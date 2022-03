–

Hoy lunes, la petrolera YPF anunció un aumento del 9,5% en combustibles “básicos” y un 11,5% en “premium”. Mientras se disparan los commodities por la guerra en Ucrania, el gobierno suspende exportaciones de soja en harina y aceite. Y desde el oficialismo se habla de un incremento en las retenciones de la soja y derivados que de 31% pasaría a un 33%. Hay convocatoria de «productores del campo». Por ANRed.

El aumento es es segundo del año. En febrero el aumento fue de un promedio del 9 %. Este incremento según la propia empresa sería por los aumentos de costos debido al alza del crudo a nivel internacional. Desde la guerra en Ucrania, el petróleo trepo por encima del 50%, en particular el crudo tipo Brent, que es referencia en Argentina para la elaboración de los hidrocarburos, y cerró el pasado viernes a un precio de 112,67 dólares el barril, con un incremento del 3%.

Mientras, tras el alza de los commodities, (Trigo, girasol, soja) el gobierno anunció el domingo el cierre de los registros para nuevas exportaciones de aceite y harina de soja “hasta nuevo aviso”. Y que estaría dispuesto un incremento en las retenciones a la harina y el aceite de soja en un 33%.

Esto alertó a productores de Buenos Aires que expresaron que podemos estar ante “otra 125”, en referencia al “conflicto con el campo” que se dió en el 2008 , también en un contexto de alza de precios y costos de granos para la exportación. Ya hay convocadas reuniones de “productores ato-convocados” en Santa Fe y Buenos Aires.

El pan ya aumentó por encima de un 50% en lo que va del año y los nuevos aumentos anunciados prevén otra alza en la inflación que agravaría porcentaje de familias que están en la indigencia y en la pobreza. Hay 927.000 hogares que cobran menos de 20mil pesos por mes y casi otro millón que no llega a los 40mil por mes. Y el 40% menos de 50mil. Una familia con dos hijos necesita 33 mil pesos para no caer en la indigencia y casi 80 mil para no ser pobres. Estos números corresponden al último trimestre del 2021 informados por el INDEC.