, de paseo por Jap贸n con el CEO argentino de Toyota. Ante los patrones japoneses, Pignanelli afirm贸: 鈥淣os vamos a hacer cargo todos juntos鈥. Clarito, los trabajadores pagar谩n con el ajuste de sus salarios las 鈥済arant铆as鈥 que requiere la multinacional japonesa. El resto de la burocracia sindical, el l铆der de la CGT Rodolfo Daer, Pablo Moyano, o el jefe de la CTA, dicen que habr铆a que suspender los pagos de deuda. Pero tampoco hacen nada.

Lo que hace falta es obvio, un aumento salarial de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, calculada por los trabajadores de ATE-Indec en 96.800 pesos. Un nuevo IFE, de 40.000 pesos, para todo el que lo necesite. Vacunas para todas y todos, m谩s plata para atender la emergencia sanitaria, incremento de las jubilaciones para llevar el m铆nimo al valor de la canasta de la tercera edad, de 62.000 pesos. La plata para todo esto existe, para conseguirla hay que dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, imponer un impuesto a las grandes riquezas e incautar las vacunas que se est谩n produciendo por millones en Gar铆n y se van al exterior.

Claro que todo esto no caer谩 del cielo. Es necesario movilizarse. Hay que exigir a la burocracia de la CGT y las CTA que rompan la tregua. Por eso el Plenario del Sindicalismo Combativo, con el Pollo Sobrero y los ferroviarios de la Bord贸, el Sutna, Ademys y los Suteba combativos, entre otros, confluir谩 este viernes 11 de junio en una gran jornada de lucha, con paros, caravanas, concentraciones, culminando a las 13 en el Obelisco para, desde all铆, marchar a Plaza de Mayo. Adem谩s, en varias provincias se realizar谩n acciones unitarias. Te invitamos a sumarte a esta jornada por salarios, vacunas para todos, ayudas sociales, trabajo y reincorporaci贸n de los despedidos. Y tambi茅n para dar un nuevo paso para fortalecer la lucha por una nueva direcci贸n para la clase trabajadora, democr谩tica y combativa.

Izquierda Socialista